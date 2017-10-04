西班牙加泰隆尼亚独立公投：独立“指日可待”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 加泰自治区主席普伊格蒙特说，自治区政府将于周末或下周初行动。

加泰隆尼亚领袖接受BBC访问指，加泰隆尼亚脱离西班牙独立指日可待。

加泰自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）自周日（10月1日）的独立公投后首次接受访问。他说，自治区政府将于周末或下周初行动。

另外，西班牙国家费利佩六世（Felipe VI）说公投组织者触犯法律。

他指西班牙情况“极度严峻”，呼吁人民团结。

周一独立公投期间，西班牙警察严厉执法，近九百人受伤。成千上万的群众在加泰隆尼亚举行示威。

当地医护人员指，共有33名警察亦有受伤。

普伊格蒙特说，假如西班牙政府意欲干预或控制加泰隆尼亚政府，这将会是一个“改变一切的错误”。

普伊格蒙特说，西班牙政府与加泰隆尼亚行政机关没有任何接触。

你的器材不支持播放多媒体材料 加泰隆尼亚为何有人希望独立，有人希望维持现状？

欧盟委员会周一发表声明指，加泰隆尼亚是西班牙的内政事务。普伊格蒙特表明反对该声明。

另外，西班牙国王发表全国讲话。他说，组织公投的加泰领袖“不尊重国家权力”。

西班牙国王并说，“他们违反法治的民主原则。”

“今天，加泰隆尼亚的社会陷入撕裂。”费利佩六世警告，公投会影响东北部地区以致西班牙的经济。

不过，他说西班牙会克服困难。

西班牙中央政府指此次加泰公投非法。

国王没说的话

BBC记者帕特里克‧杰克逊（Patrick Jackson）巴塞隆纳报道

当国王演讲完毕时，巴塞隆纳市中心酒吧内的顾客捶枱拍凳 、不屑地吹口哨。很快地，他们又开始谈话──国王的演讲显得无关痛痒。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 西班牙国王发表全国讲话，呼吁团结。

不过，国王没有提及的正正是双方关系的痛处──他没有提到警方毒打投票者、没有呼吁西班牙及加泰政府沟通对话、没有提到加泰希望独立的意欲、没有提议举行合法公投，甚至也没有说上一两句加泰语。

国王重申西班牙政府立场，表明反对公投、加泰领袖犯法。国王演讲中，“民主共处”由西班牙一方决定定义。

有酒吧客人告诉我，国王失去推动双方对话的良机。

另一名客人说：“这对改善现况毫无帮助…… 事实上，我没有期望他会干预现况。但最少他可以提及两天前发生的暴力。”

加泰隆尼亚多处举行示威，吸引大量民众参与。法新社引述巴塞隆纳警方指，有70万人于巴塞隆纳示威。

但马德里官方还未确认相关数字。

巴塞隆纳有逾50个路障，令交通非常挤塞。在高峰时间，巴塞隆纳的地铁班次下降至25%，其他时间更暂停服务。

工会消息人士指，巴塞隆纳的港口亦停止运作。

多个著名旅游景点亦关闭，其中包括圣家堂。Mercabarna市场770名商户停止营业，令批发市场几近空无一人。

不过，巴塞隆纳机场运作仍然正常。

不少小商户暂停营业。学校、大学及医疗服务一是关闭，或提供低限度服务。

图片版权 Reuters Image caption 巴塞隆纳的路障，上面写着“占领军队离开！”

周日公投期间，警方强硬行动，触发大规模罢工。

有些警员发射橡胶子弹、强闯投票站及拉扯女士的头发。

西班牙总理拉霍伊（Mariano Rajoy）说，加泰独立公投“嘲弄”民主。

西班牙内政部长索伊多（Juan Ignacio Zoido）早前说：“我们看到加泰政府如何日复日地将人们推入深渊、如何在街头上煽动叛乱。”

索伊多警告中央政府会使用所有必需的措施去停止一切骚扰的行为。

据报220万人参与公投投票。加泰政府 指，近九成投票者支持独立，但官方尚未公布正式结果。

公投投票率据报只有42%。

图片版权 EPA Image caption 要求独立的示威者

图片版权 EPA Image caption 巴塞隆纳地铁：显示板警告通勤者只能维持有限度服务

图片版权 EPA Image caption 巴塞隆纳大罢工令Mercabarna市场关闭

政治领袖正寻求方法改善现状。

普伊格蒙特早前说他希望与中央政府达成新协议，但西班牙一方警告可能会夺回加泰自治权。

BBC记者汤姆·布里治（Tom Burridge）巴塞隆纳表示，公投混乱，需要小心看待投票率及结果。

拉霍伊周一曾与最大反对党社会主义派领袖佩德罗·桑切斯（Pedro Sánchez）、中间派公民－公民党领袖阿尔韦特·里维拉（Albert Rivera）会面。

桑切斯劝说拉霍伊与加泰总统会面，但里维拉说西班牙需要引用宪法第155条，停止加泰隆尼亚的自治权。