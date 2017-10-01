奥地利禁止蒙面 七张图看懂穆斯林妇女头巾

图片版权 Getty Images Image caption 一些欧洲国家已经禁止蒙面，还有一些国家正在考虑

奥地利今天（10月1日）起开始在公众场所禁止穿戴全部遮住面部的头巾、罩袍。

新生效的法律规定，从发际线到下巴的脸部必须露在外面，禁止穿戴布卡、尼卡伯一类的穆斯林头巾、罩袍。但奥地利同时也禁止在公众场所使用其他遮盖面部的服饰，比如医用口罩、化妆成小丑。

蒙面禁令是奥地利移民融入一揽子计划的一个组成部分。政府说，这是为了保护奥地利的价值观。

穆斯林团体谴责这项法律，并说，在奥地利只有很少一部分穆斯林妇女使用全部蒙面的面纱。

据估计，在奥地利大约有150名妇女穿布卡。但是旅游部门官员也担心，禁令可能会影响海湾地区访客来奥地利。

本月晚些时候奥地利将举行大选，预计右翼的“自由党”可能会收获选票。

图片版权 Getty Images Image caption 妇女蒙头上街抗议政府禁令

欧洲其他国家动态：

德国：德国没有全国性法律禁止蒙面，但是一些省份已经禁止教师、公务员戴头巾。2016年12月，德国总理默克尔说，在法律准许的情况下，德国应该禁止女性将面部全部遮住。同年8月，法国内政部长提议在公共建筑内禁止布卡。

法国：2011年4月11日，法国成为第一个禁止在公众场所蒙面的欧洲国家。不论是法国妇女还是外国妇女，走出家门一定不能只露眼睛，否则会被罚款。

比利时：2011年7月，蒙面禁令生效。法律规定，在公园、大街等类地方不能穿戴可以遮掩身份的服饰。

荷兰：议会上院正在考虑类似禁令。2016年11月，议员投票支持禁止在公共场所蒙面，其中包括布卡、尼卡伯，但也包括其他遮盖面孔的服饰，比如滑雪面罩、头盔。

英国：没有禁令。不过，2016年8月民调机构YouGov调查发现，57%的英国人支持禁止蒙面。

奥地利禁止的是布卡、尼卡布。那么，穆斯林妇女的头巾、罩袍还有哪些呢？

Image caption 喜佳伯

喜佳伯：喜佳伯也泛指遮盖，但通常用来指穆斯林妇女的头巾。喜佳伯头巾有各种款式、颜色，在世界各地都比较普遍。在西方，穆斯林妇女最多使用的喜佳伯一般只遮盖头发、耳朵、颈部，但是面部裸露。

Image caption 尼卡伯

尼卡伯：尼卡伯是面纱，几乎盖住全部脸部，只留下眼睛。但是，也可以再加上单独的蒙眼面纱。尼卡伯和配套头巾同时戴，也常常与黑色长罩袍一起穿，在北非、中东地区较为常见。

Image caption 布卡

布卡：布卡是包裹最严的罩袍，是蒙面、蒙身的一件套，从头到脚，通常只在眼睛部位留有网格样的窗口。布卡常见于阿富汗、巴基斯坦。

Image caption 阿米拉

阿米拉：阿米拉分两部分，里面是一顶裹紧头部的小帽子，通常是棉制或者混纺，外面是筒状围巾。阿米拉露出面部，过肩，覆盖部分前胸。颜色、款式比较随意，多见于阿拉伯海湾国家。

Image caption 莎伊拉

莎伊拉：莎伊拉是长方形围巾，裹在头上，落在肩部围好或者夹好。莎伊拉颜色、佩戴都比较随意，可以露出一部分头发、颈部，多见于海外国家。

Image caption 喜玛尔

喜玛尔：喜玛尔像斗篷一样，长及腰部，完全遮盖住头发、颈部、肩部，但是面部裸露。在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

Image caption 卡多尔

卡多尔：卡多尔是盖住全身的罩袍，面部裸露，通常下面还要再戴上小头巾。卡多尔在伊朗比较多见。