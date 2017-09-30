卫生部长辞职 还有哪些美国高官陷入“公款私用”丑闻

  • 2017年 9月 30日
Tom Price (R) looks at Donald Trump during a "Made in America" event at the Roosevelt Room of the White House in Washington, July 20, 2017 图片版权 Reuters
Image caption 特朗普今年7月还开玩笑说，如果普莱斯（右）不能推进共和党的医保方案就会把他开掉。

美国卫生与公共服务部长普莱斯（Tom Price）日前因为在公务行程中乘坐昂贵的私人飞机而引咎辞职。

普莱斯承认今年5月至今他一共乘坐了26次私人飞机，花费了纳税人40万美元。他就此进行了道歉。

除了处理国家安全事务外，美国政府官员公务出行必须乘坐商业航班。

特朗普内阁还有3名部长目前因公务出行乘坐私人飞机而接受调查。包括内政部长赖恩•辛克（Ryan Zinke）、财政部长史蒂芬•姆钦（Steven Mnuchin）以及联邦环保局长斯科特•普鲁伊特（Scott Pruitt）。

除此之外，《华盛顿邮报》曝出了美国退伍军人事务部部长戴维•舒尔金（David Shulkin）的"公费旅游"丑闻。称他今年夏天访问英国期间观看温网，还用公费支付太太机票。

辞职信

普莱斯曾经是一名国会议员，而且是帮助特朗普全面取消奥巴马医改计划的重要人物。

他在辞职信中表示，"过去40年我在医生和公务员生涯中总是把人民放在首位。最近的这些事情让我从一些重要事情中分散了精力，我感到遗憾。"

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Image caption 普莱斯曾说会赔偿乘坐私人飞机的费用。

普莱斯上周四承诺将偿还用于乘坐私人飞机的5.2万美元开销。"我不会让纳税人为我乘坐这些航班付一分钱，"他说。

白宫发言人称特朗普已经接受了普莱斯的辞呈，目前的卫生部副部长将暂时代理部长一职。

美国政治新闻网站Politico进一步曝料称，普莱斯在公务旅行方面一共花费了一百万美元。除了40万美元用于支付私人飞机外，这笔费用还包含了军用飞机的开销。

其他部长

除普莱斯之外，特朗普内阁还有3名部长目前因公务出行乘坐私人飞机而接受调查。

  • 内政部长赖恩•辛克（Ryan Zinke）：根据Politico和《华盛顿邮报》的曝料，赖恩•辛克去年6月从拉斯维加斯飞往蒙大拿州时乘坐私人飞机，花费了纳税人1.2万美元。辛克还被指在3月一次飞往美属维珍群岛的旅程中乘坐私人飞机，还在5月乘坐军用飞机前往挪威。但内政部发言人称辛克是在没有商业航班的情况下选乘了包机。
  • 财政部长史蒂芬•姆钦（Steven Mnuchin）：被指上月和太太一起出行去看日蚀。
  • 联邦环保局长斯科特•普鲁伊特（Scott Pruitt）：在商业航班以外的航程上花费了超过5.8万美元。
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Image caption 陷入类似丑闻的美国内政部长赖恩•辛克

分析：难以被忽略的丑闻

安东尼·祖尔切（Anthony Zurcher） BBC记者 发自华盛顿

特朗普7月的时候开玩笑说，如果普莱斯不能让共和党的医保方案在国会获得通过，就要开掉他。听到这话的人都笑了。

撤销奥巴马医改的提议本周再次受挫，而普莱斯也已辞职。现在大家都笑不起来了，尤其是共和党人。

现在情况当然更加复杂了。此前普莱斯乘坐私人飞机出行只是被指责费用太高，现在这已经成为难以被忽视的丑闻。超出常规的过度开销，已经直接打破了特朗普竞选时控制乱花钱的承诺。

如果普莱斯能够在国会为特朗普总统争取到急需的支持，那他还可能幸免。但现在他已经被推到了绞刑架上。

特朗普内阁的危机还没有过去。其他官员也曝出了高额差旅费的丑闻。事实上作为总统高级顾问的凯莉安娜•康维（Kellyanne Conway）也曾经出现在普莱斯乘坐的飞机上。这暗示火可能进一步烧进白宫。

有先例证明，奢侈浪费可以成为开火的理由。

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