中国回应蒂勒森评论：呼吁美国“摒弃对华偏见”

图片版权 Reuters Image caption 蒂勒森将于下星期访问印度

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）本周在华盛顿演讲时对中国在南海问题、经济合作模式以及国际关系等议题上的行为提出尖锐批评。

中国外交部则回应称，中国“决不放弃自己的正当权益”，同时呼吁美国“客观看待”中国的发展。

蒂勒森表示，美国将与印度加强合作，以应对中国在亚洲日益增强的影响力。

他形容印度是一个“战略关系”中的“伙伴”，并声称美国“与中国这个不民主的社会不会再有一样的关系”。

蒂勒森批评北京不时越过国际社会惯例行事，并以南中国海的争端作为例证。

他在下周即将访问印度之前作出了如上评论。

美国总统特朗普（Donald Trump）将于11月访问亚洲多个国家，包括中国。

周四，中国外交部就蒂勒森的评论向媒体作出了回应，表示中国“坚定维护”以联合国为核心的国际秩序，且致力于发展与美国“长期健康稳定”的关系。

“中国决不会以牺牲别国利益为代价发展自己，也决不放弃自己的正当权益，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示。

他还表示：“希望美方客观看待中国发展和在国际上发挥的积极作用，摒弃对华偏见，与中方相向而行，聚焦合作、妥处分歧，维护中美关系稳定发展势头。”

在华盛顿战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）的一个智库会议上演讲时，蒂勒森表示：“美国寻求与中国建立建设性的关系，但在中国挑战以规则为基础的秩序时，在中国颠覆邻国主权并将美国和我们的朋友置于不利之地时，我们不会退缩。”

他还形容，美国与印度是“越来越全球化的伙伴”，“不仅共同有着民主的血缘，我们也对未来有共同的愿景”。

美国国务卿作出这些评论前数个小时，中国国家主席习近平刚刚作为中国共产党最高领导人在党代表大会上讲话。习近平在讲话中提到，北京有意在国际事务当中扮演更重要的角色。

习近平指，中国目前在国际地位上“实现前所未有的提升”，中国在共产党领导下的发展，为发展中国家提供了“全新选择”。

图片版权 Reuters Image caption 中国寻求在国际事务中担当更重要的角色

但蒂勒森在周三（10月18日）的演讲中批评“中国在南中国海的挑衅行为”，指它直接挑战了“美国和印度均共同支持的国际法及国际准则”。

他说：“中国虽然与印度一同崛起，但却体现出较小的责任感，不时破坏以规则为基础的国际秩序。”

他呼吁印度在地区安全事务上担当更重要的角色：“印度与美国应该致力为其他国家装备实力，保卫自己的主权……并在地区建设中有更大的发言权，增进它们自己的利益，发展自己的经济。”

对此，中国外交部发言人陆慷则在周四表示，中国乐见美印以及”世界上所有国家“发展”正常和友好“的关系，”只要这有利于地区的和平与稳定，有利于促进地区国家间的互信“。