六个问题：美国以色列退出教科文组织的前因后果
美国和以色列相继宣布将退出联合国教科文组织，批评该组织有“反以色列偏见”。教科文组织对决定感到遗憾。BBC中文详解这个决定到底对世界有何影响？
１）为何两国宣布退出？
这次“反目”可以追溯至2011年，教科文组织194个成员国以180对14票通过，把巴勒斯坦纳入成为正式会员，巴勒斯坦在联合国其他部分只属观察员国身分。当时美国和以色列对决定表示反对，而奥巴马领导的美国政府，随即中止向组织缴交会费。
教科文组织去年又通过议案，对耶路撒冷圣地遗迹用上穆斯林的名称，被以色列指无视了圣地与犹太教的历史关系。而今年，教科文组织又宣布将希伯伦旧城区列为巴勒斯坦濒危世界文化遗产。
种种事件均惹来美国及以色列反对。
美国政府批评教科文组织带有“反以色列偏见”，宣布在明年12月退出组织，并计划保留以非成员国观察员身分，继续在组织内发声。
以色列欢迎美国决定，并指“歧视以色列要付出代价”，形容美国这个决定是标志联合国的“新时代”，以色列亦已着手准备退出组织。
美国国务院另外亦关注组织财务状况，认为组织有需要改革。但事实上美国占组织五分一开支，但自2011年起，停交每年8千万美元的会费，令组织失去了22%的财务预算。美国至今已欠下教科文组织5亿美元。
美国前教科文组织代表克里斯特尔·尼克斯-海因斯（Crystal Nix-Hines）认为华府今次决定“错误”，反映出特朗普政府逐步退出国际社会工作，放弃国际间的领导地位。
２）为甚么在这时候公布？
外界亦猜测在这个时机宣布有关决定，部分原因是因为教科文组织正在遴选新一任总干事，目前呼声最高的卡塔尔代表并非美国和以色列属意的人选。
而路透社分析指这是“特朗普效应”。特朗普主张“美国优先”政策，上任后已放弃跨太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP）的贸易相关谈判、退出巴黎气候协议，早前亦威胁退出人权理事会。
BBC外交事务记者马库斯（Jonathan Marcus）分析：
对于特朗普来说，联合国教科文组织是一个容易针对的目标。外界会解读成特朗普“美国优先”的主张以及其对多边组织怀抱敌意。
讽刺的是，这个组织是美国当年在二战后协助建立的。
但教科文组织被视为“反以色列偏见”的确是问题的根源。教科文组织曾谴责以色列在西岸和耶路撒冷东部的活动，又把希伯伦旧城区列为巴勒斯坦濒危世界文化遗产等等。
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３）联合国方面有甚么回应？
教科文组织总干事博科娃（Irina Bokova）对美国决定深感遗憾，认为是多边主义的损失，特别是全球正面对暴力极端主义威胁，各国应投资在跨文化的教育与对话，但博科娃承认“政治化”问题对教科文组织构成打击。
而在美国宾夕法尼亚州领导教科文组织青年发展项目的马克‧布伦南（Mark Brennon）则对BBC说，希望美国和以色列重新考虑有关决定。
联合国秘书长古特雷斯对美国决定深感遗憾，尽管存在分歧，但是会继续和特朗普政府合作。他的回应被指是淡化美国今次退出教科文组织的决定。
美国总统特朗普过往曾批评美国不合比例地资助联合国机构。美国占联合国恒常预算22%及维和项目的28%。
４）过往有没有其他国家试过？
美国和教科文组织多次因以巴问题而不咬弦，曾经一度退出组织长达近20年，以下盘点了有哪些国家曾退出教科文组织：
1956年：南非指责教科文组织出版物涉及种族问题而退出，到曼德拉执政后，至1994年才重返教科文组织。
1974年：教科文组织批评以色列，并承认巴勒斯坦解放组织，美国国会因而一度暂停缴交会费。
1984年：时任美国总统里根指教科文组织政治左倾和在财政上不负责任，因而退出教科文组织。
1985年：英国和新加坡跟随美国宣布退出教科文组织，令组织预算大减。英国在1997年重新加入，而新加坡则是2007年重新加入。
2003年：美国在时任总统乔治·布什领导下重新加入组织。
2011年：因为联合国承认巴勒斯坦的地位，美国中止缴交会费，到2013年美国失去投票权。
2017年：美国和以色列相继宣布将退出教科文组织。
５）其他国家的反应？
中国《环球时报》发表社评，批评美国退出教科文组织是“再展任性”，美国退出对教科文组织带来“负面影响”，而美国自身软实力亦会受到影响，损害美国道德形象和威望。
俄罗斯外交部对有关决定感遗憾，称会影响到教科文组织各个重要项目，但认同对组织近来变得“太政治化”表达关注，希望新任领导可以改善其问题，而俄罗斯前任教科文组织代表埃莉诺拉‧米特罗法诺娃（Eleanora Mitrofanova）则指，美国停交会费后已毫无用处，退出对教科文组织有利。
曾经一度退出教科文组织的英国表示，今次美国退出无损英国继续对教科文组织的承诺。法国亦表达遗憾，促请美国要继续致力于国际事务。
背景资料：教科文组织是甚么？
教科文组织全名为教育、科学及文化组织，希望透过这多方面促进各国合作和对话，从而建立和平，预防再度步向另一场战争。
教科文组织其中一项成就就是推动保护世界文化、自然遗产，目前全球逾1000处被教科文组织列为世界遗产，是不少旅游地点推销自己的工具。
另外，教科文组织亦支援各国教育事务上的发展，以及协助各国利用科学知识推动可持续发展，应对社会及道德挑战。现时组织主力非洲及性别平等议题。
教科文组织在二战后的1945年成立，当时有37个成员国，目前已经扩大至195个成员国，总部设于巴黎，全球约有2000名员工。
６）教科文组织的未来？
美国和以色列的退出，固然会在财政上对教科文组织构成压力。
教科文组织目前正遴选新一届的总干事，中国现任教科文组织教育助理秘书长唐虔亦参与角逐总干事一职。
无论谁当选，首要任务都将会是如何为组织消除“政治化”的形象，和处理财政上的问题。
特朗普批评联合国因为官僚作风及管理不善而未能全面发挥潜能，而联合国另外一些组织，例如人权理事会，亦遭美国威胁退出。
古特雷斯亦表示希望透过联合国改善应对全球危机。