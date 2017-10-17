"最年轻"首脑的魅力：颜值、智慧和才气

图片版权 jvpwien Image caption “黑色就是酷”：库尔茨（中间坐者）在2011年的宣传照上的英姿。

在奥地利，人们都叫他"Wunderwuzzi"- 意思是"神童"或"少年鬼才"。

现年31岁、政治上保守的塞巴斯蒂安·库尔茨（Sebastian Kurtz）刚刚让奥地利人民党经历了涅磐式的变革，欧洲最年轻领袖的桂冠似乎唾手可得。

双眼紧盯着政治权力巅峰的这位青年政治家雄心勃勃，还是个"细节控"，不放过任何一个细节。

2011年，库尔茨为他所在政党的宣传攻势拍广告，广告主题是"黑色就是酷"，因为黑色是奥地利人民党的官方色。不过，这个党经过脱胎换骨的转型整改后，重新定位、重塑品牌，官方色变成了宝石蓝（绿松石蓝）。他在选举中大获全胜。

也许换颜色这一招奏效了。

但是，近年来不少从政去还有什么力量把一些魅力侧溢的政坛新秀推上权力巅峰呢？

图片版权 Getty Images Image caption 塞巴斯蒂安·库尔茨

壮志凌云

库尔茨是近年来西方政坛一批崛起的"新生代"领袖之一，他们以暴风骤雨之势猛烈撼动现有的政治架构。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）39岁。他在法国政坛掀起一场革命，做法是组建了一个全新的自由派政党共和前进党（LREM）。他自己当选总统后数周，LREM也在议会选举中大有斩获。

他是法国历史上自拿破仑之后最年轻的国家首脑。

2014年，意大利选出了史上最年轻的总理 - 伦齐（Matteo Renzi），时年39岁。跟马克龙一样，他之前没有当过国会议员，在国家政治领域是个新手。

在"神童"成为国家首脑这件事上，没有最神，只有更神。爱沙尼亚连任两届总理（2014-2016年）的罗伊瓦斯（Taavi Roivas）卸任时37岁。

他们政治生涯的成功证明了一点：选民要看的远远不止从政经验。年轻和魅力显然在选民心目中分量很重，同样重要的还包括具有强大说服力的竞选言辞。

有人担心在强悍的视觉冲击和社交媒体主宰风云的数码时代，政治恐怕也难以脱俗，表象风格往往会压倒实质内容。

"他们看上去表面很光鲜，但内在跟跟外表相配吗？"爱沙尼亚政治专家、智库欧洲外交关系理事会的利伊克（Kadri Liik）有此疑问。

她接受BBC采访时坦言，"我有时担心爱沙尼亚政治出现'大卫卡梅伦化'：相貌英俊、能言善辩、意愿美好，但真实的严肃性欠缺。"

图片版权 Getty Images Image caption 皮夹克使伦齐（左）更显得年轻 （资料图片）

擅长体育 玩转媒体

"少年鬼才"正式而透着随意的仪表，说明他对奥地利青年人渴求政治变革的心态有着敏锐精准的感知。

领口敞着的衬衫和服服帖帖的大背头发型给人一种英俊少年的视觉，打破了数十年来的刻板印象：一群西装革履的政客操控和交易的奥地利政治联盟。

伦齐的形象也属于正式而不失随意流派。他身穿白色T恤和皮夹克的那张照片如此不寻常，以致于《卫报》忍不住猜测伦奇先生是不是在效仿美国热播电视喜剧《欢乐时光》（Happy Days）里的标志性角色"方子"（The Fonz）。

英国智库Demos副总监盖斯顿（Sophie Gaston）认为，这茬新型政治领袖有一个共性："他们都深谙竞选过程中的现代元素的力量 - 尤其是精通数码科技和社交媒体 - 而且擅长运用这些渠道跟选民建立直接的联系"。

这就把他们跟主流政党的'传统'政治精英区分开了。

库尔茨、马克龙和伦齐都是从既有的政治体制中历练，最终又成功地让选民相信他们代表了吹入政坛的新鲜空气、他们志在重大改革。

图片版权 AFP Image caption 马克龙（右）和加拿大总理特鲁多在工业七国集团峰会上。两位“史上最年轻”首脑的握手别具深意？

在这方面，盖斯顿认为这些新生代领袖直接触碰了许多选民对现行政治的抗拒心理，尤其是2008年金融危机之后，这种情绪更为鲜明。

"他们要么被视为未受现世政治霸权污染，或者，就像马克龙，有担当，立志挑战政治正统体制。"

在他们跟极右和极左翼民粹党派力量博弈过程中，现代通讯技能优势帮助他们战胜了极右和极左翼民粹党派势力。盖斯顿指出，后者采纳社交媒体的速度也很快。

奥地利的极右翼自由党（Freedom Party）指控库尔茨在控制移民问题上"剽窃"了自由党的主张。

图片版权 AFP Image caption 2008年奥巴马竞选途中展示篮球球艺

以健硕的体魄示人，是这些新型领袖政治成功的特色之一。

2008年，美国奥巴马总统在竞选途中特意安排了在印第安纳州打篮球的摄影机会。

入主白宫总统府之后，他在高尔夫球场的形象也经常公之于众。打高尔夫球现在几乎成了美国总统话题里的陈词滥调。

马克龙总统今年6月打过一场轮椅网球，有照片为证。

许多领袖人物如今都有慢跑锻炼的照片在世间流传，比如加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau），也年方45。

不过，加拿大广播公司CBC的厄拜克（Robyn Urback）抱怨大家都"不断被特鲁多的公关俘获"。

她指出，他的私人摄影师抓拍到他慢跑锻炼途中遇到一群孩子在栈道上拍照的瞬间，那绝对不是偶遇。此情此景固定成了一帧"暖心"照片。

马克龙也很善于形象管理运作。有录像显示，一次在爱丽舍宫摄影前，他在办公室飞快地翻书，要找到他希望出现在照片里的那一页，这样拍照时桌上打开的书显得正好翻开在那一页。

图片版权 Reuters Image caption 法国总统马克龙2017年6月坐轮椅打网球

言谈与时俱进

我们生活在"普遍不满政治现状的时代"，英国埃塞克斯大学的欧洲政治学者德弗莱斯说。

数十年来，从政且有抱负的人都得在政党体制内一步步向上爬，但现在变了。

不过，他们确实需要自备"超常的动力 - 这不是朝九晚五的工作"。年轻是资本，另外还有眼界和改变体制的意志，她补充道。

伦齐有个绰号叫"拳击手"，因为他跟中间偏左的民主党斗。他说自己"不想受制于他们的规矩"。

当马克龙意识到他能够吸引到社会党以外的大批心怀不满的选民后，直接抛弃了这个党。

但最近几个月他的民意有所下滑。

所以，评判这些新型政治领袖，同样要听其言，也要观其行。