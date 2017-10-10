图片版权 Getty Images Image caption 伊凡娜（左）称自己为第一夫人。

美国第一夫人梅拉尼娅•特朗普（Melania Trump）的发言人称，特朗普前妻伊凡娜（Ivana）最近的言论是"为搏眼球和追逐私利的噪音"。

伊凡娜最近接受美国广播公司（ABC）采访时称自己"从根本上来说是特朗普的第一位夫人，我是第一夫人"。

她透露自己和白宫保持着直线电话联系，但不想"招来任何形式的嫉妒"。

特朗普的第一位太太正在为自己的新书《正在升起的特朗普》（Raising Trump）做宣传，本书预计于周二（10月10日）出版。

伊凡娜1977年和特朗普结婚，1990年离婚，原因是特朗普和他的第二任未婚妻玛拉•梅普尔斯（Marla Maples）的绯闻。

伊凡娜和特朗普育有三个孩子：小唐纳德（Donald Jr.）、伊万卡（Ivanka）和艾力克（Eric Trump）。

美国广播公司GMA栏目在推特上发布的采访视频

伊凡娜向美国广播公司透露，她每两周和自己的前夫特朗普通一次话。

"我有白宫的直拨号码，但因为梅拉尼娅在那里的原因，我并不太想打给他（特朗普），"她说。

"我并不想招来任何形式的嫉妒，因为从根本上来说我是特朗普的第一位夫人。我就是第一夫人，对吧？"

梅拉尼娅•特朗普通过发言人史蒂芬妮•格里沙姆（Stephanie Grisham）发表了尖锐的声明进行回应。

图片版权 AFP Image caption 梅拉尼娅通过发言人表示，伊凡娜最近的言论是"为搏眼球和追逐私利的噪音"。

"特朗普夫人（指梅拉尼娅）已经把白宫布置成为拜伦（Barron）和总统的家，"声明说道。

"她喜欢居住在华盛顿，而且为美国第一夫人的身份感到骄傲。她打算用这个身份来帮助孩子，而不是卖书"。

"很明显前夫人的话空洞无物。只是为了搏眼球和追逐私利的噪音。"

双方这次交火被认为是史上第一次美国第一夫人和总统前妻公开嘴仗。

在特朗普之前，里根是唯一一位离过婚的美国总统。