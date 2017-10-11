图片版权 Getty Images Image caption 奥斯卡级别制牌人哈维·韦恩斯坦被指曾性侵三名女性

好莱坞大制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）身陷丑闻，被媒体披露涉嫌性骚扰多名女性后，如今巨星安吉丽娜·茱莉（Angelina Jolie，另译：安祖莲娜祖莉）和奥斯卡影后格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow，另译：桂丽芙帕德露）也加入了指控者的行列。

两个知名好莱坞女星均声称，曾在从影生涯早期受到过韦恩斯坦的性骚扰。

《纽约时报》（The New York Times）较早前的一篇报导披露，65岁的韦恩斯坦在过去30年来面临过多宗性骚扰，并多次以赔偿金达成和解并保密协议。他与兄弟共同创办的韦恩斯坦影业（The Weinstein Company）在周一（10月9日）宣布，由于有关于其“不当行为”的新信息，董事局决定立即解除哈维·韦恩斯坦在该公司的职务。

韦恩斯坦曾就性骚扰行为指控道歉，称自己在过去为同业“带来很多痛苦”，但之后对报纸的报导提出异议。

《纽约客》（The New Yorker）杂志则在另一篇独立的报导当中指韦恩斯坦甚至有过强奸行为，但曾是米拉麦克斯（Miramax）电影公司联合创始人的韦恩斯坦在周二（10月10日）表示否认该指控。

哈维·韦恩斯坦是好莱坞电影业最大的制片人之一，曾与弟弟鲍勃·韦恩斯坦（Bob Weinstein）先后创办米拉麦克斯和韦恩斯坦影业，由他幕后策划的好莱坞知名电影包括《莎翁情史》（Shakespeare in Love另译《写我深情》）、《国王的演讲》（The King's Speech，另译《皇上无话儿》）和《低俗小说》（Pulp Fiction，另译《危险人物》或《黑色追缉令》）等。

事件曝光后，各界批评之声不绝。美国前总统奥巴马及夫人米歇尔发表声明称，对最近有关哈维·韦恩斯坦的报导“感到恶心”，并赞扬“站出来的女性勇气可嘉”。

周二，韦恩斯坦的妻子、设计师乔吉娜·查普曼（Georgina Chapman）告诉娱乐杂志《人物》（People），她将会与丈夫分手 。

“我为所有曾经因为这种不可饶恕的行为而遭受巨大痛苦的女性心碎，”《人物》引述41岁的查普曼说。她与韦恩斯坦育有两个孩子。

图片版权 Getty Images Image caption 哈维·韦恩斯坦和妻子乔吉娜·查普曼

周二，格温妮丝·帕特罗和安吉丽娜·茱莉分别向率先披露事件的《纽约时报》发送了声明。

茱莉通过电子邮件向该报表示：“我曾在年轻时与哈维·韦恩斯坦有过不愉快的经历，而此后，我选择不再与他合作，并且在其他人与他合作时发出提醒。”

“在任何领域、任何国家，这样对待女性的行为都是不可接受的。”

帕特罗的声明则声称，韦恩斯坦在选择了她担当电影《艾玛》（Emma）当中的角色之后曾召唤她前往他的酒店套房，在那里，韦恩斯坦将手放在她身上，并提议在他的卧室里做按摩。

图片版权 Getty Images Image caption 格温妮丝·帕特罗也加入爆料行列，指控韦恩斯坦的性骚扰行为

“我当时是个孩子，受雇于人，我就呆住了，”帕特罗告诉《纽约时报》说。

她表示，她将此事告诉了当时的男友布拉德·皮特（Brad Pitt），而皮特为此与韦恩斯坦有过当面对峙。

“我当时觉得他会把我炒掉，”她说。

“关系是双方自愿的”

《纽约客》的另一篇报导则说，有16名韦恩斯坦影业的前雇员和现任雇员向该杂志表示，“他们在与韦恩斯坦影业有关的工作场合里曾见过或者知道发生过一些不被欢迎的性企图和抚摸举动”。

该杂志引述意大利演员艾莎·阿基多（Asia Argento）的导演露西娅·斯托勒（Lucia Stoller）指，她们曾被韦恩斯坦强迫做出一些性举动。

另一名不愿透露姓名的女性则说，韦恩斯坦曾经“强行对我作出性的亲近”。

阿基多表示，她到现在之前从来没有提过此事，是因为她害怕这样做会影响她的演艺生涯。

她告诉《纽约客》：“这就是为什么这种事从来没有爆出来过——有些是很久以前的事，我的例子就是20年前的。”

图片版权 AFP Image caption 艾莎·阿基多向《纽约客》透露了过往经历（2009年资料图片）

图片版权 Getty Images Image caption 梅丽尔·斯特里普曾在韦恩斯坦制片的《铁娘子》等电影中提纲主演

图片版权 Getty Images Image caption 乔治·克鲁尼（右）指韦恩斯坦受到指控的行为“无可辩驳”

该报导当中提到的指控还来自凭米拉麦克斯制作的电影《非强力春药》（Mighty Aphrodite）夺得奥斯卡奖的米拉·索尔维诺（Mira Sorvino）。她告诉该杂志说，韦恩斯坦曾试图向她施压，逼迫她与他发展关系。

罗珊娜·艾奎特（Roseanna Arquette）则表示，她拒绝过韦恩斯坦的性企图，而她相信自己的演艺生涯因此而受到影响。

图片版权 Getty Images Image caption 哈维·韦恩斯坦是权倾好莱坞的金牌制片人——右为影星珍妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）

分析：“韦恩斯坦以权力作通道”－BBC传媒事务编阿莫尔·拉简（Amol Rajan）

令人痛苦的事实是，很多、很多人多年来都一直知道有关韦恩斯坦的这些指控。说白了，他就是躲在光天化日之下，毫无疑问是在一定程度上因为他与名人名流的关系而受到保护，还有他一挥手就能给马里娅·奥巴马（Malia Obama）这样的人提供实习机会的能力。（就我们所知，马里娅受到了绝对文明的对待。）

他是希拉里·克林顿的一个重要支持者这一点，也将令他受到的伤害微乎其微。

韦恩斯坦就是那种利用他的权力做通道的男人，经过他可以达到的是名利双收：他控制着大批的观众，以及由此而来的大把金钱。

如果这些演员所说的指控有一些是真实的话，它可能就意味着一个不可饶恕的事实：因为韦恩斯坦的权力，他就能够做出这些事之后全身而退。

韦恩斯坦的发言人萨丽·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）发表了一份声明来回应该报导。

“韦恩斯坦先生明确否认任何有关非双方自愿性关系的指控，”她说，“韦恩斯坦先生还进一步确认，对于拒绝他靠近的任何女性，从未有过任何报复行为。”

“明显，韦恩斯坦先生不可能就匿名的指控作出回应，但是有关任何作出记录在案指控的女性，韦恩斯坦先生相信这些关系都双方自愿的。”

前美国总统民主党参选人希拉里·克林顿（Hillary Clinton）则分享了一份声明说，她对关于韦恩斯坦的消息曝光感到“震惊和惊骇”。希拉里在2016年参选总统时，韦恩斯坦曾向她的阵营捐款，也是希拉里和奥巴马所属的民主党重要的捐款者之一。

“自由派的伪善”

好莱坞以及美国主流媒体对于韦恩斯坦丑闻的反应一度引发网络论战，保守派媒体和评论人士认为主流媒体没有对韦恩斯坦作出强烈遣责。

韦恩斯坦是民主党的主要支持者之一，美国总统特朗普的儿子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr）在推特上向热衷议论政治的脱口秀主持人吉米·坎摩尔（Jimmy Kimmel）挑刺，指他没有评论韦恩斯坦的报导；后者则借用特朗普对《纽约时报》的评价作回应：“你是说‘失败的一面派自由化报纸《纽约时报》’的那宗大新闻？我觉得事情很恶心。”

图片版权 Getty Images Image caption 2012年，希拉里·克林顿（左）与哈维·韦恩斯坦在一起

一些人则批评“自由派的好莱坞”没有公开指责韦恩斯坦的行为。曾经公开批评过美国总统特朗普的著名演员梅丽尔·斯特里普（Meryl Streep，另译：梅丽史翠普）也成为了攻击对象——她在2012年金球奖获奖致辞时曾经笑称哈维·韦恩斯坦是一个“神”，后在2017年金球奖上则强烈批评特朗普对一名残疾记者的模仿。

曾三夺奥斯卡的斯特里普后来在周一发布声明表示，对韦恩斯坦的丑闻报导感到震惊，指这是“可耻”的事情，并赞扬那些敢于站出来作出指控的女性是“英雄”。

斯特里普在声明中指，“并非每个人”都事先知道这些指控的存在，包括她本人在内。

英国演员朱迪·丹奇（Judi Dench）、凯特·温斯莱特（Kate Winslet，另译：琦温士莉）以及艾玛·汤森（Emma Thompson）等均发表了声明，称对事件感到震惊，并表扬了敢言的女性。

美国演员兼导演乔治·克鲁尼（George Clooney，另译：佐治古尼）称韦恩斯坦的行为“无从辩驳”；喜剧演员塞思·罗根（Seth Rogen）则表示，相信所有站出来指控的女性说的是真话。