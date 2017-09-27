图片版权 Getty Images Image caption 特朗普虽然措辞强硬，但都强调军事行动是”第二选项“。

美国总统特朗普周二（26日）表示，美国已经为军事行动“完全准备就绪（totally prepared）”，不过对朝动武仅是“第二选项”，若然动武，将会是“毁灭性”。

特朗普在白宫与西班牙首相拉霍伊召开的记者会中，被问到“被指宣战及朝鲜或击落美国战机”的问题。

特朗普表示，如果美国有需要，会采取军事行动应对，但强调这并非首选。

他又批评多位前任总统留下“烂摊子”给他，特朗普称他会“处理好这烂摊子”，并要外界“拭目以待”。

图片版权 EPA / US AIR FORCE Image caption 美军B-1B轰炸机自关岛出发到朝鲜以东海域飞航。此前平壤曾威胁轰击关岛。

战云密布

南韩国会议员李喆雨（Lee Cheol-uoo）引述情报部门表示，朝鲜调派战机至东岸及采取措施加强防卫，相信是美军上周六（23日）派战机迫近边境的措施。

美国国防部表示，当天是B-1B轰炸机和F-15C战机到朝鲜东部海域执行任务，并称是“21世纪以来飞抵的非军事区最北端”，显示美国高度重视朝鲜“鲁莽行为”。

路透社引述美国官员消息，指卫星图像侦测到朝鲜把“少数的战机”移向东岸。

美国参谋长联席会议主席约瑟夫‧邓福德（Joseph Dunford）表示，暂时未见平壤军事形势有所改变，但会密切监察情况。

他亦警告，朝鲜拥有核武并攻打美国的能力，只是“非常短时间的问题”。

朝鲜外务相李勇浩周一（25日）在纽约发声明称，美国已对朝鲜“宣战”，即使美国战机不飞越朝鲜领空，朝鲜也有自卫并随时击落美军战机的权利。

但美国国防部发言人强调，轰炸机有权在国际领空飞行。

李喆雨则表示，美国似乎是刻意公布战机飞行路线，因为朝鲜“好像没有察觉”。

图片版权 Reuters Image caption 蒂勒森曾表示，对处理朝鲜问题中外交途径失败的话，就会会剩下军事选项。

中美将磋商

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）明天（28日）起访问中国三日，预料将和中方讨论朝鲜核问题及与中方洽谈特朗普11月访华行程。

美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）表示，中国按联合国决议加强对朝鲜的制裁，是“重要”和“向正确方向前进”。

中国商务部周五晚（22日）发出公告，即日起全面禁止自朝鲜入口的纺织品和禁止对朝鲜出口凝析油和液化天然气，另外由10月1日起，限制对朝鲜出口精炼石油产品。

中国多番呼吁各方返回谈判桌和避免局势再度升级。

美国财政部亦在周二宣布，将向8间朝鲜银行和26名朝鲜国民列入制裁名单，26人分别在中国、俄罗斯、利比亚和阿联酋，为朝鲜的银行工作。