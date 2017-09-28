图片版权 CNN/YouTube Image caption Speaking on CNN, Paul Horner defended his work as "political satire"

“奥巴马是同性恋者和激进穆斯林”这则假新闻，就是出自美国作家保罗·霍纳（Paul Horner）手笔。

在大选期间，特朗普的竞选团队分享了一则新闻，指控有示威者获三千美元抗议共和党议员，但这都是霍纳的假新闻。

这位因假新闻而闻名的作家曾经表示，他是“造就特朗普当选”的人。

他本月18日在家中怀疑因服毒过量身亡，终年38岁。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption US President Donald Trump tends to brand media stories he merely doesn't like as "fake news"

“人民很愚蠢”

霍纳成立了多个网站，例如newsexaminer.net等等，这些网站的名字都容易让人误会为正规的新闻网站，其制作的假新闻会在脸书广为流传。

在总统大选期间，“假新闻”成为一个被指左右选举的议题，脸书和谷歌都想办法“击退”假新闻。

霍纳称他所写的假新闻只是“讽刺时政”。他对美国有线新闻网络说，这些假新闻“充满幽默和笑话”。

“我这样做是去教育人民，我看见社会有些事情不妥。”霍纳说。

霍纳的“大作”多不胜数，文章获数以万计的人转载，甚至有主流媒体误会是真新闻，引述霍纳的报道。

例如他曾经写了一篇假新闻，指奥巴马用自己钱维持营运伊斯兰博物馆，但事实根本没有这间博物馆，但美国的霍士电视台报道了这宗新闻。

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霍纳说自己的网站，有许多特朗普的支持者在看，并说：“特朗普入主白宫都是因为我。”

但事实上，他“讨厌”特朗普。

他直言“人民很愚蠢”，没有人去求证，说“这就是特朗普当选的原因”。

“特朗普说甚麽，支持者就相信甚麽，就算特朗普所说的话，最後证实并不是真的，但支持者都不理会，因为他们已经接受了，这是十分恐怖。”

被问到为甚麽不停止制作假新闻，他表示认为希拉里胜券在握，写这些“玩弄”特朗普支持者的假新闻，是企图搞乱特朗普竞选，以为特朗普支持者求证後发现是假新闻，会觉得自己很愚蠢，但岂料特朗普的支持者只会继续把消息散播开去。

不过他也承认，假新闻附带的广告收入，每月达一万美元。

“互联网魔法师”

霍纳早在2014年接受华盛顿邮报访问时已坦承，自己曾服用可卡因及酗酒。

他在今个月18日，於亚利桑那州家中逝世。

他的家人在脸书公布他的死讯，并形容霍纳是“互联网魔法师丶人道主义者丶社运人士丶哲学家丶笑匠”。

警方指霍纳的死无可疑，称霍纳过往已有滥药纪录。