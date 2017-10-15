如果分手 加泰隆尼亚和西班牙各将失去什么

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西班牙给加泰隆尼亚（加泰罗尼亚）明确表态的最后通牒期限将至，僵局何去何从有待观察。但是有一点可以肯定，如果分手，双方都将有所失。

10月1日加泰隆尼亚举行独立公投，西班牙陷入一场宪政危机。

加泰隆尼亚领导人签署象征性独立宣言，但立刻表示“暂缓”实施，争取与马德里对话。

随后，马德里给出“最后通牒”，要求加泰隆尼亚在五天之内、也就是10月16日之前澄清是否已经宣布独立；如果加泰隆尼亚回答“是”，那么必须在三天之内撤销独立声明。

如果一切无果，西班牙威胁将启动宪法155条，停止加泰隆尼亚自治。

僵局何去何从还有待观察。有一点可以肯定，如果分手，双方都将有所失。

加泰隆尼亚将失去什么？

图片版权 Getty Images Image caption 加泰隆尼亚可能失去欧盟、欧元、不少公司

欧盟

有关独立可能给加泰隆尼亚经济带来冲击的分析大多基于如下假设：她将留在欧盟、至少是欧州单一市场。加泰隆尼亚也是这样希望的。

但是欧盟已经警告，绝对不会开此先例！如果独立，加泰隆尼亚必须作为一个新国家重新申请、必须满足各项条件。这个过程可能将耗时几年。

和欧盟的关系对加泰隆尼亚非常重要，部分原因是，加泰隆尼亚出口三分之二目的地是欧盟国家。

举个例子，加泰隆尼亚最著名的出口产品气泡酒Cava，出口去欧盟的比在整个西班牙卖掉的还要多。

科研领域，加泰隆尼亚也将受影响。脱离欧盟，如何继续参加欧洲合作项目？如何继续从欧盟研究基金中受益？

Image caption 加泰隆尼亚气泡酒Cava出口统计：西班牙（包括加泰隆尼亚）、欧盟国家、非欧盟国家

欧元

加泰隆尼亚政府曾经表示，即使离开欧元区也将继续使用欧元作货币，以确保商业交易的安全、连续性。但是有经济学家认为这几乎不可能。

经济学家预测，市场将不会给加泰隆尼亚这样的选择。如果被迫脱离欧元区，加泰隆尼亚发行新货币，会不会引发通货膨胀？新汇率将如何影响出口？

欧洲央行

离开欧元区，加泰隆尼亚将失去欧洲央行这一安全网。金融危机期间，欧洲央行曾救助西班牙。

加泰隆尼亚领导人刚表态将单边宣布独立，加泰隆尼亚两大银行Sabadell和Caixabank 就迅速宣布，要把总部迁到西班牙其他地区。

不过，加泰隆尼亚官方机构“全国过渡咨询委员会”（CNTA）相信，欧盟将采取行动避免悲观经济学家预测的灾难性结局，因为这将影响其他成员国。

图片版权 Getty Images Image caption 加泰隆尼亚还是希望继续用欧元

经济

加泰隆尼亚政府说，他们向西班牙国库上交的税超过他们获得的拨款。但是，巴塞罗那管理学院税务管理教授Albert Sagues说，独立了并不意味着加泰隆尼亚兜里马上多出这笔钱。现在加泰隆尼亚许多公共开支是西班牙承担的，比如军队、社保、退休金。

还有分析预测，单方宣布独立将大幅削减加泰隆尼亚的经济活动，后果可能是失业率上升。西班牙经济部长警告，独立后加泰隆尼亚的GDP将缩水25-30%，瑞信（Credit Suisse）预测幅度大约在20%。

但是Sagues认为跌幅不会超过4%，这还是最糟糕的。

公司

如果加泰隆尼亚宣布独立，可能会引起西班牙其他地区对其商品、服务的抵制。

在加泰隆尼亚的公司当中许多是跨国公司，离开了欧盟，运作成本可能将增加，届时或许搬迁至其他地区。事实上，已经有数家公司明确表述如此态度。

西班牙将失去什么？

图片版权 Getty Images Image caption 西班牙将失去最富有的地区，人均GDP将缩水

最富有的一个地区

西班牙还没有从严重的经济危机中完全恢复过来，现在失业人数高达400万（国家统计研究院数字）。如果加泰隆尼亚独立，西班牙将失去最为富裕的一个地区，2016年加泰隆尼亚GDP创下纪录：2236亿欧元。

少了加泰隆尼亚，西班牙的GDP和人均GDP无疑均将缩水。

加泰隆尼亚向国库贡献的欧元位居西班牙各地区之首，这其中，中央政府拿出一部分用于帮助其它贫穷地区。

国际货币基金组织担心，如果西班牙和加泰隆尼亚紧张对峙持续下去，将影响投资、消费信心。

创业和创新

加泰隆尼亚长期投入研发，不少领域在西班牙位居前列。巴塞罗那创新企业位于欧洲排行第五位，领先马德里。

加泰隆尼亚地区的专利申请也位居西班牙领先地位，根据欧洲专利办公室的数字，2016年，西班牙547份申请中，35.1%来自加泰隆尼亚，20.6%来自马德里。

图片版权 AFP Image caption 加泰隆尼亚核电发电量占西班牙的40%

基础设施

加泰隆尼亚如果独立，西班牙将失去她在地中海的主要港口巴塞罗那。去年，巴塞罗那港吞吐量为4800万吨。

巴塞罗那也是游客进出的重要门户：2016年接待旅客总数400万。

加泰隆尼亚另外一个重要港口是塔拉戈纳（Tarragona），这里也是西班牙最大的化工基地。

加泰隆尼亚也有许多机场，比如巴塞罗那的El Prat机场，去年接待旅客总数4410万。

还有，西班牙核电站当中位于加泰隆尼亚的今后怎么办？目前加泰隆尼亚核电发电量占西班牙的40%。

图片版权 Getty Images Image caption 巴塞罗那港是地中海重要港口

债务和资产

这也可能是今后谈判当中最为棘手的一个问题。

加泰隆尼亚是西班牙负债最多的一个自治区，每7欧元债务中大约5欧元债主是西班牙政府。

除了偿还这笔钱，西班牙是不是还会要求（独立后）的加泰隆尼亚分担国家债务呢？加泰隆尼亚是否会同意？

文化和旅游

西班牙是旅游大国，去年游客总数高达7530万，创历史新高。这其中，22.5%的目的地是加泰隆尼亚。

加泰隆尼亚海岸线长达580公里，沙滩美如天堂，交通十分便利。冬季，比利牛斯山脉也是滑雪爱好者的乐园。

加泰隆尼亚还有丰富的文化遗产。

根据加泰隆尼亚全国过渡委员会，加泰隆尼亚政府可能要求西班牙归还加泰隆尼亚、或者加泰隆尼亚艺术家创作的文化遗产。现在马德里博物馆当中的部分珍品是否将有新家？