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赞你性感迷人、将手放在你的大腿上、或一段充满挑逗意味的短讯息——是对的时机、对的人的话，这些讯号会令你感到陶醉。

但如果是错的时机与错的人，一段满是暗示的文字讯息，则会变得相当恐怖，一次的抚摸也会令你觉得不舒服、甚至感到被侮辱。

近日，随着越来越多女演员出面指控，曾被好莱坞大腕制片人哈维·韦恩斯坦性骚扰，社交网站上亦越来越多女性用“#metoo”标签，公开自己曾被性骚扰的经历。

韦恩斯坦有着极大权力，可以掌控女演员的演艺前途。但在工作场域以外，性骚扰一样会造成很大伤害。

你的器材不支持播放多媒体材料 哈维·韦恩斯坦丑闻：安吉莉娜称曾有不快经历

怎样的行为才算是性骚扰？关于这个问题，全球各地有不同的准则；而“挑逗”与“骚扰”之间的界线，更是模糊不清。

如何确保自己不会“过界”？

情感关系专家普里斯（James Preece）说，要结识一个恋爱对象，调情是必经阶段。重点是要在合适的环境之下才调情，而不是在对方猝不及防的时候。

普里斯的客户有男有女，年龄由23到72岁不等。他会建议客户，在试图调情时，应采取较安全的方式，即以玩味而非带有性暗示的方式去调情。

“表现得友好一点，先与对方建立一定关系和信任。”普里斯说，譬如在第一次约会告别时，一个友好的轻轻拥抱或在脸颊上轻吻一下，已经很足够。

“调情”何时会变成“骚扰”？

律师金恩（Sarah King）认为，若你的“调情”行为并非对方想要的、而且一直持续，就会构成騒扰。

普里斯则指，当女方已经表明不想，但男方的过份说话或动作仍然继续时，就非调情而是騒扰。

为卫生慈善组织Brook工作、在伦敦学校办讲座向青少年解说性与情感关系的Sea Ming Pak，则列出一系列构成性騒扰的行径：未经同意的触碰、男性认为自己对女性身体享有特权、以某种语调向对方说话、在街上追着女孩向她们搭讪、向不认识的女孩吹口哨、自恃身份或对方对自己的信任用不好的语气与对方说话等。

牛津英语字典则将性骚扰定义为“对方不想要的、进取的性挑逗、不雅言辞等”。

英国于2010年生效的《平等法》则指性骚扰即“对方不想要的、性方面的行为，会侵犯对方的尊严，或营造出具威吓性、敌对性、侮辱性或冒犯性的环境”。

性骚扰是违法的吗？

不一定。律师金恩指在英国，性骚扰本身不构成违法行为，但一些性骚扰行为或会触犯以下法例：

骚扰电话及讯息、频繁到访对方寓所或工作地点、在未经同意下拍摄对方、在对方不想要的情况下持续接触对方或讲出令其不快的说话，或触犯《保障免受骚扰法》

发出不雅、冒犯或威胁性的信件、电邮、社交网站或即时讯息，或触犯《恶意通迅法》

在公共交通等地、在对方不想要的情况下触碰对方，以获得性方面的享受，或触犯《性罪行法》

与此同时，《平等法》亦保障所有人，在工作场所不受性騒扰，但相关案件属于民事、而非刑事案件，在雇佣法庭审理。

去年一份非政府组织研究报告称，超过一半受访女性表示自己曾在职场遭到性骚扰。

性骚扰为何频繁出现？

Sea Ming Pak认为，西方社会有以卖弄性感来营销的文化，强化了男性对女体具拥有权的概念，亦造就了怪责受害者的文化。

她指，年轻世代受到电影、音乐MV、电视节目及色情影片，以及觉得互相发送色情图片无问题的文化影响，接受了这些观念。

Sea Ming Pak到访不同学校时，会向青少年说明在性方面，每个人都应该有自由及选择。

你的器材不支持播放多媒体材料 怎样才算“同意”？

她同时对青少年对性的认知不足感到忧虑。每当她举出一些强暴案例作为例子，很多学生均会认为责在受害者。

有时，这是青少年之间互相模仿而出现的行为。

Sea Ming Pak有一次看到一名女生，在巴士站被一名男生上下其手。

“她明显不想被这样对待，所以我就对她说：‘你有权向他说不，他这样摸你是不对的。’”

“我向她说明女性同意与否的重要性，但她却说：‘他们经常都这样摸我’。”

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Sea Ming Pak经常向14-17岁的少年少女讲解有关问题。她认为，除非新一代在年少时就被告知自己有说不的权利，否则他们面对的性骚扰问题不会消失。

她认为，应该在小学阶段就向学生说明。

Sea Ming Pak说，小学阶段这些问题就出现了。她回想自己年少的时候，自己的小学男同学会觉得扯女同学的上衣、将手放入她们的裙子、摸她们的臀部、以及弹她们的内衣，是一件好玩的事。

“那是羞辱、侮辱别人的感觉。”

Sea Ming Pak认为在小学阶段，可以向学生讲解人与人之间的行为界线，中学时期则再讲解获得对方同意的重要性、如何解读身体语言、遇事时向对方表明自己的意愿，以及在发送性感照片要事前三思等。

法例会改变吗？

民间的舆论压力正不断积聚。目前，一份呼吁皇家检控署，将厌女行为列为仇恨犯罪的联署，已有超过6.5万人参与。在诺丁汉郡，警方已开始将厌女行为记录为仇恨犯罪，此前这些案件并没有所属分类。

当地警方将厌女行为定义为“男性出于对女性的态度，因为对方是女性而作出的、针对女性的行为”，让警员得以调查有关案件并支援受害者，以及掌握厌女问题在社会上的严重性。

金恩指，目前的法例有漏洞。

她举例指，现行《犯罪与骚乱法》当中，有针对基于宗教及种族作出骚扰行为的条例︳但基于性别作出騒扰的行为则不受监管。

她认为，为基于性别的骚扰立专项法例，可以一劳永逸地清晰界定什么行为可以接受、什么不可以。