图片版权 Getty Images Image caption 韦恩斯坦参与制作的多部电影均获得过奥斯卡奖项

奥斯卡电影金像奖的主办单位将召开紧急会议，讨论大制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）在性骚扰指控曝光后的去向问题。

美国电影艺术与科学学会（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，关于韦恩斯坦涉嫌性侵的指控“令人极度不齿”。

英国电影和电视艺术学院（British Academy of Film and Television Arts，简称BAFTA）已经暂停了韦恩斯坦的成员资格。

韦恩斯坦对有关他的指控强烈否认。

另一方面，纽约警方告知BBC，他们将对一名人士进行问讯，了解一宗有关韦恩斯坦、时间是2004年的指控。纽约警方未有透露更多细节。

美国电影艺术与科学学会曾颁发过的奥斯卡金像奖当中，曾有81个奖的得奖电影是由韦恩斯坦参与创办的米拉麦克斯（Miramax）电影公司或者韦恩斯坦影业（Weinstein Company）出品。该学会表示，将在周六（10月14日）“讨论有关韦恩斯坦的指控以及学会可能采取的任何行动”。

与此同时，美国民主党前总统参选人希拉里·克林顿（Hillary Clinton）告诉美国有线电视新闻网（CNN），她对有关韦恩斯坦的指控感到“恶心”，并声言会将韦恩斯坦为她的竞选阵营所筹措的款项捐给慈善机构。

据报导，韦恩斯坦曾为民主党各部门筹得超过140万美元（105万英镑），共和党人则指责民主党，未能完全厘清政党与韦恩斯坦本人的联系。

你的器材不支持播放多媒体材料 哈维·韦恩斯坦：从高处坠落的好莱坞大制片人

包括格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow，另译：桂丽芙帕德露）和安吉丽娜·茱莉（Angelina Jolie，另译：安祖莲娜祖莉）在内的一众知名女演员均已出面发声，指控该制片人曾作出过性骚扰以至性侵犯的行为。

英国演员兼模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）是最新站出来指控韦恩斯坦行为不当的电影界人士之一。她表示，韦恩斯坦曾在她将要离开一个酒店房间时试图强吻她。

“我当时感觉非常无力和害怕，”她说。

周二（10月10日），韦恩斯坦对《纽约客》（The New Yorker）杂志报导他被指强奸的事情予以否认。同一天，他的妻子乔吉娜·查普曼（Georgina Chapman）表示，将会离开他。

周三，美国检控官就目前未对韦恩斯坦采取行动的决定作出解释。

一名女子在2015年就曾报称韦恩斯坦性骚扰。曼哈顿地区栓察官表示，当时一段偷录的语音“不足以证明犯罪”。

22岁的意大利女模安布拉·巴蒂拉娜·古铁雷斯（Ambra Battilana Gutierrez）曾向警方报称，韦恩斯坦不恰当地抚摸她。之后，她同意与这名大制片人再次见面，但在身上隐藏了一个录音麦克风。

图片版权 Getty Images Image caption 2012年，希拉里·克林顿（左）与哈维·韦恩斯坦在一起

地区检察官办公室指，是警方在未通知检察官的情况下安排了该次会面。

他们表示：“在该次会面前，检察官没有机会向调查人员说明，证明一宗轻度性犯罪所必须的条件。”

他们说，那一段“令人惊吓”的录音“不足以在纽约法律下证明有罪”，因此检察官“在别无选择之下只能没有提出检控的情况下终止调查”。

在该段录音中可以听到，韦恩斯坦要求古铁雷斯进入他的酒店房间。古铁雷斯问他“你昨天为什么要摸我的胸部？”他道了歉，并说他“不会再那样做”。

韦恩斯坦的发言人萨丽·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）表示：“韦恩斯坦先生明确否认任何有关非双方自愿性关系的指控。韦恩斯坦先生还进一步确认，对于拒绝他靠近的任何女性，从未有过任何报复行为。”

“明显，韦恩斯坦先生不可能就匿名的指控作出回应，但是有关任何作出记录在案指控的女性，韦恩斯坦先生相信这些关系都是双方自愿的。”

她还表示，韦恩斯坦已经开始进行有关咨询，听取业内人士的意见，并正在寻求解决问题的更佳途径。

有报导指，韦恩斯坦曾试图前往欧洲一家康复机构。霍夫梅斯特在周三拒绝就有关报导置评。