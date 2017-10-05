图片版权 Reuters Image caption 普伊格蒙特（左）在电视讲话中批评西班牙国王费利佩六世

加泰隆尼亚地区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont），批评西班牙国王费利佩六世（Felipe VI）“有意无视数百万加泰隆尼亚人”。

普伊格蒙特周三（10月4日）在电视讲话中指，费利佩六世采取了西班牙中央政府的立场，但“当前时刻所需要的，是调解”。

普伊格蒙特早前已表明，加泰或将在下周宣布独立。

西班牙国王费利佩六世本周二（10月3日）发表电视讲话，指周日（10月1日）在加泰进行的独立公投，是违法及不民主。

费利佩六世发言24小时后，普伊格蒙特回应其说法，指费利佩六世未有履行宪法赋予国王的调解角色。

西班牙中央政府此前强调，不会屈服于普伊格蒙特的威胁，并指普伊格蒙特必须回到法律的道路上，否则绝不与其政府谈判。

马德里又指，普伊格蒙特对国王的批评，显示他已“与现实脱节”。

周二，普伊格蒙特向BBC表示，他会“在本周内或下周初”宣布加泰独立。

加泰自治区政府早前宣布，自治区议会将于下周一（10月9日）举行特别会议，讨论公投结果。

你的器材不支持播放多媒体材料 加泰隆尼亚为何有人希望独立，有人希望维持现状？

加泰官员此前公布，公投中有近九成人支持独立，但最终结果仍未出炉。投票率预计为42%。

普伊格蒙特周三的电视讲话中，未有再就可能宣布独立一事，解释更多细节。他在讲话中，一度由加泰隆尼亚语转用西班牙语，向曾表明支持加泰的西班牙国民致谢。

周日发生了什么？

周日，加泰隆尼亚举行已被西班牙宪法法院颁令暂缓、中央政府宣布为非法的独立公投，西班牙中央政府派出大批警力前往，以武力阻止票站运作。

有西班牙警方发射橡胶子弹，强行进入票站及扯女性民众的头发。

当地医疗部门指，事件中有33名警员受伤。

被这些画面震撼的加泰民众，本周二上街示威，人数数以十万计，另有大批民众参与抗议“严重侵害权利及自由的行径”的罢工行动。

“我们需要像乔恩·斯诺（Jon Snow）那样的国王”

BBC記者帕特里克‧傑克遜（Patrick Jackson）赫罗纳报道

在西班牙，有人公开批评国王十分罕见。但国王费利佩六世是国家团结的象征，素来很少透过电视向全国发言，普伊蒙格特必须作出回应。

在普伊格蒙特的家乡赫罗纳（Girona）一间酒吧，民众在观看普伊格蒙特讲话后鼓掌，对他呼吁调解的表态甚是满意，又用热播剧《权力的游戏》打比喻。

“我们需要乔恩·斯诺那样的国王，奋力维护自己的领土，并与人民站在一起。”一名女性笑道。

西班牙总理拉霍伊（Mariano Rajoy）则被公认为“夜王”（the Night King），咀咒加泰的寒冬永不完结。

“我想要的西班牙，应该更加尊重国内不同文化，”该女子正色地说：“为什么不去爱所有的国民？我们对费利佩亡世的讲话感到不解。”