拉斯维加斯枪击案：枪手女友称不知情

Image caption 警方说，丹尼和帕多克在内华达州同居

拉斯维加斯枪击案枪手的女朋友指，她并不知道她的伴侣计划作案，形容他“仁慈、会照顾人及安静”。

警方指，枪手斯蒂芬•帕多克（Stephen Paddock）可能有“秘密生活”。另外，他们指帕多克当初可能计划逃走，而不是自杀。但警方并没有透露细节。

帕多克周日向音乐节观众开火，令58人死亡，是美国近年最严重的枪击案。至今帕多克作案动机仍然不明。

克拉克县警长乔‧隆巴多（Joe Lombardo）于周三的记者会上说：

警方在帕多克的车上找到更多爆炸品及1600发子弹

帕多克开火前在赌博

帕多克在犯案一周前曾入住另一间酒店，当时有另一音乐节举行

你的器材不支持播放多媒体材料 枪声能告诉我们什么线索？

帕多克的动机、有没有同谋等，仍然是一个谜团。联邦调查局表示，现时未有证据显示案件与恐怖主义有关。

隆巴多对记者说：“我们仍未了解案件。”

帕多克女友玛丽露‧丹尼（Marilou Danley）早前于菲律宾渡假。她自愿回到美国，周三与联邦调查局的探员讲话。她通过律师发表声明，形容帕多克的暴力行为“恐怖”、“无法形容”。

丹尼又指，帕多克从未说过甚么，或有甚么行动令她生疑。

丹尼说：“我爱他，并憧憬安稳的未来。”

执法人员指，当枪击案发生后，他们很快就联系丹尼，请她协助调查。

帕多克约两周前突然送她“便宜机票”，好让她能返回菲律宾探望亲人。她周二晚上自愿回到洛杉矶，与联邦调查局人员谈话。

当丹尼身在菲律宾时，帕多克汇款10万美元（75400英镑）给她，说这些钱用作购买房屋之用。

她说：“我心存感激，但坦白说，我当时担心他要跟我分手…… 我从未想过他要计划以暴力对付其他人。”

图片版权 Getty Images Image caption 警方公布最新时序

丹尼的姊妹早前对澳洲七号电视台新闻节目说，丹尼”被送走……她不会在那儿干涉他的计划“。

帕多克9月28日入住曼德蕾海滨度假酒店（Mandalay Bay），据报指他当时使用丹尼的身份文件登记。

美国总统特朗普周三到访拉斯维加斯。他说，美国正沉重哀悼事件。

逾500人因枪击案受伤。特朗普赞扬急救人员，指他们奋不顾身去拯救伤者。

你的器材不支持播放多媒体材料 恐慌的观众逃离枪击现场躲避。

“当人性最丑恶的一面出现时，人性最光辉的一面将会回应。”

“在恐怖的深渊，我们总会在奋不顾身的人当中找到希望。”

特朗普在探访急救人员时，指他自己获得”英雄们“的陪伴。

“语言不能表达全世界周日晚上看到的勇气...... 美国与爱和勇气去抵抗死亡及仇恨。”

枪击案会令更多人要求管制枪枝吗？

这次枪击案死伤惨重，有更多声音要求改革美国的枪械法律。

不过特朗普竞选时得到全国步枪协会（National Rifle Association）支持，亦一直提倡保护民众拥有枪枝的权利。他小心翼翼，未有在枪管议题上表明立场。

特朗普周二探访波多黎各后，他说有关讨论的时机或会到来。

第一夫人梅拉尼娅周三与总统探望受害者及急救人员。

特朗普于南内华达州大学医疗中心（University Medical Center of Southern Nevada）对记者说：“我要告诉你，当你看到他们做的事，你会为身为美国人感到自豪。”

图片版权 Reuters Image caption 空军一号离开拉斯维加斯，经过抢手开火的房间

众议院多数党领袖凯文・麦卡锡（Kevin McCarthy）、内华达州众议员马克·阿莫迪（Mark Amodei）、内华达州参议员狄恩·海勒（Dean Heller）也有陪同总统探访。

目击者指当时枪手发射数以百计的子弹。在现场拍摄的视频中，可以听到类似自动枪械发出的声音。