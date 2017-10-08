图片版权 AFP Image caption 金·沃尔（图右）登上鹦鹉螺号潜艇（图左）后失踪。

在失踪二个多月后，瑞典籍独立女记者金·沃尔（Kim Wall）的头颅被警方找到。

潜水员在哥本哈根（Copenhagen）南方的科耶湾（Koge Bay）发现装有她头颅、腿及衣物的袋子，哥本哈根警方说。

金·沃尔的残躯在8月10日她登上彼得•马德森（Peter Madsen）的自制小潜艇采访后的11天被发现。她的头颅被发现的地方离残躯被找到之处不远。

现年46岁的科学家彼得•马德森否认谋杀金·沃尔。

哥本哈根警察督察詹森（Jens Moller Jensen）表示，装有头颅的袋子在星期五被发现，袋子里装了金属块增加重量。

“昨天上午我们发现一个袋子，里面有金·沃尔的衣服、内衣、丝袜和鞋。在同一个袋子里还有刀，并有一些汽车管线来增加袋子的重量。”詹森说。

经过尸检后确认是金·沃尔的头颅。詹森表示头颅“没有骨折，也没有受到钝器伤害的迹象。”

这样一来就和彼得•马德森的说法矛盾。他声称金·沃尔是因为头部撞到舱门而死。

终年30 岁的金·沃尔生前最后的身影是在8月10日晚间被看见。她为了采访彼得•马德森的旅程而登上他自制的重40吨长16米的潜艇UC3鹦鹉螺号。

重建失踪过程：

图片版权 Ritzau Foto Image caption 沃尔被拍到和马德森站在潜艇指挥塔上。

作为一位小有名气的自由职业记者，沃尔正在为一篇关于马德森的专题报道进行前期研究。2008年，马德森通过众筹自己建造了鹦鹉螺号。

而在此之前沃尔已经在朝鲜、南太平洋、乌干达以及海地从事过采访报道，为《纽约时报》、《卫报》、Vice和香港《南华早报》等多家媒体撰稿。

8月10日下午7点，沃尔和马德森在哥本哈根南部的雷夫沙勒恩港口会面，他们一起登上了鹦鹉螺号。两人一起留下的最后影像是当晚8:30，日落前不久，一名男子从游船上拍到他们出现在潜艇指挥塔上。

沃尔没能返航——周五凌晨2:30，她的男友汇报称她失踪。

由于这艘自制潜艇没有卫星定位设备，警方接警后直到周五早上10:30才从位于瑞典和丹麦间海峡中的一座灯塔上收到这艘潜艇的消息。

一艘商船后来汇报说，10号晚上12点左右，在30米左右的距离处看到过这艘潜艇，当时它位于厄勒海峡大桥（Oresund Bridge）的西北方向。

搜寻人员最终和马德森本人取得了联系。但潜艇在搜寻人员第一次看到它半小时后沉没，马德森被搜寻人员救起。

对于这次潜艇失事，哥本哈根警方8月14日表示，“潜艇沉没是故意行为导致”。

发现无头女尸：

图片版权 PETER THOMPSON Image caption 8月10日，沃尔被拍到的最后景象。

潜艇出海13天后，沃尔被确认已经死亡。

马德森供述说，船上发生了事故，导致沃尔死亡。他则对尸体进行了海葬，地点在位于哥本哈根以南50公里处的科耶湾一带。

但很多恐怖的事实随后开始出现。

哥本哈根警察局长宣布，8月21日在哥本哈根南部的一片海滩上发现了一具人体躯干，其四肢、头颅被人为割掉。

两天后，警方宣布，通过同沃尔使用过的牙刷和梳子上获取的DNA进行比对，这具尸体就是沃尔。调查人员还通报称，沉没的潜艇上获取的血迹也来自沃尔。

用于分肢和凿沉潜艇的是同一件金属工具，她的致命伤来自突然敲击。

马德森的律师则坚称他无罪，并表示这些证据不能否认沃尔死于事故。

一开始彼得•马德森表示金·沃尔安全地在哥本哈根下船，但后来他改变说法，称因为一起“可怕的意外”，他已经将她“海葬”，并打算让潜艇沉船结束自己的性命。

金·沃尔的残躯在8月21日被发现，根据尸检结果，她的生殖器和胸腔有刀伤，伤痕是“大约在她死亡或死后不久发生”。

丹麦检察官巴赫－杰克森（Jakob Buch-Jepsen）本月早前向法庭表示，在硬盘上发现女子被活生生斩首的影片据信是属于彼得•马德森。

彼得•马德森否认拥有该硬盘。因为案件还在调查中，他将被继续拘留四星期。