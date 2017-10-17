图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜领导人金正恩

朝鲜周一（10月16日）在联合国发表声明警告其他国家，不要加入美国打击朝鲜的军事行动，就可免于遭到报复。

据路透社报道，该警告出现在朝鲜常驻联合国副代表金利龙（Kim In Ryong）为联合国大会委员会一次讨论准备的演讲稿中，该会议主要是关于核武器，然而金利龙并没有读出这一部分。

金利龙准备的演讲稿称：“只要不参与美国打击朝鲜的军事行动，我们不会使用或威胁使用核武器来打击任何其他国家。”

“整个美国本土都在我们的射程之内，如果美国敢侵犯我们一寸神圣领土，在世界上的任何地方都逃不过我们的严厉惩罚，” 声明称。

平壤进行了一系列的武器测试，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩近日也有许多充满火药味的交流，美朝关系十分紧张。

联合国安理会已经一致同意就朝鲜自2006年开始的核与弹道导弹项目加强制裁。

金利龙在周一确实在联合国大会委员会上说：“除非美国彻底改变敌对政策和核威胁，否则我们在任何情况下都永远不会就核武器和弹道火箭进行谈判。”

法新社报道，金利龙在会上还指朝鲜半岛的局势已经到了危急时刻，核战争可能随时爆发。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜常驻联合国副代表金利龙

美国副国务卿约翰·沙利文（John J. Sullivan）周二（17日）表示，美国并未最终排除与朝鲜直接对话的可能。

“我们的重点是通过外交解决朝鲜的问题，但是如果外交失败，我们也必须与我们的盟友——日本、韩国及其他国家作最坏的打算。”

据共同社报道，日本副首相麻生太郎（Taro Aso）与美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）周一谴责朝鲜发展核武器和弹道导弹。

彭斯说，美国将会持续与日本和美国其他盟友合作，“进一步孤立金家政权”，他指的是金正恩领导的朝鲜政府。

“美国将继续用尽全力向平壤政权施压，因为我们希望通过外交和经济手段和平解决，并且实现朝鲜半岛无核化这个一直追求的目标，”彭斯说。

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）周日（15日）称，特朗普希望避免战争，即使特朗普在推特上说，蒂勒森努力用外交途径解决问题是在“浪费他的时间”。

“他并不是在寻求战争，”蒂勒森对美国有线新闻网（CNN）说， 并称努力将会持续到第一颗炸弹投下时。

图片版权 AFP Image caption 金利龙指朝鲜半岛的局势已经到了危急时刻，核战争可能随时爆发

周一，美国与韩国开始了为期10天的海上联合军演，显示打击朝鲜的武力，参与的有一艘美国航空母舰以及两艘美国驱逐舰。

中国外交部发言人陆慷在周一的例行记者会上就军演回应说，半岛局势处于非常敏感和高度紧张的状态，“我们希望所有有关各方都能够保持克制，推动当前局势朝着缓和及有利于恢复对话的方向发展，而不是相反。”