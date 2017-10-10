图片版权 Getty Images Image caption 周日支持西班牙统一的游行吸引约35万人参与

加泰隆尼亚领袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）四面受压，他会在周二（10月10日）晚上向加泰议会发表重要演讲，加泰独立会否成真有待观察。

外界预测普伊格蒙特或会单方面宣布独立。

法国及德国公开支持西班牙统一。

巴塞罗那市长呼吁普伊格蒙特及西班牙总理拉霍伊（Mariano Rajoy）停止针锋相对，消除危机。

你的器材不支持播放多媒体材料 加泰公投：普伊格蒙特称宣布独立“指日可待”

巴塞罗那市长艾达‧科洛（Ada Colau）要求普伊格蒙特不要宣告加泰独立；她亦呼吁中央政府不要直接管治加泰。

科洛说：“我要求他们不要作出任何会破坏对话与调解空间的决定。”

“这是他们现在能做到的最有勇气的事情。”

西班牙反对党领袖佩德罗·桑切斯（Pedro Sánchez）亦反对加泰独立。他对记者说，假如加泰宣布独立、“有任何尝试破坏社会和谐的举动”，他会支持中央政府的行动。

西班牙政府曾威胁停止加泰的自治权。

越来越多大公司的总部撤出加泰隆尼亚，对支持加泰独立的领袖的压力与日俱增。

阿伯蒂斯基建公司（Abertis）、房地产发展公司Inmobiliaria Colonial及西班牙电信基础设施集团Cellnex电信都已宣布计划迁移总部至马德里。

分析：普伊格蒙特会否将威胁付诸行动？

BBC记者汤姆·布里治（Tom Burridge）巴塞隆纳报道

加泰隆尼亚的议会从未如此受国际注目。

今天晚上，加泰领袖普伊格蒙特会向议员发表演讲，并提交公投结果。同时，大批警察与示威者将会在议会门外聚集。

虽然引起西班牙强烈反对、欧洲各国批评，普伊格蒙特在多次场合中声称他会宣布加泰独立。

他会将威协付诸行动吗？还是他会宣布争取获承认公投的策略？西班牙已作出严厉警告。成千上万的西班牙警察进驻巴塞罗那，他们可以作出干预。

西班牙星球出版集团（Grupo Planeta）表示，假如加泰宣布独立的话，它亦会将总部迁至马德里。

凯克萨银行（CaixaBank）及萨瓦德尔银行（Sabadell）已宣布从加泰撤出的计划。

加泰隆尼亚是西班牙最富庶的地区之一，出口约占西班牙的25%。

图片版权 Reuters Image caption 加泰领袖普伊格蒙特（左）和西班牙总理拉霍伊（右）互不相让

德国总理默克尔的代言人周一表示，默克尔与拉霍尹通电，“重申对西班牙统一的支持”。

法国欧洲事务部长纳塔莉·卢瓦索 （Nathalie Loiseau）说，假如加泰宣布独立的话，并不会被承认。

欧盟已表示，假如加泰独立的话，将脱离欧盟。

加泰隆尼亚议会原本周一进行会议。由于十月一日举行的公投获大多数支持，外界预期议会将支持宣布独立。

不过，西班牙宪法法院阻止加泰议会会议举行。西班牙宪法法院亦曾尝试阻止公投。

你的器材不支持播放多媒体材料 加泰隆尼亚为何有人希望独立，有人希望维持现状？

普伊格蒙特对议会的演讲内容是甚么，引起很多的猜测。

普伊格蒙特可以要求议会基于上月通过的公投法去宣布独立。同时，西班牙可以根据宪法第155条停止向加泰下放权力。

根据BBC了解，依据加泰法律，无论普伊格蒙特说甚么，议员都需要在48小时内宣布独立。

不过一名隶属普伊格蒙特政党的议员周日对BBC说，现时计划发表“标志性声明”，并非单方面宣布独立。

巴塞罗那举行多场支持及反对加泰独立的示威。周日最少有35万人参与支持统一的示威。

公投结果显示，投票率为43%，其中九成的投票者都支持加泰独立。不过，大部份反对加泰独立的民众都杯葛公投。