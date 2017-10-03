美国赌城枪击案：逝者、英雄与人性

图片版权 Getty Images Image caption 拉斯维加斯乡村音乐节遭遇枪击，59人死亡，500多人受伤。

周日晚间，美国拉斯维加斯一场乡村音乐会被枪声打破。到周二（10月3日），官方证实的死亡人数为59人，另外还有500多人受伤。

这是美国现代史上死伤最严重的一宗枪击案。64岁的枪手斯蒂芬·帕多克从音乐会场地附近酒店32层的高楼上，向2万多观众发出一串又一串子弹。

人们在清点伤亡、追查凶手开枪动机、追问美国枪击案件何以一而再再而三的同时，也开始了解许多人如何在这次枪击案中倒下以及逃生的经历。

逝者

图片版权 Facebook Chris Roybal Image caption 克里斯·罗伊博尔，前不久刚刚从阿富汗前线回国。

克里斯·罗伊博尔，28岁，是来自加利福利尼亚南部的美国海军退伍军人，前不久刚刚从阿富汗前线回国。

他在社交媒体脸书上写下的最后一个公开留言发表在7月。他谈到被人问及的一个问题："被枪打中会是怎样的情况？"

他写道："人们想知道这个问题的答案，因为在我们美国人当中，只有不到1%的人会有这样的亲身体验。"

"我总是有同样的回答，我说回答这个问题不会有让人自豪或自大的感觉，而是真实和充满恐惧愤怒的感觉。"

他说，随着时间的推移，"兴奋感逐渐消失，剩下来的只有愤怒"。

图片版权 Reuters Image caption 桑尼·梅尔顿来自田纳西州。他为了护住妻子希思，背部中枪身亡。

桑尼·梅尔顿，29岁，来自田纳西州。他为了护住妻子希思，背部中枪身亡。

每个逝者的身后，都有一个不同寻常的故事。他们有的努力工作一个夏天才攒下了假期和旅费；有的前来纪念结婚周年，却从此阴阳相隔。

守护

麦克·麦加利，带着孩子来参加音乐会，当枪声响起时，他把孩子护在自己身下。惊慌出逃的观众，在他衬衣的背上留下了脚印。

他说："他们才20岁，我已经53了。我这辈子已经很好了。"

卡莉·克里杰也将小女儿放在地上，自己趴在孩子身上。她说："幸好我们坐在靠后的地方，那里有座位，有一些孩子。

"所有人都在尖叫要我们从座位上下来。我把孩子放在地上，趴在她身上。"

"她一直在哭，尖叫，问这是怎么了。我想她应该没事。"

从美国亚利桑那州来参加音乐节的消防员科特·弗勒，用身体为妻子挡子弹，结果腿上中枪，需要手术。他需要相当长的时间才能康复。

救助

图片版权 Reuters Image caption 人们在枪击案现场附近献上鲜花，哀悼遇害者。

来自洛杉矶的消防员罗伯特·海耶斯，事发后立即将妻子和朋友带出场地，却又迅速回到现场向特警队报到。他说与拉斯维加斯当地的一名医护人员一起，救助伤者，却不得不面对死亡。

他说，单他自己验证宣布的死者就达20人。

"我做这些，并不是想当英雄。"

托德·布利里文也是在和朋友脱险后再次回到枪击案现场。据《华盛顿邮报》报道，他和自愿者一起，帮助至少30多人脱险。

他说："我就是觉得自己应该这么做。如果我或者家人遇到这样的情况，我也希望有人能来帮我。"

图片版权 Reuters Image caption 在拉斯维加斯枪击案发现场不远，仍然高耸着巨幅的卖枪广告牌。

周一凌晨，当警方呼吁人们捐血时，捐血站外很快排起了长龙。

拉斯维加斯的民众用各种方式为撤出音乐会的人们迅速提供协助：有的送来瓶装水和食品，有的送来毯子。

面对如此伤亡惨重的枪击案，美国社会对枪支管制的讨论再次热烈。

或许人们都在问同样的问题：这次能让美国上下痛定思痛吗？