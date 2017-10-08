切·格瓦拉——从古巴英雄到世界偶像

图片版权 EPA Image caption 古巴民众举行集会，纪念革命领袖人物之一切·格瓦拉去世50年。

周日（10月8日），古巴城市圣克拉拉数千人集会，纪念50年前被杀害的一位革命者——切·格瓦拉（Che Guevara）。

参加这一集会的，包括格瓦拉生前的革命同志——古巴总统劳尔·卡斯特罗。

在古巴全国，无数民众通过家中的电视屏幕，观看卡斯特罗总统将一支白色玫瑰放在格瓦拉的墓地上。

在南美国家玻利维亚，切·瓦格拉德被杀害50周年的纪念活动也将在周一（9日）举行。

图片版权 AFP Image caption 古巴领导人号召年轻一代“做人要做切那样的人”。

BBC记者威尔·格兰特从圣克拉拉发回报道说，50年来切·格瓦拉的名字仍然出现在古巴的每个角落，从钞票到标语牌。他可谓拉丁美洲最广为人知的人物。

在古巴纪念格瓦拉的活动上，播出了1967年古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗宣布格瓦拉死讯的讲话录音。在那段讲话中，老卡斯特罗呼吁古巴的孩子们"像切一样"。而这一口号至今仍然在古巴流行。

其人

埃內斯托·格瓦拉， 1928年6月14日出生在阿根廷东北部一个富裕家庭。而他后来世界闻名的绰号——切Che，来自拉美国家对阿根廷人的昵称，意指老友、哥儿们。

1948年，格瓦拉进入阿根廷首都布宜诺斯艾利斯大学学医。

1951年和1953年，格瓦拉两次游历阿根廷和拉丁美洲多个国家。这两次行程中的所见所闻，对他日后坚定的政治观点和革命思想起到非常重要的作用。

图片版权 AFP Image caption 切·格瓦拉与古巴领导人卡斯特罗

他相信，要解决拉丁美洲广泛的贫穷和压迫，只有通过武装革命和共产主义。

1953年，他回到阿根廷完成了学业。但是不久便离开了阿根廷，北上玻利维亚与革命者为伍。

1954年，他在墨西哥城的一家医院内作为志愿者，听闻了古巴革命者卡斯特罗兄弟的消息。在先结识了弟弟劳尔·卡斯特罗后，1955年格瓦拉与老卡斯特罗见面，立刻成为政治上的盟友。

格瓦拉作为老卡斯特罗的军事顾问，帮助领导古巴游击队推翻了巴蒂斯塔政权，也成就了他作为古巴革命核心人物的历史地位。

其事

图片版权 AFP Image caption 玻利维亚巴耶格兰德小镇是切·格瓦拉被杀的地点，每年吸引很多游客。

1959年，古巴革命成功后，格瓦拉曾出任古巴国家银行行长，工业部长等要职，成为活跃在国际舞台上的古巴政治要人。

1960年11月，格瓦拉率领古巴经济代表团访问中国与当时中国最高领导人毛泽东会面。

1964年12月，在纽约举行的联合国大会上，36岁的格瓦拉身着军服、脚蹬军靴。他直指美国在其它拉丁美洲国家的帮助下，企图入侵刚刚立国的古巴。

很多人都同意，他的此番讲话之所以重要，不仅因为提出了新的理念，而是他特别强调了殖民主义、种族主义等等困扰亚洲和非洲国家的问题。

1965年2月，中苏交恶期间，格瓦拉曾再次访问中国。当时，由于苏联经济实力远远超出中国，古巴依靠苏联提供的武器装备和军事顾问，卡斯特罗选择了苏联。

图片版权 Getty Images Image caption 切·格瓦拉成为偶像、传说，流行文化中的一个符号。

同年，格瓦拉离开古巴，决意将革命思想传播到世界其他地方。

他的第一站是刚果，但经过7个月的努力后，他在刚果的革命行动以失败告终。

1966年，格瓦拉曾回到古巴，短暂停留后，他转向了玻利维亚。

1967年10月8日，格瓦拉被美国训练的玻利维亚部队抓获；10月9日，格瓦拉被处决，年仅39岁。

传奇

切·格瓦拉被处决后，1967年10月10日，当局将他的遗体送到一个医院内公开展示。

格瓦拉遗体的公开示众，成为国际媒体的热点报道，反而使他放弃优裕家庭和职业投身国际共产革命的故事广为人知。

玻利维亚当局其后将他的遗体埋葬在一个秘密地点，直到1997年才经过多国联合挖掘，送回到古巴修建的格瓦拉陵园内下葬。

多年来，格瓦拉的名字成为"革命"、"社会主义"、"共产主义"的同义词。

图片版权 Reuters Image caption 切·格瓦拉已经成为很多人心目中的偶像。

图片版权 EPA Image caption 阿根廷足球明星马拉多纳也是切·格瓦拉的粉丝。

批评者指出他参与领导的古巴政府，抹不去法外杀人、政治迫害等等侵犯人权的阴影。

支持者说，他是英勇的游击战士，是为信仰奋斗献身的英雄， 有为全人类自由抛头颅洒热血的国际主义浪漫情怀。

尽管他身后50年仍争议不断，但他已经成为国际间广为流行的一个文化象征。

格瓦拉的肖像不仅出现在壁画、游行、音乐会、海报等各种公共场合，也成为T恤衫、邮票、杯子、钥匙链、皮带、棒球帽等许多商品上的图案。

对很多人而言，他已经超越了为穷人谋利益的革命英雄范畴，成为当代的一个神话和偶像。