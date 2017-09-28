《花花公子》创办人去世　终年91岁

图片版权 Reuters Image caption 比海夫纳年轻60岁的夏莉斯，是海夫纳的遗孀

风月杂志《花花公子》集团公布，创办人休．海夫纳（Hugh Hefner）在家安详离世，终年91岁。

1953年，海夫纳以家中的厨房为编辑室，出版《花花公子》，成为全球最畅销的男性杂志，高峰期每月发行量达700万本。

海夫纳的儿子库柏（Cooper Hefner）表示，父亲将会为很多人所惦记。他形容父亲“作为传媒与文化先驱的人生，独一无二又影响深远”，强调父亲是一名言论自由、民权及情欲自由的倡议者。

在美国部份州份仍明文禁止避孕药的年代，海夫纳创办的《花花公子》开创先河，令裸露照片在大众传媒中越来越获接纳。 《花花公子》也为他带来巨大财富，并拓展成一个业务遍及赌场、夜店的商业帝国。

经常身穿丝质睡袍示人的海夫纳，以其享乐主义闻名全球，多次与《花花公子》模特恋爱甚至结婚，晚年又经常假他在芝加哥及洛杉矶的豪宅举办奢华派对。

海夫纳声称曾与超过1000名女性做爱，并表示自己是服用“威而钢”保持性欲高涨。

图片版权 Getty Images for Playboy Image caption “兔女郎”是花花公子杂志最具标志性的模特形象

“我是糖果店中的小男孩，”海夫纳曾这样形容自己：“我梦想着不可能的事，而梦想最终以我无法想象的方式实现。我是地球上最幸运的猫。”

2005-2010年，电视真人秀《花花公子女郎》（The Girls Next Door），展示了海夫纳的精彩生活，以及那些围绕在他身周的漂亮女孩们。

2012年，86岁的海夫纳，与比他年轻60岁的夏莉斯（Crystal Harris）结婚。她是他的第三任妻子。

批评者认为《花花公子》有辱斯文，但成长于宗教家庭的海夫纳却不以为然。

“我从不会将《花花公子》视为宣扬性爱的杂志，”海夫纳2002年接受CNN访问时表示：“我认为它是一本生活杂志，而性爱是其中重要的一部份。”

1963年，海夫纳因为出版及发行《花花公子》，被控猥亵罪行，但该案陪审团最终无法达成一致裁决。

《花花公子》曾访问过的重要人物，包括民权领袖马丁路德金、“披头四”主音约翰连侬，以及古巴革命领袖卡斯特罗。

《花》销量可观，主要是因为当中的彩色裸露照片，但该杂志亦以高质量文章及撰秥人闻名。

现任美国总统特朗普，1990年亦曾登上《花花公子》封面，附以设计对白：“这杂志不错，卖不卖？”

图片版权 AFP Image caption 1970年，杂志业务如日方中的海夫纳，与"兔女郎"女模特们

1980年代，市面上出现更多尺度更大的风月杂志，令《花花公子》的销量有所下降。海夫纳本人于1985年中风，其女儿克里斯汀在4年后接掌杂志，海夫纳则退居家中，与一批女性群居。克里斯汀于2009年离任，海夫纳的儿子库柏则于2014年接手。

2016年三月，《花花公子》一度决定不再刊出裸照，但这些决定在今年初撤销。

去年八月，海夫纳一名邻居以一亿美金买下他的豪宅，但同意让海夫纳继续居住。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 1970年的海夫纳

分析：与“花花公子”之王诀别

BBC驻洛杉矶记者詹姆斯·库克（James Cook）

休·海夫纳与他身穿丝质邮袍的形象，一直在美国极具争议。他究竟是性解放革命的教父，还是仅仅是一个色老头呢？他究竟是个贬售低俗的猥琐商人，还是鼓励当代写作的开明出版商？

女权主义者批评他在《花花公子》中，将女性物化为性对象—若不直接用“妓女”这个词的话。但他同时是种族融和及同志权益的倡议者，也大力支持高质量的写作及具议程设置作用的采访。

海夫纳是一个复杂的人物，并非仅仅是小报所描述的花花公子。

在性道德方面，他早期那大胆、或曰令人震惊的放荡风格，放在今时今日已经显得平常不过。在这一方面，海夫纳确实走在时代之先。