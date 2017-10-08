图辑：用太阳能动力穿越澳洲可行吗？

来自世界各地的团队将挑战用太阳能动力车横越澳洲。

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来自超过30个国家的挑战队伍将从澳大利亚北部的达尔文（Darwin）穿越澳洲中心至南部的阿德莱德，全长3000公里（1865英里）。今年是这个比赛的三十周年。

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世界太阳能车挑战赛（World Solar Challenge）的挑战者是学生，他们亲手打造自己的太阳能车。

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挑战者赛前做了几次测试，在星期六最终排序出炉。

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来自比利时的队伍“冲击动力火车”（Punch Powertrain）排在首发位，该队的车达到时速83.4公里。

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比赛规则相当清晰。主办单位表示：“一辆发电量在1000瓦的太阳能车，必须在50个小时内，行驶超过3000公里，参赛车辆被允许使用的储电量，只能占总体耗电量的10%，其余必须全靠太阳能发电。”

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参赛队伍一旦离开达尔文，就必须每天下午5时之前“尽可能的行驶”直到“必须在沙漠中扎营”。队伍必须要能完全自给自足。

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沿途设有7个检查站。

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在检查站只能做最基本的保养以确保胎压、清除车身上的碎屑。

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参赛队伍分成三个级别：挑战者级、巡逻者级、非竞赛冒险者级。最快到达的队伍预计将在星期四抵达阿德莱德。

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