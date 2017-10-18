图片版权 PA Image caption 英国情报机构GCHQ（政府通信总部，Government Communications Headquarters）将在本周向法庭提供自己的意见。

英国一家法院收到了关于英国情报机构收集公民社交媒体及医疗数据的指控。

作为起诉方的隐私国际（Privacy International）透露出一些细节，让人关注大规模数据收集行为的合法性问题。

隐私国际表示，其中一个关注点是，这些信息可能被分享给外国政府和一些商业伙伴。

该机构对英国政府的信息监控行为进行了关注，但也难以知晓哪些敏感信息被向外分享。

社交媒体脸书（Facebook）曾表示，它从未让任何政府获取用户资料。

这场耗时良久的诉讼由隐私国际发起。2015年3月，英国情报机构被曝光不仅在收集特定目标嫌疑人的数据，还在收集普通民众的数据。

这些细节被一份来自情报及安全委员会的报告曝光。报告称名叫BPDs（bulk personal datasets）的数据库里有上百万份数据记录。

图片版权 Reuters Image caption 一名男子参加在拉斯维加斯举行的黑客大赛。有指控称政府拥有公民社交媒体信息的数据库，甚至有可能把这些信息和外国政府分享。

此案已被提交给英国特别司法机构"权力调查法庭"（Investigatory Powers Tribunal）。该法庭设立的初衷正是处理对于数据监控的投诉。

隐私国际表示，该案是此类数据收集争议首次进入公众视野，尽管目前这些数据的收集渠道尚不清楚。

"我们并不知道这些数据是被截取还是来自一些公司，"隐私国际律师格拉汉姆•伍德对BBC表示。

Facebook已经表示没有提供任何后门，而且它还对每起来自政府的调用数据的要求进行了监控。

社交媒体“推特”（Twitter）2016年也表示，它禁止开发人员使用相关公众信息界面，禁止任何机构将推特的数据库用于监控目的。

该案涉及的最大一个曝料是，一些私人合同商拥有数据收集机构的管理员权限。

图片版权 Reuters Image caption 一家人权团体在国际黑客大赛上用朝鲜领导人金正恩形象制作了一面展示墙，名叫“自由存储”。政府通过社交媒体收集公民个人数据在欧盟引发了争议。

负责监管英国监控机构的权力调查专员办公室（IPCO）称，对这些私人合同商的角色感到担忧。

它表示，没有安保措施能够防止第三方公司滥用这些数据。

格拉汉姆•伍德说，"在法庭听证前，我们知道不仅对于这些敏感数据缺乏保护，政府还拥有公民社交媒体信息的数据库，甚至有可能把这些信息和外国政府分享，"

"这种行为带来的风险很明显。对于权力调查专员办公室紧急介入此事并且有望在近期公布报告，我们感到高兴。"