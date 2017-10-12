特朗普斥责NBC“假新闻”为何招来众怒

图片版权 AFP Image caption 特朗普在会见到访的加拿大总理特鲁多时也批评了NBC的“假新闻”。

在遭遇争议报道之后，美国总统特朗普威胁要取消著名媒体——美国广播公司（NBC）以及一些其它电视机构的媒体牌照。

NBC曾经是特朗普成名的地方，播出了他主持的真人秀节目《学徒》（Apprentice）。特朗普这次向NBC开炮的原因是一则关于他表态要让美国核武器增加十倍的报道。

特朗普直接说该报道是"假新闻"，"纯属虚构"。

NBC上周还因透露美国国务卿称特朗普"白痴"而惹怒白宫。

特朗普周三早上在推特上说，"NBC和其它一些电视机构散布假新闻，是不是应该挑战一下它们的牌照？危害国家！"

在华盛顿接待加拿大总理贾斯廷•特鲁多（Justin Trudeau）时，特朗普否认了他要求增加核武器的消息。

"媒体想怎么写就怎么写，大家居然还相信，这太恶心了，"他在白宫说。

图片版权 AFP Image caption 特朗普在五角大楼会议上夸大其辞的表态，被NBC等媒体解读为要把美国核武器数量增加十倍。

当被记者直接问到是否要增加核武器这个问题时，特朗普说他只是讨论了如何将核武库"保持在最佳状态"。

"我没有这样说。我想要保持核武器的力量，我们正在这样做，"

"但他们说我想要让美国核武器增加十倍，这毫无可能。"

他补充道，"我想做的是（核武器）现代化和整体更新。它得保持在一流水平。"

美国国防部长吉姆•马蒂斯（Jim Mattis）也指责了NBC的报道。

他在声明中表示，"最近关于总统要求增加美国核武器的报道完全是假的。"

"这种假新闻很不负责任。"

NBC的报道

根据NBC的报道，特朗普7月在五角大楼一次高级别会议上说，他要大幅度提升美国核武器储备。

报道称，他在看到一份1960年代以来美国核武库逐步下降的汇报后作出了上述表态。

NBC引用当时在会场的三名官员的话称，特朗普的表态震惊了参谋长联席会议主席和国务卿蒂勒森。

电视报道说，特朗普还要求增加军人和装备数量。

根据中立机构的统计，美国目前拥有7100件核武器，俄罗斯的数量是7300件。

骂媒体引发众怒

特朗普对于电视媒体的指责和威胁引发了关于言论自由的担忧。

在奥巴马政府担任政府道德事务办公室（Office of Government Ethics）主任的沃尔特•肖布（Walter Shaub）称，这会导致"民主的终结"。

保护记者委员会（Committee to Protecting Journalists）说，美国总统的言论为世界各国领袖开了一个不好的先例。

有评论认为，如果美国总统想要取消一个媒体牌照的话，他会努力去实现这一目标。

美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission，FCC）负责对广播电视机构进行监管并发放牌照。但它并不针对NBC这样的整个媒体机构发放牌照，而是针对每个地方电视台。

NBC旗下有近30个地方电视台。

专家表示，以报道不公为由取消牌照很难做到。

分析：特朗普的威胁难以兑现

BBC驻北美记者安东尼•泽克尔（Anthony Zurcher）

白宫新闻秘书桑德斯上周向记者们保证，特朗普绝对支持宪法赋予的媒体自由。但这周特朗普总统就试图尝试（不是打算）能否以不赞成一则新闻报道为由关闭一家电视媒体。

联邦政府能不能做到这一点（审核NBC的牌照）并不重要。这件事看起来可行性很低，但并不意味着总统不会这样做。

特朗普把打击媒体作为最喜欢的消遣之一——遭遇挫折时发泄情绪、分散批评者的注意力、让那些喜好纸上谈兵的记者转移目光。

就像发生在美国职业橄榄球联盟的国歌事件一样，质疑媒体偏见很快会触发文化冲突。总统对此心知肚明而且善于利用。

对记者进行点射是他的选择之一。除此之外，他尝试采用的手段又增加了利用政府强权压制媒体的套路。

尽管目前在美国这种做法还很难兑现，但世界上还有新闻自由缺乏坚定保护的国家。这些国家的领导人正在观察特朗普的做法。