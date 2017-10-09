图片版权 Twitter Image caption 麦当劳宣布重新供应辣酱之前，给动画片《瑞克和莫蒂》主创送了一瓶

美国麦当劳（McDonald's）近日重新供应广受欢迎的四川辣酱（Szechuan sauce），可是由于供应不足让数千名粉丝失望而归。但麦当劳随后宣布，将在冬季再次供应这款辣酱。

1998年，为了宣传电影《花木兰》，麦当劳推出了这种四川辣酱。流行动画片《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）第三季在片中提到了这款蘸酱，片子播出后涌现了辣酱的又一波粉丝。他们甚至签署了请愿书，要求麦当劳重新供应这款辣酱。

动画片中，科学家瑞克（Rick）表现出对这种辣酱的狂热喜爱，他对孙子莫蒂说：“现在我要出去，再找点那个因《花木兰》电影推出的四川辣酱了，莫蒂，因为这一切都是为了四川辣酱，莫蒂。”

“我做的一切都是为了麦乐鸡的蘸酱，”他说。

7月，麦当劳给动画片主创团队送了一大瓶这种辣酱。他们随后宣布，这款辣酱将在10月7日回归，但店铺迅速卖完，粉丝们十分失望。

发售当日，不少美国人聚集在麦当劳，只为一饱口福。一段视频显示，警察正阻挡着不断呼喊"我们要辣酱"的人们。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ianjsikes Angry crowd chants "We want sauce" as police force them back. 1000+ people camped out to get #szechuansauce but McDonalds had 70 sauces... pic.twitter.com/wEaqC64Hln — Ian 👻💀👽 Sikes (@ianjsikes) 2017年10月7日

《纽约时报》报道，22岁的乔纳森·普莱默斯（Jonathan Primus）也想在佛罗里达州塔拉哈西市（Tallahassee）买到这款辣酱。他表示，知道麦当劳已经售完时感到“十分失望”。

普莱默斯是动画片《瑞克和莫蒂》的粉丝，他此前在得克萨斯州探访朋友，但他与朋友在周六开车返回佛罗里达，并且选择了一条能够让他们在下午2点赶到塔拉哈西的的路线。麦当劳称，他们将在下午2点开始发售这款辣酱。

他们于下午两点到达，但已经太晚，餐厅已经卖完了。

尽管一些粉丝幸运地买到了辣酱，而且有一些人在网上购物网站易趣（eBay）出售，但麦当劳显然低估了这款辣酱有多受欢迎。

麦当劳在洛杉矶的一家店铺中，人们高喊“四川辣酱！四川辣酱！”，餐厅职员在努力维持秩序。

31岁的多米尼克·陶（Dominick Tao）是纽约的一名毕业生。他周六下午去了三家麦当劳餐厅，在其中一家，他与排队的人聊了一会儿，听说他们从早上8点就开始排队。

陶还记得这款辣酱刚发售、他与家人在麦当劳尝到的时候。“这款辣椒也许让我在麦当劳的消费增加了两倍，”他说，“我会乞求我妈带我去麦当劳。”

他说，再吃到这款辣酱将是“完成童年时的梦想”，但即便如此，他并不打算排几小时的队，在另外两家餐厅碰壁后，他选择放弃。

麦当劳周日（8日）在推特上承认，这次辣酱供应数量十分有限，难以满足需求。

在声明中，麦当劳还表示，四川辣酱将在今年冬天再度回归，这次将会覆盖更多地区，供应时间也将更长。

不少国内媒体都报道了这次事件，引发中国网友议论。

有的网友说：”我为四川人民感到骄傲，这就是我大中国的美食。“

但也有人觉得美国吃货们太夸张了：”直接去超市买瓶老干妈不行吗？？！！还排队！！“