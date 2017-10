BBC专访石黑一雄：我在不确定的时代写作

图片版权 EPA Image caption 石黑一雄获得2017诺贝尔文学奖。

日裔英国作家石黑一雄(Kazuo Ishiguro)荣获2017诺贝尔文学奖。

瑞典皇家学院表示,石黑一雄的作品揭示了"人类与世界相连接的视觉感触之下的深渊"。

他的代表作包括《长日将尽》(The Remains of the Day)和《别让我走》(Never Let Me go)等。两部小说都被改变成了电影。他本人于1995年获得大英帝国勋章。

这位62岁的作家说,获得诺贝尔文学奖是一次"让人目瞪口呆的夸赞"。

图片版权 Getty Images Image caption 英国演员凯瑞·穆里根出演了根据石黑一雄小说《别让我走》改编的电影。

BBC第一时间联系石黑一雄时,他承认自己还没有和诺贝尔奖委员会取得联系,并且不确定这是不是一个恶作剧。

他后来表示,"这是一个巨大的荣耀,原因是它意味着我跟上了在世最伟大作家的脚步。因此这是一个巨大的嘉奖。"

他希望诺贝尔奖能成为一种正能量。"世界正处于非常不确定的时刻,在这一时刻我希望所有的诺贝尔奖能够成为给世界带来积极影响的力量,"

"如果我能在一个不确定的时代为营造积极氛围作出一些贡献,成为其中的一分子,我将深感荣幸。"

石黑一雄是谁?

他1954年出生于日本长崎,5岁时随家搬到英国,他的父亲在萨里大学(Surrey)申请到了一个海洋学研究的职位。

他在肯特大学(Kent)学习了英语和哲学。

他在东安格利亚大学取得了文学硕士学位,专业方向是创造性写作。他的导师是Malcolm Bradbury和Angela Carter。

图片版权 AFP/getty Image caption 石黑一雄获奖的消息宣布后,他在北伦敦的家涌进了大批记者。

他的论文成为他第一部受到欢迎的小说,并在1982年出版,书名叫《A Pale View of Hills》。

他的作品《长日将尽》曾获英语文学重要奖项布克奖。

他的作品还包括了电影和电视剧剧本,题材涉及会议、时光和自欺欺人。

诺贝尔奖委员会赞扬了他的最近一部作品、2015年出版的《被埋葬的巨人》(The Buried Giant),称该书挖掘了"记忆和遗忘以及现代历史的关系,幻想与现实的关系"。

瑞典皇家学院常任秘书长萨拉•达纽斯(Sara Danius)把石黑一雄的风格描述为"简•奥斯汀式仪态喜剧和卡夫卡的混合体"。

她表示,石黑一雄是一名"非常正直"的作家,"他开拓了属于自己的美学体系"。

石黑一雄的礼物

BBC艺术新闻编辑冈佩兹(Will Gompertz)

对我来说,石黑一雄是当世所有用任何语言写作的作家中的翘楚。作家都善于讲故事,但他所讲的故事达到了一个新高度。

他把读者带到了另外一种现实生活中——你觉得这可能是将来,也可能是当下或者过去。读者觉得这些场景真实而完整,但却从未真正感知。

这些场景古怪而且还可能让人感到不快,但这是你可以居住而且产生联系的地方,你会深深的陷入书中这些角色之中。这正是作家的工作——他比大多数人做得更好。

石黑一雄的作品

图片版权 REX/Shutterstock Image caption 《长日将近》拍摄成电影后获得过奥斯卡奖提名。

图片版权 AFP

第一部小说'A Pale View of Hills' 描写了一位生活在英国的日本女性如何逐渐接受女儿死亡的事实。

在此之后,他于1986年发表了第二部作品《浮世画家》(An Artist of the Floating World)。

《长日将尽》(The Remains of the Day)讲述了一个豪华古宅管家的故事,这座古宅的主人是一个纳粹同情者。

他在1990年代出版的唯一一本书是'The Unconsoled'。很快他又在2000年出版了《当我们是孤儿》(When We Were Orphans)。

2005年出版的《别让我走》(Never Let Me go)讲述了一群寄宿学校的学生,他们生活在反乌托邦的未来世界里。5年后,这个故事被拍成了电影。

2009年出版了故事集'Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall'。

他最近发表的小说是《被埋葬的巨人》(The Buried Giant),发表于2015年。

石黑一雄还写作了一些电影剧本,包括《白人女伯爵》(The White Countess)、《世界上最悲伤的音乐》(The Saddest Music in the World)等。

争议:日本社会接受这个荣誉吗?

图片版权 Reuters

虽然5岁就移居英国并且作为英国人获奖,但这并没有阻碍日本将石黑一雄看作自己的荣耀。《产经新闻》称他是"继川端康成和大江健三郎之后第三位获得诺贝尔文学奖的日本出生的文学巨匠"。

与此同时其它日本媒体纷纷挖掘石黑一雄和日本的关系,包括他写作的两本和日本有关的书,还有他曾谈到日本身份的重要性。

书店老板Tasuku Saito对《体育日报》说,他对村上春树没能获奖感到失望,但也接受石黑一雄的胜利,因为"他有日本血统"。

但这些也有人在网上反击这种观点。一些人批评说,拥抱石黑一雄这位海外日本人反映出了明显的双重标准,特别是相比最近台湾裔日本政治家莲舫(Renho)引发的争议。

"石黑一雄在英国长大,是英国身份,但我们把他看作第三位获得诺贝尔文学奖的日本人。但另一方面,在日本出生和长大的莲舫拥有日本国籍,我们却轻视她……日本这个国家让人感到耻辱,"网友1957ry在推特上写道。