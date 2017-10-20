朝鲜再次放话：核计划攸关生存，不容商量

图片版权 EPA Image caption 朝鲜说，该国早已经有了核能力。

朝鲜一名外交官说，朝鲜的弹道核武计划是不可拿来商量的。

朝鲜外务省美国局副局长崔善姬（Choe Son Hui）说，美国应当"做好与拥核朝鲜共存的准备"。

她说，这是"保持朝鲜半岛长治久安的唯一途径"。

此前，美国中央情报局局长蓬佩奥(Mike Pompeo)警告说，朝鲜可能在数月内就能拥有足以袭击美国的核导弹。但朝鲜说，该国早已经有了这种能力。

蓬佩奥强调，华盛顿仍然倾向于通过外交和制裁来解决朝鲜核问题，但武力使用也是一种选项。

“攸关生死存亡”

图片版权 Getty Images Image caption 美国中央情报局局长蓬佩奥(Mike Pompeo)警告说，朝鲜可能在数月内就能拥有能够袭击美国的核导弹。

在莫斯科的一个会议上，崔善姬强调，核武"攸关朝鲜的生死存亡"。

今年早些时候，媒体报道称，平壤政府在时机成熟后愿意与美国展开谈判。

但崔善姬周五（10月20日）表示，朝鲜会将实施"所谓的联合国制裁"当作是战争和侵略行为。

自朝鲜今年早些时候开始导弹试验以来，国际社会对平壤的制裁日益加大。

周五，澳大利亚政府称收到了一封据信是来自朝鲜的信件，信中敦促该国远离美国。

前一日，蓬佩奥还警告称，朝鲜的导弹研发能力正在加大，且美国很难确定其是否能够成功。但他说，这至少很快就会发生。