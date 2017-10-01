你的器材不支持播放多媒体材料 警方冲入票站企图阻止公投。

即使西班牙政府力阻，西班牙加泰隆尼亚独立公投仍在警方企图阻止民众投票的混乱下举行。

加泰隆尼亚地方政府表示，选票已经准备好，并预期将会有高投票率。但西班牙内政部长说，投票开始之际，警察也开始没收选票和票箱。

西班牙政府呼吁停止公投。此次公投已遭西班牙宪法法院勒令暂缓，但加泰政府无视宪法法院的颁令。

为了防止冲突发生，周日清晨，马德里警方已开始在巴塞罗那部署人手。据报道，警方将“可能造成暴动”的选民带离票站。

上千名分离主义者占据被指定为投票所的学校，其中有许多是学校学生和他们的家长。他们在周五放学之后一直留在学校，裹着睡袋或在体操垫上就寝。

警方的说法是，投票所将不被允许开放，这些待在里面的人将会被强制撤出。

一些地方的农民将拖拉机开到马路和票站前，一些学校的门也被搬走，目的是要让西班牙政府更难将建筑物关闭。

投票将如何展开？

图片版权 AFP Image caption 镇暴警察在票站即将开门前进驻。

公投组织者在当地时间05:00（03:00 GMT）呼吁选民现身“保卫”票站，等到当地时间09:00开始投票。组织者号召群众对警方的任何行动进行和平抵抗。

选票上只有一条问题：“你想要加泰隆尼亚以共和国形式成为独立国家吗？”有两个答案栏：是（Yes）或否（No）。

在投票开始前，加泰隆尼亚政府表示，如果选民所在的票站被关闭，他们可以使用任何其他的票站。

“我起了个大早，因为我的国家需要我，”65岁的塔罗（Eulalia Espinal I Tarro）在一所学校前说。“我们不知道会发生什么事，但我们必须在场。”

“星期天将会是民主上重要的一天，”加泰隆尼亚自治区副主席容克拉斯（Oriol Junqueras）对加泰隆尼亚主要的公共频道TV3说。

投票会如期举行？

图片版权 AFP Image caption 当地自治警队警员（左）接令，须服从西班牙国民警卫队（右）的指示。

显然投票举行了，但公投结果的公信力将被质疑。

这场公投被西班牙宪法法庭判决违法。上千名额外的警力被调派至加泰隆尼亚地区。

西班牙政府将加泰隆尼亚地区的警力集中管制，并下令加泰隆尼亚自治警队协助实施禁令。

西班牙政府透过没收公投所需材料、对加泰隆尼亚高级官员罚款、暂时拘留数十名政府人士来展现权力。

警方也占据了当地政府的通讯中心。

路透社引述来自西班牙政府的消息，称警方会在星期天决定透过何种方式阻止民众投票。加泰隆尼亚警察首长呼吁官员勿使用暴力。

为何举行公投？

图片版权 AFP Image caption 去年9月，超过50万民众巴塞罗那游行，要求脱离西班牙独立。其中一名女孩将脸部涂成独立旗帜的模样。

加泰隆尼亚地区位于西班牙东北部，人口750万人，有自己的语言和文化，经济上是相对于西班牙其他地区较富裕的区。

加泰隆尼亚高度自治，但在西班牙宪法中并不被视为一个独立的国家。

过去五年来，自治的投票呼声越来越高。

但支持西班牙统一者认为，加泰隆尼亚和其他地区像是巴斯克、加利西亚，已经在西班牙享有广泛且高度的自治。

西班牙政府为何反对？

图片版权 AFP Image caption 加泰隆尼亚公投正变成加泰主席普伊格蒙特与西班牙首相拉霍伊双方的意志之战。

西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）表示公投违反宪法，宪法中载明：“西班牙是不可分割的整体，是所有西班牙人共同且不可分割的家园。”

西班牙政府发言人德维戈（Iñigo Mendez de Vigo）指责加泰隆尼亚政府没有弹性且只倾向一边。但加泰隆尼亚民族主义者也对西班牙政府回以同样的指控。

倡议独立者举行大规模和平示威。

“我不相信有人会动用暴力，或想激起暴力来玷污加泰隆尼亚独立运动无可争辩的和平主义形象，”加泰隆尼亚主席普伊格蒙特说。

在投票日前一天，上千名支持西班牙统一的示威者在西班牙各城市举行游行，当中包含加泰隆尼亚首都巴塞罗纳。

他们挥舞西班牙国旗，以及写着“加泰隆尼亚是西班牙的一部分”的标语。