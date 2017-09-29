朝鲜那个神秘的“亚太和平委员会”

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听上去很矛盾：名字叫和平委员会，职责却好像是宣传战争。

平壤官僚机构庞大，部门五花八样，有部、委、代表大会、办公室、工会等等等等，但是，这个“亚太和平委员会”直到不久以前，西方很少听说、了解的很少。

不过近来，朝鲜亚太和平委员会这个名字可是如雷灌耳：在朝美对峙升温、国际间紧张关注半岛局势的时候，正是它，向世界传达了平壤政权不惜战争、也要发展核武器的信号。

记得朝鲜核试验后，联合国安理会通过新的更加严厉的制裁措施。亚太和平委员会发明声明说：要像对付疯狗一样把美国乱棒打死。

"美帝国主义侵略者"的下场是：到了消灭你们的时候了，朝鲜要把你们化成灰烬、投入黑暗。

朝中社发布的和平委员会声明还说，日本不能继续存在了，日本列岛要被朝鲜的核武器击沉。

联合国安理会也没躲过去，安理会成员被称作"叛徒"、“被金钱收买”、"美国的走狗"。

图片版权 AFP Image caption 安理会也遭到和平委员会痛斥

言辞如此激烈、气势排山倒海，在如此敏感的情况下，和平委员会想必不应该只是过过嘴瘾。

那么，我们来看一一看，“亚太和平委员会”到底是怎样一个机构？在朝鲜政坛扮演什么角色？

乔治城大学亚太安全事务研究专家奥丽亚娜·迈斯特罗（Oriana Skylar Mastro）介绍，自从1990年代以来，和平委员会一直是朝鲜政治权力最为强大的机构之一。

她说，和平委员会的地位相当特殊，好像"平行"游走朝鲜权力场：它不是劳动党的直接下属，但无疑是其一部分，劳动党在朝鲜掌握着至高的权力。

迈斯特罗说，和平委员会创始人是朝鲜权坦的一个重量级人物：金容淳（Kim Yong-sun）。金容淳常年担任平壤政权的情报首脑，当年曾深受金正日信赖和重用。

迈斯特罗认为，"这是一个关键。（和平委员会）是一个由朝鲜军事情报首脑创建的组织，它扮演的角色是多方面的，从经济、到国际关系、到情报领域。"

金容淳还曾担任劳动党书记长达三十年。

不过，那时候，他驰骋朝鲜权坛的日子也所剩不多了。2003年，朝鲜媒体报道金容淳出"车祸"，不久后，朝鲜宣布了金容淳的死讯。

自此以后，和平委员会的职能发生了显著的转变。

图片版权 Reuters Image caption 负责在朝鲜国内做宣传的是劳动党的中宣部

迈斯特罗解释，1990年代期间，和平委员会曾在朝鲜和韩国的经济谈判中扮演特殊角色，但是后来，其职能逐步转化为处理国际关系、宣传等。

如果说，劳动党“中央宣传鼓动部”负责在国内宣传平壤的信号，和平委员会的任务则是确保外部世界获得朝鲜官方的观点、并观察外部世界的反应。

因此，不久前和平委员会那一通痛打美国和日本的言论，要点之一是捍卫朝鲜的核计划。

和平委员会的声明说，美国该认识到了，不可能夺走朝鲜巩固其核威慑能力的合法权力，任何人都不能迫使平壤放下手中的核武器。

专家认为，这是那份声明要传达的朝鲜当局的关键信号。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜当局或许把核武器看作政权延续的保障？

迈斯特罗说，这个问题我们许多人都很难理解。但是几十年来，朝鲜的意识形态、特性许多都是基于军事原则的。对他们来说，核武器是政权延续的保障。

因此，和平委员会近期的职责之一是，向世界宣布平壤有权拥有核武器。

这个和平委员会也是组织友邦访客、国际媒体来朝鲜参观的机构之一，协调处理外交关系中的一个特殊部分。

但是，如果说它的职能、形象基本都和传统意义上的和平无关，那为什么非要起这样一个名字呢？

专家认为，要懂得和平委员会，首先要搞懂朝鲜心态。

迈斯特罗说，"对朝鲜人来说，有了核武器、消灭了老对手，和平才能持续下去。所以在他们看来，战争，是通往和平的途径。"