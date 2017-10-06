“无现金”香港　进步还是隐忧？你问，我答！

  • 2017年 10月 6日
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam (R) stands next to Alibaba Executive Chairman Jack Ma as she visits Alibaba"s headquarters in Hangzhou, Zhejiang province, China August 23, 2017. 图片版权 Reuters
Image caption 马云（中）与香港特首林郑月娥

电子支付在中国大陆发展蓬勃，不少城市号称进入“出门不带钱包”的时代；但香港的“无现金支付”却似乎发展缓慢。

中港首富马云和李嘉诚宣布联手，组成合资企业，营运电子钱包品牌，要将香港变成“无现金社会”。香港财库局长陈家强亦表态，期望香港朝无现金社会发展。

对于香港无现金的发展，你有什么期望或疑惑？

香港的无现金支付发展“缓慢”吗？还未进入“无现金”社会是否等于落后？香港会否真的全面无现金化？港人对其安全的担忧，是多虑还是真正的危机？

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