图辑：用太阳能动力穿越澳洲可行吗？
- 2017年 10月 8日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
来自世界各地的团队将挑战用太阳能动力车横越澳洲。
来自超过30个国家的挑战队伍将从澳大利亚北部的达尔文（Darwin）穿越澳洲中心至南部的阿德莱德，全长3000公里（1865英里）。今年是这个比赛的三十周年。
世界太阳能车挑战赛（World Solar Challenge）的挑战者是学生，他们亲手打造自己的太阳能车。
挑战者赛前做了几次测试，在星期六最终排序出炉。
来自比利时的队伍“冲击动力火车”（Punch Powertrain）排在首发位，该队的车达到时速83.4公里。
比赛规则相当清晰。主办单位表示：“一辆发电量在1000瓦的太阳能车，必须在50个小时内，行驶超过3000公里，参赛车辆被允许使用的储电量，只能占总体耗电量的10%，其余必须全靠太阳能发电。”
参赛队伍一旦离开达尔文，就必须每天下午5时之前“尽可能的行驶”直到“必须在沙漠中扎营”。队伍必须要能完全自给自足。
沿途设有7个检查站。
在检查站只能做最基本的保养以确保胎压、清除车身上的碎屑。
参赛队伍分成三个级别：挑战者级、巡逻者级、非竞赛冒险者级。最快到达的队伍预计将在星期四抵达阿德莱德。
。