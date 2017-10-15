谁“有权”诉说黑人女变性者的故事？

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玛莎·P·约翰逊（Marsha P Johnson）也许不是个常见的名字，但在网络世界上，关于谁“能够”将她的故事搬上荧幕已经引发激烈讨论

约翰逊变性为女人，她在1960年代积极地为变性人争取权益。她最著名的是在1969年纽约市的石墙（Stonewall）暴动中身为主要参与者。许多人将这起在石墙酒吧这间知名同志酒吧爆发的事件视为美国同志运动的开始。

约翰逊的故事是Netflix新的纪录片的主角，纪录片导演是大卫·法兰斯（David France），他是已成名的导演、同志、白人。

但法兰西不是唯一一位对约翰逊的故事感兴趣的人。黑人变性人导演雷娜·戈塞特（Reina Gossett）在社交平台Instagram上声称法兰斯在未经过她的许可下使用了她的研究。法兰斯强烈否认该指控。

戈塞特的贴文在社交平台上获得上千个赞并被转发，引起广泛讨论。许多人认为法兰斯不应该制作一部关于约翰逊的纪录片，或至少他应该提及戈塞特为约翰逊的故事所做的贡献。

玛莎·P·约翰逊发生了什么事？

约翰逊在现今受到的关注很小，但在1970年代初，一些LGBT社群试图与约翰逊及其他变性者、变装皇后活动者保持距离。

在1992年，约翰逊失踪。她的尸体在失踪六天后于哈德逊河（Hudson River）被发现。当时警察称她是死于自杀，但这项裁决在社群中引起许多争议，人们认为这是对变性人女性的高度暴力所造成。

戈塞特和法兰斯从不同的角度来讲述玛莎·P·约翰逊被大幅遗忘的历史。

戈塞特和导演莎夏·沃尔兹（Sasha Wortzel）一起制作一出名为《玛莎生日快乐》的虚构短片，内容是关于石墙暴动发生前的几个小时内发生的事；法兰斯的纪录片《玛莎·P·约翰逊之死》是根据变性者活动人士维多莉亚·克鲁兹（Victoria Cruz）对于约翰逊之死的调查。

但是有些人在社交媒体上表示，法兰斯应该靠边站，让同样属于变性者群体的戈塞特来讲述约翰逊的故事。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @tams_well When is this community going to actually support black queer creatives and let their movies shine through on these mega platforms? — Tams (@tams_well) 2017年10月7日

不过也有人乐见约翰逊的故事被曾获奥斯卡提名的导演带给主流观众。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @LizTray Thank you so much for making this doc - I am watching it now, it is wonderful - all that matters is that the story is heard. — Liz Tray (@LizTray) 2017年10月9日

位于华盛顿特区的草根社群“有色人种变性女性”（Trans Women of Color Collective）的创办人洛德丝·亨特（Lourdes Hunter）形容法兰斯的纪录片是“吸引人的”，但认为法兰斯应该运用他身为已成名导演并且是白人男性的身分，来推动为黑人变性者社群所做的工作。

“黑人女变性者的故事应该由黑人女变性人来讲述，”她对BBC trending 说。

亨特并说法兰斯对戈塞特的电影表达出的支持不够。

“拥有资源、拥有社会资本与资金的人，他们在运动中的角色应该是善用他们的资源，让应该把故事说出来的人⋯⋯那些真正活在那样世界里的人，提高他们的声音。

但法兰斯说，他觉得创作这部纪录片是为过去他所属的社群做过的错误赎罪。

“对我来说，不回顾，不去看故事中我已知的部分，会让我感觉和那些想从我们的历史中抹去他们论述的人连成一气，”法兰斯并表示，历史上重要人物的故事是属于全人类的。

戈塞特没有回应BBC trending 的问题，但最近她在自己的原始贴文中回应。

“当法兰斯的纪录片吸引大量观众，我不禁想到那些在过程中被推到一旁的声音，”她在一篇写给青年版《时尚》（Teen Vogue）的文章里说。

“拥有资源的人已经拥有一个可以说故事的平台，由他们，而不是那些真正活在这状况里的少数族群来说故事，这种事太常见了。”女权网站Jezebel刊登了对戈塞特原始贴文的完整辩驳。

法兰斯的纪录片在主流媒体获得正面评价。根据戈塞特，她的影片预计明年首映，但关于谁有权讲述玛莎·P·约翰逊的故事仍在网路上争论不休。