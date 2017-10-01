图片版权 David Rehmar Image caption 乘客能从窗户里清晰看到飞机右侧的这台发动机损毁得有多严重。

法国航空公司（Air France）一架从巴黎飞往洛杉矶的空中客车A380超级珍宝客机在大西洋的万米高空发生发动机故障，紧急迫降加拿大一个小型机场。

这趟AF66航班星期六（9月30日）飞至格陵兰（Greenland）西面空域时，右侧一台发动机的整流罩等突然爆裂，机件暴露空气之中。飞行员紧急转飞加拿大古斯湾（Goose Bay）机场迫降。

法航一名发言人向法新社表示，客机载有496名乘客和24名机组人员，事件中无人受伤。

不过，由于迫降的机场没有足够设施接待A380客机，他们事后滞留飞机上，等候法航派出其他飞机接载，继续行程。

加拿大广播公司（CBC）的一名记者转发了机场附近民众拍下的降落过程：

发动机怎么会在半空中爆裂？

曾任飞机工程师的大卫·热哈马达（David Rehmar）刚好搭乘了这趟航班。他对BBC说，据他凭经验观察，这次事故应该是发动机前端涡轮扇故障造成。

热哈马达说，当时突然一声巨响，飞机晃动，“这就让我想到发动机该失灵了”，他还以为飞机要下坠了。

然而才不过30秒，飞机就稳定过来了。热哈马达说，飞行员很快就把出事的这台发动机熄火。

另一名乘客阿当斯（Pamela Adams）对CBC说，她当时在做些伸展动作，“突然在3.5万英尺高空的我们就好像撞上了辆吉普车一样”，“但是飞行员完美的恢复过来了”。

图片版权 David Rehmar Image caption The wing suffered no serious damage and the plane landed safely

飞机依靠余下三台发动机继续飞行了约一个小时，继而降落加拿大东部拉布拉多的古斯湾机场。

由机上乘客上载到社交媒体的照片与视频可以看到，出事发动机的整流罩彻底损毁，机件完全外露，发动机所在的右侧机翼也有些表面损伤。

目前具体事故原因仍待调查，但热哈马达对BBC说，毕竟事发于万尺高空，他不认为这是鸟击事件。

法航的官方声明则只确认发动机“严重受损”，并赞扬机组人员“完美的应对了这起严重事故”。

古斯湾机场是个什么样的地方？

据古斯湾机场官方网页介绍，机场始建于1941年12月，以应付因二次大战而衍生的横渡太平洋航班经停加油的需求。二战期间，古斯湾先后接待了2.4万架次加拿大与美国飞机，使其成为当时世界上最繁忙的机场。

目前机场跑道足以应付世上最大型的飞机，也是加拿大、英国、德国与意大利等国空军的培训场所。

不过，在民航部分，机场只有三家支线航空公司运营，这也意味着民航航站楼有能力接待的都是较小型的飞机。

热哈马达对BBC说，法航方面告知他们调派了两架波音777客机来接载AF66航班的滞留旅客。法航其后确认调派了旗下一架波音777客机到古斯湾，并另行租借一架波音737客机参与疏运。

另一位AF66航班的乘客恩格布雷森（Rick Engebretsen）对BBC说，机组人员已工作了一段很长时间，但仍在努力服务。乘务员向乘客分发食物，机长也走出驾驶舱与乘客对话。

一些乘客上网投诉被困停机坪十多小时，也有乘客贴出有关方面送来食物的照片：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @federica_dn Luckily there’s some food to make us survive. 11h stuck on the plane. How many more to go before the rescue aircrafts come? #AF66 #AirFrance pic.twitter.com/6OAia8SSED — Federica De Nicola (@federica_dn) 2017年10月1日

空客A380此前有出过这样的事故吗？

首架载客的A380客机于2007年10月在新加坡航空公司投入运营。民航客机跟踪网站的信息显示，遇事的这架法航A380客机服役约八年，此前未发生过重大故障。

而A380上一次发生严重事故已是2010年11月。当时澳航（Qantas）QF32航班从新加坡起飞往悉尼后不久，左侧其中一台发动机发生故障，整流罩脱落，马上折返新加坡樟宜机场安全迫降。脱落的零部件碎片在新加坡对岸的印尼巴淡岛街头被发现。

事故调查认定发动机供油喉管存在缺陷，有燃油泄漏。发动机生产商罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）继而修改发动机设计。

不过，这次遇事的法航A380客机并非采用罗尔斯·罗伊斯发动机，而是另一家认可厂家——发动机联盟（Engine Alliance）——的产品。