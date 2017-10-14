好莱坞性丑闻：前员工爆料“哈维‧韦恩斯是一头怪兽”
1988年，22岁的莉萨‧罗丝（Lisa Rose）在伦敦工作，受聘于米拉麦克斯影业。当她开始工作时，有人警告她：“哈维只会包着毛巾应门，会问你需不需要按摩，你要回答不需要，不要理会他。确保和他保持距离。”
好莱坞著名制片人哈维‧韦恩斯坦（Harvey Weinstein）性丑闻风波愈演愈烈，他被多名女星指控过去30年有“不轨行为”，哈维‧韦恩斯否认性侵指控。
莉萨是其中一个肯走出来的人，并向BBC 用户原创内容及社会新闻组Georgina Rannard讲述她的故事：
当时我刚刚从演艺学校毕业，怀着兴奋的心情，走进纸醉金迷的电影界，曾遇到不少向我提供电影方面意见的制作人。
我会参加苏豪（Soho）的派对，曾出席《听我细唱》（Hear My Song）和《我不是坏女孩》的放映会，里头有很多演员、编剧和导演。
我在米拉麦克斯影业做行政工作，派驻在贝尔塞斯公园（Belsize Park）一座新的顶层公寓，帮忙预订、接听电话。我试过为丹尼尔‧戴－刘易斯发送剧本，又试过帮哈维订协和客机机票。
我遇见他时心中盘算着：“噢，我一定要留下好印象，或许他能让我当上演员。”
当他到达伦敦时，所有事情都是围着他转。他就犹如短暂停留的飓风，每人都会深呼吸一口，知道他几天后便会离开。
他每次来伦敦开会时，都会在萨伏依酒店（Savoy Hotel）准备一套度身订造的西装，离开时就把它留在衣柜。那时候我想：“这挺浪费钱的。”
他喜欢把喝掉一半的可乐四处乱摆，他离开入住的酒店房间都会一片狼藉，十分呕心。
每个人都很紧张和提心吊胆，因为他脾气暴躁，时常对人大呼大叫。大家对此都避而不谈，惟有努力适应。
有一次在酒店，他对着试镜的人“大爆发”，一边尖叫、一边怒骂脏话。几小时后，他指示我送花给他们深切道歉。
当他开会的时候，我会坐在酒店内，享受酒店的送餐服务，我记得那时候吃着薯条，望向窗外，心想：“这钱真容易赚。”
虽然我对他的名声早有耳闻，但我仍然选择在这家公司工作，因为收入高、工时有弹性，算是不错的工作，但是我也知道有些事情不妥。
“我可以对谁说？”
每到萨伏依酒店，也知道哈维会在场。
我最终也和他发生了一场风波。
那天，所有人都忙得不可开交，我也在接听电话和预订东西，然后他们告诉我：“你今天到萨伏依酒店工作吧。”我听随指示，乘坐计程车到酒店。
我与哈维单独共处一室。他叫我替他擦背和按摩。但我已有所警惕，我拒绝。就是因为曾遭警告，让我可以知道如何摆脱这个情况。
他怒气冲冲地说：“其他人都这样做。”
我立即走到套房，从那儿可以看到门。
当时我被吓得心跳加速，我心想：“这就是权力所引发的事情，而他则是一个有手握大权的男人。”
他最终没有碰我，只是说了难听的说话。
我对朋友透露过这件事情，但没有人能够说些甚么。他们只能尴尬傻笑，有人说：“就是会有这些事情。”
每周我都会开一张900镑的支票给一名女子，她应该是一个编剧，但我知道她不是。
另外又有一名女子，会替哈维保管一本日记，详细记录发生过甚么事情。
当我见到有人进他的房间，或是见到有人被他搭着肩膀合照，我就会想：“噢，可怜的人。”
我最终辞职。
和我共事的人，没有一个会刻意“送羊入虎口”，没有人会愿意说：“去做受害人、做这食人魔的猎物、我们要你牺牲。”每个人对他也是胆怯畏缩。
我有没有为不举报他而感到罪疚？
但我可以对谁说？警察？
有谁会愿意倾听？
过去也从来没有人举报他。
“怪兽”
我只是大公司内的一个小人物，我猜别人也只会取笑我，或是认为这根本没可能发生。
哈维是令人恐惧的大男人，是一头怪兽。他控制着电影业，如果当时我说出真相，将永远当不上演员。
但他的天赋异禀，也令我质疑自己，到底是否我的错？
或许事实就是如此，我不是那种干练的女人，可以去玩这种游戏。
性骚扰令人觉得可耻、尴尬和受辱。我也不想重提旧事，惟有多年来守着这个秘密。
但现在大家都站出来了，我也要发声。
我希望女性能够直斥其非，让别人听见她们的声音，揭发这种需要制止的滥权、欺凌行为。
这个秘密多年来也困扰着我。我愤世嫉俗地看待电影业，认为只有某种女人才能够生存下去，忍受这种事情。
我猜因为我拒绝了他的要求，令我无法踏上演艺之路。
我也不希望走男人所期望的性感诱惑路线，也许这就是我无法更上一层楼的原因。
我在巴士上看报纸时见到哈维的照片也令我感到作呕，我到现在也很害怕，担心发声会伤害我。
我希望当初我能够警告其他女子，就好像当初我受到警告一样，避免她们遇上这情况时选择妥协。
我或许可以阻止别人有同样的遭遇。