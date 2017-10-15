你的器材不支持播放多媒体材料 从南非约翰内斯堡出发的这趟首航商业航班平稳降落圣赫勒拿。

南大西洋英国海外属地圣赫勒拿岛（St Helena；又译圣海伦娜岛）的首趟商业载客航班平稳降落该岛。

这趟出发自南非约翰内斯堡的南非空联航空（SA Airlink）为圣赫勒拿岛数百年来只能乘船进出的历史画上句号。

英属圣赫勒拿政府希望这能促进当地旅游业，并让小岛更能自给自足。但圣赫勒拿机场的建设过程一波三折，更被英国媒体嘲笑为“世界上最没用的机场”。

圣赫勒拿岛因法国十九世纪军事强人拿破仑战败后被流放当地而闻名，最新政府普查显示，全岛人口约4500，包括欧洲移民后裔和中国移民后裔。

图片版权 PA Image caption 圣赫勒拿机场因风切变问题而一直推迟开幕。

圣赫勒拿岛机场由英国国际发展部（DFID）拨款2.85亿英镑（3.8亿美元；24.95亿元人民币）建设，原定于2016年通航。但测试期间发现机场易受强风影响，起降困难。

经过更多测试后，有关当局认同约翰内斯堡至圣赫勒拿航线可安全通航，继而批准推出服务，每周往返一班。

图片版权 AFP Image caption 这趟航班结束圣赫勒拿数百年来依赖轮船与外界联系的历史。

圣赫勒拿岛过去除了每三周一趟往返南非的客轮外，几近与世隔绝。1815年滑铁卢战役后，战败的法皇拿破仑（Napoleon Bonaparte）被流放至此，最终终老岛上，这个南大西洋小岛自此为人所认识。

执飞这趟航班的是一架巴西航空工业（Embraer）E190-100IGW型窄体中距离喷射客机。飞机星期六（10月14日）早上载着78名乘客从约翰内斯堡出发，中途经停纳米比亚首都温得和克（Windhoek），下午抵达圣赫勒拿。

圣赫勒拿总督总督丽莎·菲利普斯（Lisa Phillips）说，机场实现通航让她十分兴奋。

机场通航后，此前肩负该岛唯一对外交通联系责任的皇家邮政圣赫勒拿号（RMS St Helena）客货轮将于明年2月停航。

你的器材不支持播放多媒体材料 2016年，英航派出的测试航机在圣赫勒拿机场蹒跚着陆，过程惊险万分。

圣赫勒拿每年依赖英国政府拨款5200万英镑援助，伦敦与属地政府官员都希望机场能为该岛吸引更多游客，从而提升圣赫勒拿自给自足的程度。

据《卫报》报道，小岛地质特色与野生物种多彩多姿，且常有鲸鱼集结，有望吸引游客慕名而来，但前提是必须增加航班，以证明圣赫勒拿机场并非“大白象”工程。