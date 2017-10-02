图片版权 Reuters Image caption 主控官指控段氏香（左）与茜蒂·艾希亚（右）蓄意杀害金正男。

朝鲜领导人金正恩兄长金正男被杀案正式在马来西亚雪兰莪州沙亚南高等法庭开审，两名女被告均否认控罪。

检察官指控29岁越南籍女子段氏香（Đoàn Thị Hương）和25岁印尼籍女子茜蒂·艾希亚（Siti Aisyah）于今年2月13日，乘金正男从吉隆坡机场准备搭乘飞机返回旅居地澳门时，向其脸上涂抹VX神经毒剂，致其死亡。

两名被告人坚称她们是被朝鲜特工欺骗，以为在参与电视台的整人节目。平壤坚称与这起命案毫无关联，但大马当局坚称有四名与此案有关的朝鲜人于案发当天逃离马来西亚。

BBC东南亚事务记者黑得（Jonathan Head）指出，要了解这起当代数一数二的暗杀行动，星期一（10月2日）开始的这场审判可能是获取来龙去脉的唯一机会。

大马与朝鲜的双边关系原本十分密切，但金正男命案使这段关系陷入冰点，两国互相驱逐大使。

马来西亚后来释放三名朝鲜嫌犯并准许他们回国，以换取平壤停止软禁九名大马外交人员及其家属。

开庭过程如何？

这次审判从案发到真正开审历时八个月。雪邦市推事庭（Sepang Magistrates' Court）于5月底裁定案件移送首都吉隆坡郊外的沙亚南高庭审理，沙亚南高庭于7月28日提讯，排定于10月开审。

与此前几次提讯一样，案中唯一两名被告人段氏香与茜蒂·艾希亚被锁上手铐，穿着防弹衣，由多名警员押送进入法院。

谋杀罪一旦被裁定有罪，死刑将是唯一刑罚。

官方马新社介绍，这起案件的主审法官是拿督阿兹米阿里芬，主控官是雪兰莪州检控组主任莫哈末依斯干达。为两人辩护的均为华人律师，其中魏顺成代表茜蒂·艾希亚，郑宝德代表段氏香。

图片版权 REUTERS TV Image caption 茜蒂·艾希亚（中）在多名警员押送下从法院正门进入法庭。

图片版权 EPA Image caption 印尼驻马来西亚大使鲁斯迪（Rusdi Kirana）到场听审。

图片版权 AFP Image caption 段氏香代表律师郑宝德在沙亚南高庭外向记者们讲解庭内情况。

郑宝德在休庭期间向记者们表示，法庭宣读控罪后，两名被告人经由翻译员表示不认罪。

主控官莫哈末在开案陈词中表明，他将证明段氏香、茜蒂·艾希亚，还有四名在逃的朝鲜人，均有预谋杀害金正男。

马新社报道称，控方将传召30至40名证人供证，包括10名专家。庭审预计为期23天，将持续至11月底。

你的器材不支持播放多媒体材料 吉隆坡机场第二航站楼的监控摄像镜头拍下了金正男遇刺全过程。

还有谁被起诉？

没有。大马当局此前曾公开数名“涉案”朝鲜人的名字，而他们在案发后不久已经离开了马来西亚。

主控官星期一提出同时起诉另外四名嫌疑人，但没有提供名字。

段氏香代表律师郑宝德在法庭外对记者们说，辩方已要求法庭干预公诉方拒绝公开四名共同嫌疑人名字的行为，但法官拿督阿兹米认为控罪并不含糊，驳回了申请。

我们从这起谋杀案能了解到朝鲜的什么事情？

约40多岁的金正男死前据信流亡澳门，且据信与中国有某种联系。

一些人认为，因为金正男被视为有能力取代金正恩，对金正恩作为朝鲜最高领导人构成威胁，因此被杀害。但许多分析人士不认同这观点。

就像朝鲜的许多事情一样，杀害金正男的真正动机可能永远是个谜。