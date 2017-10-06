“无现金”香港　进步还是隐忧？你问，我答！

图片版权 Reuters Image caption 马云（中）与香港特首林郑月娥

电子支付在中国大陆发展蓬勃，不少城市号称进入“出门不带钱包”的时代；但香港的“无现金支付”却似乎发展缓慢。

中港首富马云和李嘉诚宣布联手，组成合资企业，营运电子钱包品牌，要将香港变成“无现金社会”。香港财库局长陈家强亦表态，期望香港朝无现金社会发展。

对于香港无现金的发展，你有什么期望或疑惑？

香港的无现金支付发展“缓慢”吗？还未进入“无现金”社会是否等于落后？香港会否真的全面无现金化？港人对其安全的担忧，是多虑还是真正的危机？

如果你也对这个话题好奇，欢迎参加BBC中文《你问我答》，在下表提交问题，我们将选取读者最关心的话题咨询专家，并以报道形式解答。