“无现金”香港 进步还是隐忧？你问，我答！
- 2017年 10月 6日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
电子支付在中国大陆发展蓬勃，不少城市号称进入“出门不带钱包”的时代；但香港的“无现金支付”却似乎发展缓慢。
中港首富马云和李嘉诚宣布联手，组成合资企业，营运电子钱包品牌，要将香港变成“无现金社会”。香港财库局长陈家强亦表态，期望香港朝无现金社会发展。
对于香港无现金的发展，你有什么期望或疑惑？
香港的无现金支付发展“缓慢”吗？还未进入“无现金”社会是否等于落后？香港会否真的全面无现金化？港人对其安全的担忧，是多虑还是真正的危机？
如果你也对这个话题好奇，欢迎参加BBC中文《你问我答》，在下表提交问题，我们将选取读者最关心的话题咨询专家，并以报道形式解答。