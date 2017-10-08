特朗普：对朝鲜“只有一种方法管用”

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美国总统特朗普警告，在处理朝鲜问题几年都未见成效之后，“只有一种方法管用”。他说的是什么方法？

特朗普在推特（Twitter）上说：“美国总统和幕僚们已经和朝鲜对话了25年，但没有作用。”

特朗普没有对此推文做进一步说明。

美国和朝鲜在朝鲜核问题上的言词交锋越来越激烈，美国亟欲停止朝鲜的核试验。

朝鲜政府最近宣称成功测试了能装载到远程导弹上的小型氢弹。

特朗普先前警告，美国能在保护美国国家利益及防卫地区盟友的前提下摧毁朝鲜。

这些战争言论真会导致战争？

图片版权 Reuters Image caption 美国和朝鲜在朝鲜核问题上的言词交锋越来越激烈。

这条特朗普在美国时间星期六发布的推特是美国领导人的又一项隐密声明，BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）在华盛顿报导。

据报上周美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）架设了与朝鲜直接通话的通讯渠道，试图解决逐渐升高的紧张情势。

特朗普当时推文说：“省省力气吧雷克斯，我们会做应该被完成的事。”

特朗普在星期六强调他和蒂勒森的关系良好，但补充说到，蒂勒森可以再更强硬。

本周稍早，蒂勒森否认他和总统关系紧张，否认媒体报道他称总统是＂蠢蛋＂。

BBC驻华盛顿记者表示，特朗普对于朝鲜的最新言论可能只是气话，但还是引发朝鲜可能将之视为威胁的担心。

今年九月，朝鲜在国际谴责声浪下仍进行第六次核试验，并宣称会在太平洋进行另一次。

上个月特朗普对联合国发表讲话，威胁要歼灭朝鲜，他说朝鲜领导人金正恩“正在执行自杀任务”。

金正恩罕见发表声明回敬特朗普，誓言“用火来教训这个美国疯老头”。