图片版权 Getty Images Image caption Kim Jong-un's officials described Opposite Number as being "slanderous"

朝鲜黑客入侵一间正制作朝鲜相关电视剧的英国电视制作公司，有关消息近日曝光。

这部电视剧原本由奥斯卡提名人撰写剧本，目前已经搁置。

2014年8月，英国电视台"第四台"（Channel 4）宣布有关计划，并称这将是“大胆和具挑衅性”的戏剧项目。

这部电视剧名为《对应者》（暂译，Opposite Number），是讲述一个英国核子科学家，在朝鲜被俘虏的故事。

有关电视剧的制作公司Mammoth Screen的电脑后来被攻击。

制作公司表示，由于无法筹集资金，计划目前搁置。

图片版权 Getty Images Image caption 《对应者》的编剧马特·查曼（Matt Charman） 2015年凭《间谍之桥》（Bridge of Spies） 获提名奥斯卡最佳原创剧本。

电视剧细节首度曝光后，朝鲜官方表达愤怒，形容情节是“中伤性的闹剧”，呼吁英国政府禁制剧集，避免伤害两国关系。

抗议之外，朝鲜更入侵电视制作公司的电脑。

这个事故最先由美国的《纽约时报》报道，指第四台是主要目标，但BBC得悉被黑客入侵的其实是制作公司“猛犸银屏”（Mammoth Screen）。

这宗网络攻击据称并没有带来任何损失，但朝鲜黑客有能力入侵英国企业电脑网络系统，引起广泛警号。

“朝鲜火烧眉毛般跑来跑去。”有其他电视台高管对BBC如此形容现在关注的程度。

英国情报部门亦留意到有关网络攻击。

索尼影业在2014年11月亦遭受到重大网络攻击，一个自称“和平守护者”的组织承认责任，但美国指控朝鲜是幕后黑手。两宗事故合起来加剧了外界的关注。

当时索尼影业计划推出一部讲述朝鲜领袖被刺杀的电影《采访》（The Interview，亦译作《刺杀金正恩》或《名嘴出任务》），索尼电脑网络遭受攻击相信是朝鲜因为这部电影作出报复。

索尼当时称，电邮遭黑客攻击并公开，大部分电脑网络遭破坏。部分戏院担心受威胁而没有上映有关电影，当时电影公司决定在网络平台播放。（香港、台湾的戏院均有上映，中国大陆则以“避免外交争议”为由禁播。）

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图片版权 Getty Images Image caption Sony pulled The Interview from US cinemas after it was hacked

当时事件亦引来时任总统奥巴马领导的政府强烈反弹，导致美国加强对朝鲜的制裁。

今次英国公司被黑客攻击，受影响程度与索尼影业有分别，注意到事件的英国政府，并没有作出与相应的投诉。

在英国，《对应者》已经搁置，这部电视剧原本是第四台新成立的国际戏剧分部第二部外判电视剧。

“猛犸银屏”和它的发行伙伴ITV环球娱乐制片厂（ITV Studios Global Entertainment）当时表示，尝试寻找国际合作伙伴，但2015年收购了“猛犸银屏”的ITV环球娱乐发言人2月时对BBC表示，因为未有第三方资金，有关制作没有进展。

多个涉事单位均不评论，无法筹集资金的原因是否与网络攻击有关。

朝鲜的网络威胁未有停止，其黑客亦证明自己愈来愈具侵略性和熟手，可以入侵韩国的银行盗钱及媒体。

英国官员亦相信朝鲜有份参与5月影响全球的WannaCry勒索软件事件，当时英国国民健康服务（NHS）大受影响，但英国政府未有对这起事件作出没有官方回应。

今次英国电视制作公司遭网络攻击的事故，再度引起外界关注朝鲜网络攻击能力的水平，以及英国政府及公司会如何在危机发生后作出应对。