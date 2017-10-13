图片版权 AFP Image caption 去年联合国教科文组织通过议案批评以色列在耶路撒冷及西岸地区的活动。

美国和以色列相继宣布将退出联合国教科文组织，批评该组织有“反以色列偏见”。教科文组织对决定感到遗憾。BBC中文详解这个决定到底对世界有何影响？

１）为何两国宣布退出？

这次“反目”可以追溯至2011年，教科文组织194个成员国以180对14票通过，把巴勒斯坦纳入成为正式会员，巴勒斯坦在联合国其他部分只属观察员国身分。当时美国和以色列对决定表示反对，而奥巴马领导的美国政府，随即中止向组织缴交会费。

教科文组织去年又通过议案，对耶路撒冷圣地遗迹用上穆斯林的名称，被以色列指无视了圣地与犹太教的历史关系。而今年，教科文组织又宣布将希伯伦旧城区列为巴勒斯坦濒危世界文化遗产。

种种事件均惹来美国及以色列反对。

美国政府批评教科文组织带有“反以色列偏见”，宣布在明年12月退出组织，并计划保留以非成员国观察员身分，继续在组织内发声。

以色列欢迎美国决定，并指“歧视以色列要付出代价”，形容美国这个决定是标志联合国的“新时代”，以色列亦已着手准备退出组织。

美国国务院另外亦关注组织财务状况，认为组织有需要改革。但事实上美国占组织五分一开支，但自2011年起，停交每年8千万美元的会费，令组织失去了22%的财务预算。美国至今已欠下教科文组织5亿美元。

美国前教科文组织代表克里斯特尔·尼克斯-海因斯（Crystal Nix-Hines）认为华府今次决定“错误”，反映出特朗普政府逐步退出国际社会工作，放弃国际间的领导地位。

图片版权 EPA Image caption 特朗普上月首次在联大演讲。

２）为甚么在这时候公布？

外界亦猜测在这个时机宣布有关决定，部分原因是因为教科文组织正在遴选新一任总干事，目前呼声最高的卡塔尔代表并非美国和以色列属意的人选。

而路透社分析指这是“特朗普效应”。特朗普主张“美国优先”政策，上任后已放弃跨太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP）的贸易相关谈判、退出巴黎气候协议，早前亦威胁退出人权理事会。

BBC外交事务记者马库斯（Jonathan Marcus）分析：

对于特朗普来说，联合国教科文组织是一个容易针对的目标。外界会解读成特朗普“美国优先”的主张以及其对多边组织怀抱敌意。

讽刺的是，这个组织是美国当年在二战后协助建立的。

但教科文组织被视为“反以色列偏见”的确是问题的根源。教科文组织曾谴责以色列在西岸和耶路撒冷东部的活动，又把希伯伦旧城区列为巴勒斯坦濒危世界文化遗产等等。

图片版权 AFP Image caption 组织在二战后1945年成立，当时有37个成员国，目前已经扩大至195个成员国，总部设于巴黎，全球约有2000名员工。

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３）联合国方面有甚么回应？

教科文组织总干事博科娃（Irina Bokova）对美国决定深感遗憾，认为是多边主义的损失，特别是全球正面对暴力极端主义威胁，各国应投资在跨文化的教育与对话，但博科娃承认“政治化”问题对教科文组织构成打击。

而在美国宾夕法尼亚州领导教科文组织青年发展项目的马克‧布伦南（Mark Brennon）则对BBC说，希望美国和以色列重新考虑有关决定。

联合国秘书长古特雷斯对美国决定深感遗憾，尽管存在分歧，但是会继续和特朗普政府合作。他的回应被指是淡化美国今次退出教科文组织的决定。

美国总统特朗普过往曾批评美国不合比例地资助联合国机构。美国占联合国恒常预算22%及维和项目的28%。

４）过往有没有其他国家试过？

美国和教科文组织多次因以巴问题而不咬弦，曾经一度退出组织长达近20年，以下盘点了有哪些国家曾退出教科文组织：

1956年：南非指责教科文组织出版物涉及种族问题而退出，到曼德拉执政后，至1994年才重返教科文组织。

1974年：教科文组织批评以色列，并承认巴勒斯坦解放组织，美国国会因而一度暂停缴交会费。

1984年：时任美国总统里根指教科文组织政治左倾和在财政上不负责任，因而退出教科文组织。

1985年：英国和新加坡跟随美国宣布退出教科文组织，令组织预算大减。英国在1997年重新加入，而新加坡则是2007年重新加入。

2003年：美国在时任总统乔治·布什领导下重新加入组织。

2011年：因为联合国承认巴勒斯坦的地位，美国中止缴交会费，到2013年美国失去投票权。

2017年：美国和以色列相继宣布将退出教科文组织。

５）其他国家的反应？

中国《环球时报》发表社评，批评美国退出教科文组织是“再展任性”，美国退出对教科文组织带来“负面影响”，而美国自身软实力亦会受到影响，损害美国道德形象和威望。

俄罗斯外交部对有关决定感遗憾，称会影响到教科文组织各个重要项目，但认同对组织近来变得“太政治化”表达关注，希望新任领导可以改善其问题，而俄罗斯前任教科文组织代表埃莉诺拉‧米特罗法诺娃（Eleanora Mitrofanova）则指，美国停交会费后已毫无用处，退出对教科文组织有利。

曾经一度退出教科文组织的英国表示，今次美国退出无损英国继续对教科文组织的承诺。法国亦表达遗憾，促请美国要继续致力于国际事务。

图片版权 Reuters Image caption 纽约的自由女神像在1984年被定为文化遗产。

背景资料：教科文组织是甚么？

教科文组织全名为教育、科学及文化组织，希望透过这多方面促进各国合作和对话，从而建立和平，预防再度步向另一场战争。

教科文组织其中一项成就就是推动保护世界文化、自然遗产，目前全球逾1000处被教科文组织列为世界遗产，是不少旅游地点推销自己的工具。

另外，教科文组织亦支援各国教育事务上的发展，以及协助各国利用科学知识推动可持续发展，应对社会及道德挑战。现时组织主力非洲及性别平等议题。

教科文组织在二战后的1945年成立，当时有37个成员国，目前已经扩大至195个成员国，总部设于巴黎，全球约有2000名员工。

６）教科文组织的未来？

美国和以色列的退出，固然会在财政上对教科文组织构成压力。

教科文组织目前正遴选新一届的总干事，中国现任教科文组织教育助理秘书长唐虔亦参与角逐总干事一职。

无论谁当选，首要任务都将会是如何为组织消除“政治化”的形象，和处理财政上的问题。

特朗普批评联合国因为官僚作风及管理不善而未能全面发挥潜能，而联合国另外一些组织，例如人权理事会，亦遭美国威胁退出。

古特雷斯亦表示希望透过联合国改善应对全球危机。