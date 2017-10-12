哈维·韦恩斯坦丑闻：奥斯卡影艺学院将召开紧急会议

  • 2017年 10月 12日
Harvey Weinstein poses on the Red Carpet after arriving at the 89th Academy Awards (Oscars) in Hollywood, California, February 26, 2017 图片版权 Getty Images
Image caption 韦恩斯坦参与制作的多部电影均获得过奥斯卡奖项

奥斯卡电影金像奖的主办单位将召开紧急会议，讨论大制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）在性骚扰指控曝光后的去向问题。

美国电影艺术与科学学会（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，关于韦恩斯坦涉嫌性侵的指控“令人极度不齿”。

英国电影和电视艺术学院（British Academy of Film and Television Arts，简称BAFTA）已经暂停了韦恩斯坦的成员资格。

韦恩斯坦对有关他的指控强烈否认。

另一方面，纽约警方告知BBC，他们将对一名人士进行问讯，了解一宗有关韦恩斯坦、时间是2004年的指控。纽约警方未有透露更多细节。

美国电影艺术与科学学会曾颁发过的奥斯卡金像奖当中，曾有81个奖的得奖电影是由韦恩斯坦参与创办的米拉麦克斯（Miramax）电影公司或者韦恩斯坦影业（Weinstein Company）出品。该学会表示，将在周六（10月14日）“讨论有关韦恩斯坦的指控以及学会可能采取的任何行动”。

与此同时，美国民主党前总统参选人希拉里·克林顿（Hillary Clinton）告诉美国有线电视新闻网（CNN），她对有关韦恩斯坦的指控感到“恶心”，并声言会将韦恩斯坦为她的竞选阵营所筹措的款项捐给慈善机构。

据报导，韦恩斯坦曾为民主党各部门筹得超过140万美元（105万英镑），共和党人则指责民主党，未能完全厘清政党与韦恩斯坦本人的联系。

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哈维·韦恩斯坦：从高处坠落的好莱坞大制片人

包括格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow，另译：桂丽芙帕德露）和安吉丽娜·茱莉（Angelina Jolie，另译：安祖莲娜祖莉）在内的一众知名女演员均已出面发声，指控该制片人曾作出过性骚扰以至性侵犯的行为。

英国演员兼模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）是最新站出来指控韦恩斯坦行为不当的电影界人士之一。她表示，韦恩斯坦曾在她将要离开一个酒店房间时试图强吻她。

“我当时感觉非常无力和害怕，”她说。

周二（10月10日），韦恩斯坦对《纽约客》（The New Yorker）杂志报导他被指强奸的事情予以否认。同一天，他的妻子乔吉娜·查普曼（Georgina Chapman）表示，将会离开他。

周三，美国检控官就目前未对韦恩斯坦采取行动的决定作出解释。

一名女子在2015年就曾报称韦恩斯坦性骚扰。曼哈顿地区栓察官表示，当时一段偷录的语音“不足以证明犯罪”。

22岁的意大利女模安布拉·巴蒂拉娜·古铁雷斯（Ambra Battilana Gutierrez）曾向警方报称，韦恩斯坦不恰当地抚摸她。之后，她同意与这名大制片人再次见面，但在身上隐藏了一个录音麦克风。

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Image caption 2012年，希拉里·克林顿（左）与哈维·韦恩斯坦在一起

地区检察官办公室指，是警方在未通知检察官的情况下安排了该次会面。

他们表示：“在该次会面前，检察官没有机会向调查人员说明，证明一宗轻度性犯罪所必须的条件。”

他们说，那一段“令人惊吓”的录音“不足以在纽约法律下证明有罪”，因此检察官“在别无选择之下只能没有提出检控的情况下终止调查”。

在该段录音中可以听到，韦恩斯坦要求古铁雷斯进入他的酒店房间。古铁雷斯问他“你昨天为什么要摸我的胸部？”他道了歉，并说他“不会再那样做”。

韦恩斯坦的发言人萨丽·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）表示：“韦恩斯坦先生明确否认任何有关非双方自愿性关系的指控。韦恩斯坦先生还进一步确认，对于拒绝他靠近的任何女性，从未有过任何报复行为。”

“明显，韦恩斯坦先生不可能就匿名的指控作出回应，但是有关任何作出记录在案指控的女性，韦恩斯坦先生相信这些关系都是双方自愿的。”

她还表示，韦恩斯坦已经开始进行有关咨询，听取业内人士的意见，并正在寻求解决问题的更佳途径。

有报导指，韦恩斯坦曾试图前往欧洲一家康复机构。霍夫梅斯特在周三拒绝就有关报导置评。

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