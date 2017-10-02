拉斯维加斯枪击案疑凶——斯蒂芬·帕多克

图片版权 CBS News Image caption 64岁的斯蒂芬·帕多克，是个喜欢听音乐会，喜欢赌博的“普通人”

美国警方公布了拉斯维加斯枪击案的嫌疑人身份——64岁来自来自内华达州梅斯基特的斯蒂芬·帕多克（Stephen Paddock）。

美国时间周日（10月1日）夜间，疑凶从曼德蕾海滨度假酒店（Mandalay Bay）32层向楼下的露天音乐节场内的观众扫射。

帕多克在被警方包围后，在现场开枪自杀身亡。

这是美国历史上伤亡人数最多的一次枪击案。2016年6月发生在佛罗里达奥兰多一家夜总会的枪击案，死亡人数为49人。而本次，死亡人数已经证实有58人。

图片版权 Getty Images Image caption 疑凶从曼德蕾海滨度假酒店32层向楼下露天音乐会乱枪扫射。

据警方透露，9月28日，帕多克入住了位于酒店32层的房间。警方在房间中找到了10多支步枪。

警方还表示，并不掌握他的宗教信仰情况。当被问及警方是否有任何证据证明本次枪击案与恐怖主义有关联时，警方回答说："现阶段还没有证据。"

美国联邦调查局也表示，帕多克与任何国际恐怖组织没有关联。

“普通人”

帕多克的弟弟埃里克·帕多克在被告知他哥哥是疑凶时，表情震惊。埃里克说："他怎么会有10支步枪呢？他一辈子跟军队一点关系也没有。"

在埃里克眼里，哥哥斯蒂芬只是个普通人，喜欢去音乐会，喜欢去拉斯维加斯赌场赌博。

拉斯维加斯警方说，斯蒂芬·帕多克从来没有任何案底，他唯一一次违法行为是交通违规。

图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普称枪击案是“邪恶行动”，并下令向死难者下半旗致哀。

调查人员已经搜查了他位于内华达梅斯基特的住家——这个两居室坐落在退休养老区内，距离拉斯维加斯只有一小时车程。

据梅斯基特警方的描述，他的家里"很干净、整齐，没有任何异常的地方。"不过，警方在他的住所内发现了枪支和子弹。

房产记录显示，帕多克2013年从德克萨斯州一个也叫梅斯基特的小镇搬迁至此。

美国媒体报道称，帕多克是一名退休的会计师，持有飞行小型飞机的执照，名下有两架飞机。

图片版权 警方资料 Image caption 62岁的帕多克女友玛丽露·丹利（Marilou Danley）一度怀疑与枪击案有关，后被警方证实她人在海外。

当局此前呼吁寻找帕多克女友玛丽露·丹利（Marilou Danley）的下落。

不过，调查人员后来表示，她已经被问过话，"不再是与案件有关联被追查的人"。

官员表示，62岁的丹利，在帕多克入住拉斯维加斯酒店时并不在场。她现在人在海外。