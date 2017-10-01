加泰隆尼亚对西班牙——独立公投的前因后果

图片版权 EPA Image caption 加泰隆尼亚独立公投，被西班牙宪法法庭勒令停止。一边是要求独立的民众，一边是维护国家统一的警察。

周日（10月1日）是西班牙加泰隆尼亚地区的公投日。本次公投，只为争取独立。西班牙中央政府早就表态，坚决维护国家统一，决不允许分裂。

如此背景之下，加泰隆尼亚的公投日，警民冲突不断。加泰隆尼亚地区首府巴塞罗那市长谴责警方针对"手无寸铁"的选民，称至少有460人在警方大力阻止公投的行动中受伤。

西班牙卫生部门证实的受伤人数大致相同：受伤民众450人，其中重伤两人，警察12人。

西班牙中央政府派出大批警力前往该地区，动用警棍和橡皮子弹，阻止人们投票、收缴选票和投票站内的票箱。

分家

在本次加泰隆尼亚公投的表决票上只有一个问题："你想要加泰隆尼亚以共和国形式成为独立国家吗？"

选民们的选项有二：要（Yes）和不要（No）。

加泰隆尼亚是西班牙最富裕，物产最为丰富的地区之一，其独特的历史文化可以上溯至一千多年前。

西班牙内战之前，该地区享有广泛的自治，但是在1939-1975年弗朗哥独裁统治时期，加泰隆尼亚的自治受到压制。

图片版权 EPA Image caption 加泰隆尼亚公投的表决票上只有一个问题："你想要加泰隆尼亚以共和国形式成为独立国家吗？"

弗朗哥死后，加泰隆尼亚地区的民族主义再次复兴，最终这一位于西班牙东北部的地区，于1978年的宪法框架下被赋予自治权。

2006年，该地区获得更大的自治，金融和政治地位都大大提高，不过西班牙宪法法庭2010年撤销了绝大部分的自治权利，导致加泰隆尼亚地方当局极为愤慨。

分裂

由于自治权大幅度降低，再加上西班牙经济多年来的疲软和削减公共开支，加泰隆尼亚人在2014年11月举行了一次非正式的公投。

在540万够资格的选民中，超过200万人参加了这一公投，当地官员宣称八成选民支持独立，退出西班牙。

2015年，主张分离的政党在加泰隆尼亚选举中获胜，并致力于举行一次有法律约束力的公投。这无疑是与西班牙的宪法唱反调，因为根据宪法，西班牙是不可分裂的国家。

只占西班牙总人口15%的加泰隆尼亚，贡献了全国20%的GDP和25% 的对外出口产值，是西班牙境内最重要的工业区和旅游胜地之一。

近来引爆民怨的，一般认为与加泰隆尼亚从西班牙中央政府获得的拨款有关。简单来说，就是加泰隆尼亚没有享受到中央政府的好处，却必须每年"倒贴"近150亿欧元。

除了经济上觉得被剥削，加泰隆尼亚对自身历史的认同，都是当地分离主义运动得到部分民众支持的原因。

毕竟这是一个有自己的语言、有1000多年历史记载的独特民族。这里人口750万，与瑞士的人口数量相同。

今年9月11日，加泰隆尼亚"民族日"当天，首府巴塞罗那近百万民众走上街头举行游行集会，要求脱离西班牙独立。

民意

加泰隆尼亚的民众真的追求独立吗？

如果说各种民意调查结果都有偏颇之嫌，那么加泰隆尼亚政府在今年7月委托进行的一次公开民意调查或许能说明一些问题。

根据这一民调，41%的加泰隆尼亚人希望独立，而49%的人反对独立。

图片版权 Reuters Image caption 巴萨罗那足球队对拉斯帕尔马斯队的比赛闭门进行。

而且从西班牙2015年的大选情况来看，主张分离的政党在大选中并没有获得过半的议席，也显示民众争取独立的情绪有所消退，但观察认为，西班牙当局在加泰隆尼亚独立问题上采取的强硬态度，在一定程度上对独立倾向产生了激化作用。

周日，加泰隆尼亚的政治之争扩展到了体育运动。

巴萨罗那足球队对拉斯帕尔马斯队的比赛闭门进行，抗议当局拒绝延迟比赛的要求。而拉斯帕尔玛斯队球员都在球衣上贴上西班牙国旗，以示对国家统一的支持。

西班牙首相马里亚诺·拉霍伊周日晚间表示，有争议的加泰隆尼亚独立公投没能得以进行。他说，决不允许西班牙各地区四十年的盟约被人讹诈，绝大多数的加泰隆尼亚人没有参加这次的非法公投。

在社交媒体上，有人向全西班牙人发出呼吁，在晚上时间10点，到自家阳台上打开手机光亮，支持西班牙宪法和国家统一。