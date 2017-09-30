图片版权 Reuters Image caption 特朗普今年7月还开玩笑说，如果普莱斯（右）不能推进共和党的医保方案就会把他开掉。

美国卫生与公共服务部长普莱斯（Tom Price）日前因为在公务行程中乘坐昂贵的私人飞机而引咎辞职。

普莱斯承认今年5月至今他一共乘坐了26次私人飞机，花费了纳税人40万美元。他就此进行了道歉。

除了处理国家安全事务外，美国政府官员公务出行必须乘坐商业航班。

特朗普内阁还有3名部长目前因公务出行乘坐私人飞机而接受调查。包括内政部长赖恩•辛克（Ryan Zinke）、财政部长史蒂芬•姆钦（Steven Mnuchin）以及联邦环保局长斯科特•普鲁伊特（Scott Pruitt）。

除此之外，《华盛顿邮报》曝出了美国退伍军人事务部部长戴维•舒尔金（David Shulkin）的"公费旅游"丑闻。称他今年夏天访问英国期间观看温网，还用公费支付太太机票。

辞职信

普莱斯曾经是一名国会议员，而且是帮助特朗普全面取消奥巴马医改计划的重要人物。

他在辞职信中表示，"过去40年我在医生和公务员生涯中总是把人民放在首位。最近的这些事情让我从一些重要事情中分散了精力，我感到遗憾。"

图片版权 AFP Image caption 普莱斯曾说会赔偿乘坐私人飞机的费用。

普莱斯上周四承诺将偿还用于乘坐私人飞机的5.2万美元开销。"我不会让纳税人为我乘坐这些航班付一分钱，"他说。

白宫发言人称特朗普已经接受了普莱斯的辞呈，目前的卫生部副部长将暂时代理部长一职。

美国政治新闻网站Politico进一步曝料称，普莱斯在公务旅行方面一共花费了一百万美元。除了40万美元用于支付私人飞机外，这笔费用还包含了军用飞机的开销。

其他部长

除普莱斯之外，特朗普内阁还有3名部长目前因公务出行乘坐私人飞机而接受调查。

内政部长赖恩•辛克（Ryan Zinke）：根据Politico和《华盛顿邮报》的曝料，赖恩•辛克去年6月从拉斯维加斯飞往蒙大拿州时乘坐私人飞机，花费了纳税人1.2万美元。辛克还被指在3月一次飞往美属维珍群岛的旅程中乘坐私人飞机，还在5月乘坐军用飞机前往挪威。但内政部发言人称辛克是在没有商业航班的情况下选乘了包机。

财政部长史蒂芬•姆钦（Steven Mnuchin）：被指上月和太太一起出行去看日蚀。

联邦环保局长斯科特•普鲁伊特（Scott Pruitt）：在商业航班以外的航程上花费了超过5.8万美元。

图片版权 Getty Images Image caption 陷入类似丑闻的美国内政部长赖恩•辛克

分析：难以被忽略的丑闻

安东尼·祖尔切（Anthony Zurcher） BBC记者 发自华盛顿

特朗普7月的时候开玩笑说，如果普莱斯不能让共和党的医保方案在国会获得通过，就要开掉他。听到这话的人都笑了。

撤销奥巴马医改的提议本周再次受挫，而普莱斯也已辞职。现在大家都笑不起来了，尤其是共和党人。

现在情况当然更加复杂了。此前普莱斯乘坐私人飞机出行只是被指责费用太高，现在这已经成为难以被忽视的丑闻。超出常规的过度开销，已经直接打破了特朗普竞选时控制乱花钱的承诺。

如果普莱斯能够在国会为特朗普总统争取到急需的支持，那他还可能幸免。但现在他已经被推到了绞刑架上。

特朗普内阁的危机还没有过去。其他官员也曝出了高额差旅费的丑闻。事实上作为总统高级顾问的凯莉安娜•康维（Kellyanne Conway）也曾经出现在普莱斯乘坐的飞机上。这暗示火可能进一步烧进白宫。

有先例证明，奢侈浪费可以成为开火的理由。