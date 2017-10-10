图片版权 Getty Images Image caption 爱尔兰发行邮票纪念切·格瓦拉去世五十周年，引起一些人不满。图为古巴人参加纪念切·格瓦拉去世五十周年活动

爱尔兰发行邮票纪念切·格瓦拉（Che Guevara）去世五十周年，引起了古巴裔美国人的不满。

该邮票上有都柏林（Dublin ）艺术家吉姆·菲茨帕特里克（Jim Fitzpatrick）所画阿根廷出生的革命家的标志形象。

古巴裔美国记者尼诺萨卡·佩雷斯（Ninoska Perez）对爱尔兰电视电台（RTE）表示，许多人将格瓦拉视为不应该被纪念的大肆杀戮的凶手。

爱尔兰传播部门称，邮票是政府按正常程序批准的。

图片版权 An Post Image caption 切·格瓦拉的父亲说："我儿子的身体中流淌着爱尔兰反抗者的血液。"

切·格瓦拉是古巴革命中的一个关键角色，这次革命在1959年推翻了独裁者巴蒂斯塔（Batista）的统治。

切·格拉瓦的父亲是一名有爱尔兰血统的土木工程师埃内斯托·格瓦拉·林奇（Ernesto Guevara Lynch）。

邮票的首日封上有一句格瓦拉父亲的话："我儿子的身体中流淌着爱尔兰反抗者的血液。"

自1840年罗兰·希尔（Rowland Hill）引入世界上第一枚带背胶邮票黑便士（Penny Black）后，安静的邮票世界已经见证了一系列让人惊讶的争议。

以下是其他引发争议的事件：

纳粹标志（英国）

1965年，皇家邮政为纪念不列颠之战25周年发行了一系列纪念邮票。

在国会上，有人对其中一个设计提出了疑问，因为邮票上德国轰炸机横尾翼处有一枚纳粹党徽。

邮政大臣托尼·（Tony Benn）拒绝让步，设计没有被改变就发布了。

英国劳工部长想将设计中的女王头像挪走，换成英国名称，但被女王礼貌拒绝了。

哈利·波特（美国）

2013年， 美国邮政机构发布了一系列有关霍格沃茨学校的英国巫师哈利·波特的邮票。

一部分集邮团体被这个十分商业、非美国本土的主题激怒了。

美国前邮政部长本杰明·贝勒（Benjamin F. Bailar）辞去了他在市民邮票咨询委员会（Citizen's Advisory Stamp Committee）的职位，并称发行哈利波特邮票相当于糟蹋美国的邮票项目。

达赖喇嘛（奥地利）

2005年，奥地利邮政部门准备了一枚邮票，庆祝达赖喇嘛70岁生日。

这枚邮票没有发行，而且邮政部门随后否认他们受到了中国政府压力，要求他们放弃邮票。

然而，一些试印是由原始设计制作的，其中一枚在2016年的一次拍卖会上以700欧元的价格售出。

许多其他国家发行过达赖喇嘛的邮票，包括马拉维（Malawi）和圭亚那（Guyana）。2015年，德国发行了一枚有达赖喇嘛的邮票，并公开支持国际声援西藏运动。

哈卡舞（新西兰）

2009年，新西兰邮政准备了一系列邮票，为了庆祝本土的毛利文化。邮票上有哈卡舞（Haka）的插画，这种舞蹈得到了全世界橄榄球球迷的喜爱。

然而，该设计却被批评太卡通，画得也很糟糕。

这些邮票未被发行，2011年，邮政部门发行了新的一系列影像哈卡舞邮票。