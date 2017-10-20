加泰独立公投：欧盟领袖明言不会介入

图片版权 EPA Image caption 西班牙首相拉霍伊出席地区会议，与其他欧盟领袖会面，包括法国总统马克龙（图左）。

欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）日前在一个新闻发布会上指加泰隆尼亚（又译加泰罗尼亚）地区的局势引人忧虑，但他明言欧盟不会介入。

他指欧盟“没有任何调停或倡议国际行动的空间”。

加泰隆尼亚居民在10月1日举行的公投决定脱离西班牙独立，但马德里中央政府指公投违法。统独两方均发动了大规模示威。图斯克发言前数小时，马德里政府表示即将暂停加泰隆尼亚的自治权，由中央政府直接管辖。

图斯克表示，他长期均与西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）保持接触，并指虽然西班牙的局势令人忧虑，但欧盟的立场是“明确的”。

图斯克透露，加泰隆尼亚问题不在欧盟理事会的议程中。

其他欧洲领导人，包括德国总理默克尔（Angela Merkel）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）也支持马德里。

俄罗斯总统普京说，这场危机暴露了西方的虚伪：他们选择支持一些分裂势力，同时反对别的。

他指，西方国家以前曾支持科索沃脱离俄罗斯盟友塞尔维亚独立成国，却不支持加泰隆尼亚或伊拉克库尔德斯坦独立。他还指，许多国家反对俄罗斯2014年吞并克里米亚。

图片版权 Getty Images Image caption 加泰地区有人发起游行，抗议当局早前拘禁两名独派领袖。

最新的情况如何？

西班牙中央政府指，它将引用宪法第155条开始对加泰隆尼亚地区实行直接管治。

但加泰的领袖指，如果中央政府继续“打压”，地方议会将投票正式宣布独立。有分析担心，这样做可能会在该地区引发更多骚乱。

西班牙最高法院以前已颁令，指加泰地区的独立公投违法违宪。

宪法第155条容许中央政府在危急时对一个地区实行直接管治，但自西班牙在1970年代恢复过来民主管治后从未引用。

西班牙中央政府发言人说，政府要恢复宪法订明的秩序的决心“无可置疑”。

图片版权 Getty Images Image caption 在马塞罗亚举行的一场足球比赛期间，有观众举起支持独立的横幅。

局势会怎样发展？

当地政府周六（10月21日）将决定会从加泰自治政府手上转移哪些权力到中央政府去，这可能包括接管自治区警察，甚至宣布举行投票。

中央政府提出要转移什么权力，均须要获得西班牙参议院的授权。参议院现在由首相霍伊所属的政党控制。

根据宪法第155条，西班牙中央政府并不能完全暂停地区政府的自治权，也规定中央政府只能接管参议院允许的权力。

巴塞罗那大学宪法学者阿波斯（Xavier Arbos）指，目前尚未清楚马德里中央政府可能会实行哪些措施。

图片版权 Reuters Image caption 加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特（图左）要与西班牙首相拉霍伊（图右）在统独问题上角力。

加泰地区领导人该怎么办？

加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在10 月1 日曾签署独立宣言，但随即宣布暂缓执行，以求与马德里中央政府对话。

他声言指暂缓执行的决定随时可以改变，并指时间合适的时候，加泰地区议会便会表决正式独立宣言。

但如果中央政府接管了加泰地方政府的财政和警队、或决定解散地区议会，要就这个宣言表决便不是那么容易。