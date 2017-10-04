中美关系风云：美军第七舰队与亚太恩仇

图片版权 EPA Image caption 美国总统特朗普将于中共19大后正式访华，隶属美国第七舰队的核动力航母"里根"号访问香港。为总统 "打前站"？

美国总统特朗普将于中共19大后正式访华，隶属美国第七舰队的核动力航母"里根"号访问香港。为总统 "打前站"？

"里根"号访港是两年来美军航母首次访港。美军另一艘航母去年4月因南海问题中美关系紧张时曾被拒停靠香港。这次美海军最先进的航母"里根"号的航路，体现出中美关系加强合作的趋向。

成立于二战太平洋战争正酣的1943年的第七舰队是美国海军装备最强的"国之利器"，主要巡弋于南到澳洲、北到白令海峡的西太平洋的浩瀚水域，涵盖美中俄日等大国地缘政治交错地盘，包括了最可能爆发大规模冲突的朝鲜半岛、台湾海峡和南中国海三大热点地区。

第七舰队目前是美军装备最强、人员最多的舰队。它在亚太地区的海域一般拥有70艘各式军舰和潜艇，超过300多架战机和4万多名官兵。

舰队的主要驻扎地是日本和关岛等地。舰队的旗舰是蓝岭号两栖登陆指挥舰。里根号航母则是进入21世纪后美国成军的航母，装备设施先进，被称为"世界上最强大的海上平台"。

舰队的作战区域不仅涵盖西太平洋地区，还延伸到印度洋和非洲东岸的红海，高达1.34亿平方公里，有关区域约占全球半数人口。大有“依天屠龙，谁与争锋”之势。

亚太区域 "平衡者"

二战中，第七舰队身经百战，将试图称霸太平洋的日本帝国海军打成碎片。二战后，第七舰队参加了朝鲜战争，越南战争，以及上世纪90年代的波斯湾战争等美军重大战争行动。

图片版权 US Navy Image caption 在1991年的海湾战争中，第七舰队上打头阵发射战斧式导弹。

在和平和战争风云变幻的不同时候，第七舰队也在美国和亚太各国关系的重大时刻扮演着合作或对抗的角色，可谓"美国外交关系风向标"。第七舰队总部设在某盟国，就会给该国增添安保信心和后盾。

在二战后，美国重视中国在亚太作用，与国民党政府结盟，美军一度将第七舰队总部设在青岛，建立海军基地（49年撤离），帮助国民党军队运人运物接管从东北、华北到中国东南沿海的地区，影响了中国国共内战之争。在青岛的美军少数官兵违法乱纪、欺压百姓，引发社会公愤，严重损害第七舰队和美军在中国民众心目中的形象。

但是，因为二战中美军驻延安小组，美国政军一些高层人士和中共高层来往因此得以相互了解，大多数美军和中国民众在对日作战时期友好相处甚至共同患难，加上美军高层对蒋介石领导的国民党政府腐败严重不满，为后来华府和北京和解留下伏笔。

中共在大陆建政，国民党败退台湾。第七舰队于1950年朝鲜战争爆发的第二天驶入台湾海峡"维和"，实际上起了阻止大陆武力统一台湾的作用。第七舰队更成为中国政府和民众口诛笔伐的对象。

朝鲜战争爆发后不久，刚刚结束4年大陆内战中共面前是满目疮痍的一片江山，百废待兴，但在斯大林金日成诱逼下，毛泽东坚持派出百万精兵跨过鸭绿江"抗美援朝"，以落后的后勤武器装备去帮助朝鲜，和武器装备世界一流的美韩联军迎头相撞。但美国注意到，中国军队是以"志愿军"名义赴朝的，不算中国政府出兵。第七舰队的后来行动，证实了华府的微妙考虑。

华府北京"心有灵犀一点通"

与此同时，中共尚未平定大陆，大陆各地尚存国民党残余武装和地方势力，西藏、新疆、云贵均有动荡之势，因此蒋介石领导的国民党军队也希望以联合国成员名义参加朝鲜战争，借此一举反攻大陆。

但是，当年美国也宣布，如果退守台湾的蒋介石政权乘朝鲜战争之际"反攻大陆"，第七舰队将予以武力阻拦！同时，美国也没有允许蒋介石军队参加朝鲜战争。

由此可见，美国从战略上当年并无直接介入中国内战、在军事上与中共争夺大陆之意，否则不会放弃台湾对大陆的军事反攻的好时机。就连第七舰队一度的老上级长官麦克阿瑟扬言要跨越红线打过鸭绿江，迅速就被华盛顿解职。

1958年，在解放军炮击金门的战役中，解放军和美军第七舰队保持了相互的默契：毛泽东下令"只打蒋舰，不打美舰"，解放军也只瞄准蒋介石的军舰炮击。而为蒋军护航的火力强大、身经百战的第七舰队舰只，在发生解放军猛烈炮击蒋舰后，不仅未向解放军射击，相反立即退出金门战区驶向公海。非不能也，是不为也。

装备最强、人员最多

第七舰队在美军中非但不会轻易避战，而常在大战中成为美军先锋。

不论是在朝鲜战争、越南战争，还是在1991年的海湾战争中，第七舰队上的巨炮或导弹都起到了打头阵的作用。

90年代，台湾届时领导人李登辉访美，台海危机三度爆发。解放军在台湾海峡和台湾附近海域展开了4次军事演习。其间美国第七舰队的两艘航母战斗群也游弋到台湾海峡附近。

随着冷战结束和中美关系缓和，第七舰队也参与到中美军事交流中：第七舰队旗舰"蓝岭"号两栖指挥舰从1998年到2004年四度到中国访问。

台湾问题与朝鲜半岛

里根号最新一次的停靠香港，向预先登记的香港市民和传媒开放参观。官兵也分批上岸，并和市民合作参加社区交流活动。香港媒体还追踪采访了航母上的一些华人官兵，拉近了美国航母和中国人的距离感。

1997年，中国对香港恢复行使主权后，外国军用船舶进入中国港口停泊，须经过中央政府同意，第七舰队自然没有例外。

图片版权 Getty Images Image caption 第七舰队旗舰"蓝岭"号两栖指挥舰从1998年到2004年四度到中国访问。

当时中美两国政府达成了协议，同意美国军舰继续在香港进行补给和休整。但从那时候起，美国航母能否停靠香港补给，成了中美关系的一个晴雨表。过去两年里，中美关系因为南海问题紧张之际，香港就不欢迎美舰来访。

韩国媒体称，"里根号"航母战斗群随后预计将驶往朝鲜半岛，参与联合军演。朝鲜方面一直不顾国际社会反对搞核和导弹武器开发，其理由之一就是美韩联合军演。

中国虽然也不赞同美韩军演对朝鲜施压，呼吁各方克制。但并不希望为了金正恩和美国等国际社会其他大巨头对抗，更不愿让金正恩利用中美矛盾、肆无忌惮疯狂开发核和导弹武器，将大国玩弄于股掌之上。

中国这次批准美军"大杀器"访问香港，也是为了打消台湾试图让美舰去台的念头。中国此举也同时暗示表明，只要美国海军不"侵犯中国核心利益"，并不会反对其公海自由航行。

特别是特朗普即将展开他就任美国总统以来首次对中国的正式访问之际，中国方面积极努力，为其访问铺路。"里根"号访港，看上去像是特朗普总统的访华先遣队，现在已经受到中方的欢迎款待。