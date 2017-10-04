拉斯维加斯枪击案：枪手在房间安装摄像头

你的器材不支持播放多媒体材料 枪声能告诉我们什么线索？

美国拉斯维加斯周日发生的枪击案中，枪手斯蒂芬•帕多克（Stephen Paddock）已造成至少59人死亡，527人受伤。他还在酒店房间及周围安装了数个摄像装置。

警方透露，两个摄像头指向房间所在楼层的走廊，一个装在房门窥视孔上，这可以帮助枪手正在接近房间的执法人员和安保人员。

警方仍在搜寻64岁的帕多克在曼德蕾海滨度假酒店（Mandalay Bay）房间内向音乐节观众开火的原因。

但警方确认这是一起经过精心预谋的袭击。

内华达州克拉克县警察局的警长约瑟夫•隆巴杜（Joseph Lombardo）周二（10月3日）对媒体表示，"这个人明显是预谋好了的，从房间内发现的枪支弹药的种类以及数量就能看出来。"

"这（起枪击案）事先经过了精密谋划。我很确定他评估了行动过程中的所有步骤。"

图片版权 AFP Image caption 市民在事发现场附近纪念枪击案受害者。

代理警长凯文（Kevin McMahill）称，当帕多克受到干扰并且射杀了一名安保人员时，枪击曾经停止。

这起美国现代史上最为严重的枪击案引发了针对美国枪支法律的大量讨论，有人呼吁改革枪支法律。但美国总统特朗普表态称，如果想（对讨论的话题）做点什么的话，"不是现在"。

他把枪手帕多克描述为一个"病人和疯子"。

但一位要求匿名的美国国土安全部高级官员对路透社表示，没有证据证明帕多克有精神疾病或者大脑受到过伤害。

到目前为止警方没有发现此案和美国境内外的恐怖组织有联系。

图片版权 Paddock family Image caption 有消息称帕多克有精神病史，但警方认为这是一次精心谋划的袭击。

帕多克在警察局没有任何案底。

警方在帕多克开枪的酒店房间和其家中发现了几十支武器。一家名为Boston 25 News的媒体称取得了这些武器的照片。

出售枪支给帕多克的商店认为他所买枪支很难达到枪击现场的那种威力——周日晚间袭击现场的视频显示凶手射击速度很快，这意味着帕多克可能使用合法配件对枪支射击速度进行过改装，使其达到了自动武器的水平。

图片版权 Boston 25 News Image caption 帕多克开枪的房间内发现的武器

图片版权 Boston 25 News Image caption 一家美国媒体披露的枪手使用的武器图片

特朗普在竞选期间获得了美国全国步枪协会（National Rifle Association，NRA）的支持。他在竞选中经常使用宪法第二修正案。特朗普现在需要注意不要在控枪和拥枪的两种观点中作出选择。

在周二访问了波多黎各后特朗普说，"或许这个时刻（控枪）"会在十年后到来。

稍早前他说，"随着时间推移，我们会讨论枪支法律。"

特朗普在过去几年里对控枪的态度数次发生变化，他从未给出任何细节。

他没有把这次袭击定性为国内恐怖主义。

拉斯維加斯槍擊案時間線 72分鐘裡的主要節點 22:08 現場警察報告“有人開槍” 22:14 31樓的警察稱槍擊“來自上一層樓”

22:20 警察稱“聽到槍擊聲音已經有一段時間了”

22:27 警察匯報稱“一名安保人員在32樓被射殺”

23:20 特警進入槍手所在房間，發現“一人死亡” Getty