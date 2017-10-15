图片版权 PA Image caption 哈维·韦恩斯坦稍早前已被英国电影和电视艺术学院（BAFTA）暂停会籍。

主办奥斯卡金像奖（Oscars）的美国电影艺术与科学学会（AMPAS）宣布驱逐近日被曝光连串性丑闻的好莱坞知名制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）。

AMPAS星期六（10月14日）召开紧急会议后表示，与会董事局成员以“远超于法定三分之二多数”的表决票数通过驱逐韦恩斯坦的决议。

AMPAS成员包括汤姆·汉克斯（Tom Hanks）和乌比·戈德堡（Whoopi Goldberg）等好莱坞大腕，可行使票选金像奖得主等权力。

韦恩斯坦历年来获得超过300项奥斯卡金像奖提名，当中81次获奖。

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AMPAS如今怎么办？

BBC记者劳拉·比克斯（Laura Bicker）发自洛杉矶

学院希望发出一个信息，表明业内传闻已久的“沙发试镜”文化（casting couch culture）已成为历史。

这个行业长久以来被指责营造出一种文化，让女性觉得接受性剥削是发展事业所要付出的必然代价。学院这次决议成为了整个行业的关键时刻。

不过，在投票通过驱逐韦恩斯坦之际，学院实际上摊上了一个问题。

多名业内知情人士说韦恩斯坦只是“冰山一角”，要真如此，学院该怎么对待其他涉嫌性侵犯的会员？例如是比尔·考斯比（Bill Cosby）和罗曼·波兰斯基（Roman Polanski）？

在这里，许多跟我聊过的人都说：AMPAS不能就此停下脚步。

AMPAS官方怎么说？

AMPAS是在20多名好莱坞知名女演员雪崩式公开指控韦恩斯坦曾经性骚扰甚至性侵犯她们后，决定召开这次紧急会议。

已曝光的受害人包括格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow，另译：桂丽芙帕德露）、安吉丽娜·茱莉（Angelina Jolie，另译：安祖莲娜祖莉）和艾玛·汤姆逊（Emma Thompson）等。

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学院在一份官方声明中说，驱逐韦恩斯坦并未纯粹为了“割席”，而是要告诉世人，演艺圈对于性狩猎等职场欺凌行为那种“视而不见的年代”和“可耻的合谋行为”已不复再。

声明形容韦恩斯坦“不值得同侪尊重”，又说社会容不下有关行为。

稍早前，美国和英国警方分别对性骚扰和性侵指控开展调查。65岁的韦恩斯坦承认有一些不当行为，并为此道歉，但坚称一切性接触都是你情我愿，否认一切性骚扰、强奸等刑事犯罪行为。

这是AMPAS史上第二次驱逐会员。2004年，演员卡尔麦·卡里迪（Carmine Caridi）涉嫌将一部电影的保密试片寄给朋友，结果导致电影外泄。他最后被学院开除会籍。

AMPAS驱逐韦恩斯坦后，他不再有权投票选出金像奖提名和得奖者。

好莱坞知名人物得知学院的决定后纷纷表达赞赏，但同时有些人要求学院同时对其他涉嫌性狩猎问题的会员采取类似行动。