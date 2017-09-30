牛津大学圣休学院移除昂山素季画像

图片版权 EPA Image caption Aung San Suu Kyi has faced criticism for failing to address allegations of ethnic cleansing

在缅甸罗兴亚人危机爆发之后，曾经授予昂山素季荣誉学位的牛津大学移除了她的永久画像。

超过40万罗兴亚穆斯林在缅甸爆发的骚乱中流离失所，逃亡至邻国孟加拉。

昂山素季这位缅甸实际领袖因为没能处置好被联合国称为"种族清洗"的这场危机而备受指责。

你的器材不支持播放多媒体材料 昂山素季2012年获颁牛津大学圣休学院荣誉学位时发表的英文演讲。

圣休学院称，她的画像被一位日本画家的作品所取代。这位日本画家名叫Yoshihiro Takada。目前尚不知道移除昂山素季画像的具体原因。

传播经理本杰明•琼斯（Benjamin Jones）说，这幅画像被移到了一个安全的地方。而日本画家的作品将会展出一段时间。

这幅新画在本月早些时候来到圣休学院，目前被安放在学院主楼的入口处。

Image caption 圣休学院2012年授予校友昂山素季荣誉学位。

昂山素季曾是一名政治犯，她在2015年赢得大选后成为缅甸事实上的公民领袖，但现在面临越来越多的国际压力。

这位曾经的诺贝尔和平奖得主上周在一次演讲中谴责了侵犯人权的行为，但没有谴责军队，也没有回应关于"种族清洗"的指称。

昂山素季1967年毕业于牛津大学圣休学院。2012年她被该学院授予荣誉学位，牛津大学曾说不会移除她的画像。

建立于1886年的圣休学院是牛津最大的学院之一，拥有大约800名学生。