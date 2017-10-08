金正恩妹妹晋升政治局 她是怎样一个人？

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朝鲜领导人金正恩把自己的胞妹金与正提拔为劳动党中央政治局候补委员。

朝鲜劳动党第七届中央委员会第二次会议10月7日在平壤举行，会议的日程之一是调整党内人事安排。

金与正晋升政治局，和哥哥金正恩一起成为权力强大的政治局当中仅有的千禧一代。

外界普遍认为，金与正取代姑姑金敬姬、成为金正恩身边最重要的决策者之一。金敬姬曾在金正日时代担任要职，是朝鲜领导班子最高层的重要人物。

美国约翰·霍普金斯大学《38度线以北》的朝鲜问题专家迈克尔·麦登（Michael Madden）表示，（提拔胞妹）是金氏家族在进一步巩固权力。

他还说，这表明金与正的职务和权责比此前外界猜测的更重要。

今年1月，美国财政部以"践踏人权"为由将金与正以及其他数名朝鲜高官写上了黑名单。

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金与正是谁？

"朝鲜领导人观察"网站报道，金与正是金正日最小的女儿，与哥哥金正哲、金正恩同母。

金与正据信生于1987年，传言说她与比她大4岁的金正恩关系密切。兄妹二人曾同时在瑞士伯尔尼留学。

有报道说，她的丈夫是朝鲜劳动党党委书记崔龙海的儿子。

金与正原来做过什么？

金与正在2014年开始担任劳动党宣传部门的关键职位，其主要工作是保护哥哥金正恩的形象。

据报，她负责管理金正恩的全部公开活动，包括行程和后勤，并充当政治顾问。

金与正近年来偶尔会出现在聚光灯下，曾出席2011年父亲金正日的葬礼，2014年哥哥金正恩当选座高人民会议议员时也在场，并偶尔会在朝鲜官方媒体的照片中与金正恩一起出现。

前年10月，有传言说，她由于宣传工作不得力被金正恩撤职。

但是观察人士确信，金与正仍然会得到朝鲜领导层的高级职位—甚至早在2008年金正日健康状况恶化，主要接班计划开始进行之时就就已为她预留了位置。

曾有猜测说，金正恩2014年从公众视线中消失很长一段时间的时候，金与正可能会取代其位置。

图片版权 AFP Image caption 金与正与金正恩一道的照片（2014年3月）

金与正是什么样的人？

迈克尔·麦登曾对BBC表示，金与正被形容为性格甜美、善良，有一点假小子气。

但是有报道说，她也是在呵护之下长大，金氏家族中的其他成员与她的交流不多。

金与正瑞士母校官员曾透露，她被警卫和保姆的小圈子保护—曾有一次患轻度感冒，被立即从学校带走送进医院。

金与正将在朝鲜领导层出任更重要职位，她的这一成长方式也将受到更多检验。