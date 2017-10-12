加泰危机：独立风波中 西班牙迎来国庆日

图片版权 AFP Image caption 反独立支持者在巴塞罗那悬挂西班牙和加泰隆尼亚旗帜

加泰隆尼亚地区举行有争议的独立公投，引发持续政治危机后，西班牙准备庆祝国庆。

一天前，西班牙首相马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）对国会表示，西班牙正面临40年来对其民主最严重的威胁。

他给加泰隆尼亚分离主义领导人五天时间，让他们澄清是否宣布独立。

西班牙也威胁直接管控这个自治地区。

西班牙国庆日是公众假期，纪念西班牙重新统一，以及1492年克里斯托弗·哥伦布（Christopher Columbus）首次抵达美洲。

首都马德里将举行庆典活动，国王费利佩六世及首相拉霍伊将参加，其他地区也将举行活动。

但今年的活动正值加泰隆尼亚10月1日独立公投风波，该公投被西班牙宪法法院认定为非法。

加泰隆尼亚官员称，将近90%的投票人支持独立，投票率达到43%。反独立的投票人大都抵制投票，也有报道称出现违规行为。

受到数日广泛关注后，加泰地区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）周二（10月10日）签署了独立宣言，但马上又中止实施宣言，以便与马德里谈话。

该行动让一些强硬的分裂主义者感到沮丧，也引来了西班牙政府的嘲笑。

周三（11日），拉霍伊在一场紧急内阁会议后指责普伊格蒙特“故弄玄虚”，并称他希望重获“肯定答复”。

他说，政府已经要求地方政府澄清，是否要宣布独立。

如果普伊格蒙特下周一（16日）确定独立，他还有三天时间取消该决定。

如果没有，马德里将援引宪法第155条，该法条允许其停止该地区自治，实施直接统治。此前，155条从未被使用过。

图片版权 Reuters Image caption 对于独立问题，加泰隆尼亚民众看法不一

“目前紧急需要终止加泰隆尼亚现在的情况——让其重获安全丶安宁和平静，并且要尽快，”拉霍伊说。

他指责分裂主义者密谋了一个“将自己的意志强加在所有加泰人民身上的反民主计划”，并称西班牙政府除了恢复秩序之外别无选择。

拉霍伊随后又对国会表示，西班牙民主“正处于历史上其中一个最艰难的时刻”。

“加泰领导人有责任恢复宪法常态”，他说，并拒绝任何外部调停的建议。

他表示，愿意就地区自治和宪法改动问题进行协商，但这些必须在法律的框架内。

接下来会发生什么？

BBC欧洲事务编辑卡佳·阿德勒（Katya Adler）：

西班牙首相周三将球踢给加泰法院，他要求加泰主席澄清，是否发布独立宣言。

同时，西班牙参议院消息人士称，该要求是要触发西班牙宪法第155条，通过该法条拉霍伊能中止加泰的自治——可能是立即中止，也可能是逐渐中止。

宪法第155条此前从未被使用过，所以此时有点儿像英国脱欧后触发50条一样。该条文存在合法，但对于其影响多广，实际将如何、应该被如何运用（以及多快）使用仍然有不同意见。

西班牙媒体报道曾指出，如果西班牙首相在未得到加泰主席回应时就启动155条，加泰议会中主张独立的政党将宣布独立。

加泰隆尼亚是西班牙最富庶的地区之一，一些大公司已经宣布，因为这次危机，他们计划将总部搬到其他地方。

欧盟也表示，如果加泰隆尼亚独立，该地区将不再是欧盟的一部分。