图片版权 EPA Image caption 家属到访一个相信是屠杀受害者埋葬的地点

据最新解密的档案文件揭露，1960年代印尼一场政治动荡期间，美国事先就知道，人们将会被“送去遭宰杀”。

在当时一场未遂政变之后，印尼军队和当地穆斯林武装展开暴力屠杀，在1965至1966年间至少有50万人被杀害。

那是20世纪最严重的大屠杀之一，不过当时，华盛顿对此保持了沉默。

但这些最新公布的备忘录显示，华盛顿当时是详细知道事件始末的。

该档案揭示，美方人员在电报中形容事件是“屠杀”，且不时提及“不加区分地杀害”等字眼，显示其对于印尼军队“全面清除”共产党及左翼政党的行动有详尽的了解。

这一历史事件被认为是在一年内有达300万人丧生。

图片版权 Getty Images Image caption 1965－66年间的事件在超过50年时间里一直是印尼社会的禁忌话题

在1965年底共产党人被指控杀害六名将军之后，暴力事件全面爆发；事件在近50年的时间里一直是印尼的禁忌话题，即使到今天仍然极度敏感。

那是冷战的高峰，也是共产党人、军方和伊斯兰组织之间权力斗争白热化的时期。

“被送去宰杀”

五十年后，美方电报的内容仍然令人心寒。

其中一份是在1965年12月28日由美国驻东爪哇省使馆工作人员发出的电报，当中提到“被害者从人口密集的地区被带走，之后被杀害”，而他们的尸体是“被埋葬”，而不是像此前的被害者那样“被抛入河流”。

该电报称，被怀疑是共产党人的囚犯也“被送到平民中间被宰杀”。

另一份由美国大使馆首席秘书编撰的文件显示日期是1965年12月17日，当中详细列出了全国各地共产党领导人员，以及他们是否已被捕或被杀。

这些档案对于印尼最有势力的穆斯林组织来说，也是令人不安的文件。

图片版权 Getty Images Image caption 1965年，雅加达的穆斯林学生示威要求禁止共产主义组织活动

一份在1965年发自美国驻苏门答腊省棉兰市领事馆的电报称，伊斯兰组织穆罕马迪亚（Muhammadiyah）的教士向人们声称，“杀掉疑似共产党人”是一项宗教义务。档案称，共产党人是最低等的无神论者，“让他们流血就相当于屠宰鸡”。

这份美国电报称，上述说法被解读为“广泛授权杀害他人”。

另一份电报则提到，一些与共产党没有任何关联的人也会出于“个人恩怨”而被年轻的伊斯兰教士联合会（Nahdlatul Ulama）武装杀害。

打破沉默

印尼与东帝汶档案项目的创办人兼总监布拉德·辛普森（Brad Simpson）推动了有关档案的公开。

“这些档案非常详尽地显示了美国官员对于有多少人被杀害有多么清楚，”辛普森说，“当时美国的立场就是沉默。”

人权观察（Human Rights Watch）研究员安德里亚斯·哈索诺（Andreas Harsono）也表示，他经过详细的研究，也没有找到当时美国政府对于这场屠杀的任何公开评论。

辛普森称，在印尼政府多年的反共产主义宣传之后，让印尼人知道当中的真相，是越来越重大的公共利益。

图片版权 Kevin Winter Image caption 奥斯卡提名电影《杀人一举》重现了大屠杀的历史

“印尼人现在可以自己去阅读并了解这些印尼历史上的重要事件，它是争取公正和问责的更广大追求的一部分。”

这39份过去被归类为密档的文件来自于1964－1968年间美国驻雅加达大使馆的日常记录和备忘。

它们由美国政府国家档案和记录管理局（National Archives and Records Administration）属下的国家解密中心（National Declassification Centre）公开发布。今年稍后将会有更多的档案会被公开，其中包括中情局（CIA）的文件。

回顾暴力事件

阿古斯·维多约约（Agus Widjojo）中将的父亲是这场所谓共产主义政变当中其中一名被杀的印尼将军。

BBC向维多约约中将出示周二公开的档案时，他说：“我无法辩解也无法否认这些档案中所描述的事情，但是基本上，1965年的这场悲剧是共产党和军队之间的权力斗争。”

对于档案当中的美方备忘录提到有华人在暴力事件中被杀以及华人商户被烧毁的说法，他表示并不知情。

“我并不知道暴力有延伸到那样的程度，我对暴力和暴行的严重程度并没有亲眼目睹，也没有第一手的资讯，”他说。

但是他相信，这个国家需要走过一个说出真相的过程。

你的器材不支持播放多媒体材料 50年后，印尼政府将对20世纪最严重的大屠杀之一进行重新调查

“我们应该将所有相关团体都召集到一起，分享各自的经验，但必须有一个前提条件——这些受害者，他们必须要平静，他们必须放下过去，以2017年的印尼为立足点去回顾1965年的悲剧。”

他说，印尼社会——包括他自己所属的军队——并未准备好公开讨论这些屠杀。上月，试图为这场屠杀纪录日举办的论坛被右翼组织以暴力示威的方式打压下去了。

2012年提名奥斯卡金像奖的纪录片《杀人一举》（The Act of Killing，另译《杀戮演绎》）是一系列讲述这场杀戮而在印尼被禁的电影之一。

“我们不是想要重新扒开这些伤口，我们是想要治好它，然后继续向前走，”他说，“我们想要聚焦的是，一个能够在如此短的时间里实行如此大规模暴力和杀戮的社会，到底出了什么问题。”

BBC记者里贝卡·亨什克（Rebecca Henschke）在雅加达报导