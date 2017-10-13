哈维·韦恩斯坦丑闻：英美警方展开调查

图片版权 Getty Images Image caption 好莱坞制片人哈维·韦恩斯坦

美国和英国警方开始就好莱坞制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵指控展开调查。

纽约市警察局（The New York Police Department）正在调查该追溯至2004年的指控，并检查是否有其他投诉。

伦敦警方也收到了一起发生在1980年代伦敦地区的性侵指控。

韦恩斯坦 "明确否认" 任何有关非双方自愿性关系的指控。

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美国女演员罗丝·麦高恩（Rose McGowan）周四（10月12日）在推特上指控，她曾被韦恩斯坦强奸。

根据《纽约客》的调查报道，还有其他三名女性指控韦恩斯坦强奸。

麦高恩在一系列发给亚马逊创办人杰弗里·贝索斯（Jeff Bezos）的推文中指控，她曾告诉亚马逊电影（Amazon Studios），她曾被韦恩斯坦侵犯。

亚马逊稍后在声明中表示，亚马逊电影负责人罗伊·普莱斯（Roy Price）在休假，亚马逊正在重新审视与韦恩斯坦公司的项目。

韦恩斯坦发言人萨丽·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）周四重申：“韦恩斯坦先生明确否认任何有关非双方自愿性关系的指控。”

图片版权 Getty Images Image caption 格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow），安吉丽娜·茱莉（Angelina Jolie），卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）、蕾雅·赛杜（Lea Seydoux）、罗赞娜·阿凯特（Rosanna Arquette）米拉·索维诺（Mira Sorvino）（从左至右）都谈了与韦恩斯坦的相处经历。

纽约警方称，他们期望与事件发生自2004年起的性侵指控者谈话。

助理警察总监唐纳德（J Peter Donald）说：“从已发表新闻报道中的信息看，纽约市警察厅正在审查是否有任何关于哈维·韦恩斯坦事件的其他投诉。”

“截至目前，没有发现已存档的投诉。”

警方也呼吁知情人士站出来。

同时，伦敦警察厅表示，他们收到一则默西赛德（Merseyside）警方提供的性侵指控。

默西赛德警方的一份声明称，“可以确定在周三（2017年10月11日）早上8时40分收到了一份指控性侵的报告，事件发生在1980年代的伦敦地区”。

越来越多女性公开指控韦恩斯坦的不恰当行为、性骚扰和性侵后，调查已经展开。

图片版权 Rex/Shutterstock Image caption 哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）（左）与凯特·贝金塞尔（Kate Beckinsale）

英国女演员凯特·贝金塞尔（Kate Beckinsale）是最新一名指控者，她称17岁时在伦敦的萨沃伊酒店（Savoy Hotel）遇到他。

这名出演过《黑夜传说》的女明星在图片分享网站Instagram上说，她被要求去他的房间，他“打开房门时穿着一件浴袍”。

“在拒绝喝酒并称早上还有课后，我离开了，惴惴不安但未受伤害。”

“几年后，他问我他是否在第一次见面中对我有任何企图，我才意识到他记不起是否侵犯了我，”她说。

英国女演员、模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）也称，韦恩斯坦曾在她将要离开一个酒店房间时试图强吻她。

艾玛·汤森（Emma Thompson）也在BBC二台的《新闻之夜》栏目说，韦恩斯坦的公司米拉麦克斯影业（Miramax）参与其电影《魔法保姆麦克菲》后，她发现韦恩斯坦开始“仗势欺人”。

她称，她不知道不恰当性行为的指控，但表示，“我对这些一点儿也不惊讶，他们盛行于这个圈子”。

“我不认为你可以将他描述为一名性成瘾者，他是一名捕食者，这不同，”她说。

汤森说，在好莱坞，有“许多”像他一样的人，“可能还不到那种程度，但他们一定要像他一样坏才能让事情变得重要吗？”

美国女演员简·方达（Jane Fonda）在BBC时事节目HardTalk中表示，指控他的受害者没有更早站出来，“是因为他有权力，而且她们害怕”。

“事情发生时，大多数女性才20几岁，很脆弱。”

“害怕他们说或者做任何事损害他们的事业，”她说。

她还表示，她希望自己在"一年前"听到指控时能“更勇敢”、去向当局揭发。

根据《纽约客》的报道，已经有三名女性指控韦恩斯坦强奸。

韦恩斯坦发言人萨丽·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）称，韦恩斯坦“明显不可能就匿名的指控作出回应，但是有关任何作出指控并记录在案的女性，韦恩斯坦先生相信这些关系都是双方自愿的”。

“韦恩斯坦先生已经开始进行咨询，听取业内人士的意见，并寻求解决问题的更好途径。”

“我必须得到帮助”

周三（10月11日），这名电影大亨说：“我们都会犯错，我希望能有第二次机会。”

他对名人八卦新闻网站TMZ说：“我做得不好但我在努力，我必须得到帮助。我在坚持，我会尽力。”

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TMZ报道指，他将前往亚利桑那州（Arizona）的一家治疗机构。

在他乘车离开时，这名65岁的制片人请求记者们公平对待，"我一直对你们十分忠诚，我一直是好人"。

其他方面，奥斯卡主办单位将在本周末举行紧急会议，来讨论韦恩斯坦的未来去向。

美国电影艺术与科学学会（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，关于韦恩斯坦涉嫌性侵的指控“令人不齿”。

英国电影和电视艺术学院（British Academy of Film and Television Arts，简称BAFTA）已经暂停了韦恩斯坦的成员资格。

“明确谴责”

戛纳电影节（Cannes Film Festival）也发布了一份声明。韦恩斯坦曾多次参加该电影节。

戛纳电影节主席皮埃尔·（Pierre Lescure ）说，电影节对这些指控十分震惊。

“这些行动表明了一种行为模式，应该受到最清晰明确的谴责，”他说。