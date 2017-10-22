图片版权 Reuters Image caption 多个组织批评在穆加贝的统治下津巴布韦的医疗体系早已崩溃。

联合国（UN）旗下世界卫生组织（WHO）宣布委任津巴布韦总统穆加贝为亲善大使，引起包括英国在内的国家与团体不满。

WHO新任总干事谭德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前公开表扬津巴布韦致力改善公共医疗卫生体系。反对派闻言后称，93岁的穆加贝执政30年来，该国医疗体系早已崩溃，药品短缺，医疗人员经常被欠薪。

谭德塞其后表示，将重新“根据世卫组织的价值观”来考虑对穆加贝的任命。

来自埃塞俄比亚的谭德塞刚于今年5月当选，接替来自香港的中国代表陈冯富珍出任世卫总干事，任期五年。

他是世卫组织历史上第一位来自非洲的首长，在上任之初承诺要解决组织内被认为暗藏已久的政治化问题。

“缺了点星尘”

BBC记者伊莫金·福克斯（Imogen Foulkes）发自瑞士日内瓦

联合国对亲善大使这事情有点情意结，尤其是那些知名人士。

作为联合国难民署大使，安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）时常在镜头前，在过渡拥挤的难民营内安抚那些无家可归的家庭。

瑞士网球巨星罗杰·费德勒（Roger Federer）替联合国儿童基金会（UNICEF）走访非洲多个援助项目，也出战慈善赛来筹款。

更早年，奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn，港译柯德莉·夏萍）作为联合国儿童基金会的亲善大使，走访了各处灾区，也出席各种晚宴。她的出现总能鼓励别人捐钱。

这样的公开宣传总能吸引到人们对救灾工作的支持，但要说93岁的穆加贝能起相同作用，实在难以想象。

总之某程度上这看起来不太可能，这就引发出一道问题：穆加贝在这新角色到底要怎样做？世为组织从来都没有讲清楚。

穆加贝的“老朋友”——中国

穆加贝主政津巴布韦几十年来多次访问中国，寻求各种援助。今年1月，穆加贝再次在北京与中国国家主席习近平会面，穆加贝感谢中国“长期以来”给与的“宝贵帮助”。

其中，在医疗方面，中国驻津巴布韦大使官指出，自1985年以来，中国向津巴布韦派出医疗人员140余人次，第15批共十人的援津医疗队今年5月31日抵达津巴布韦，并在首都哈拉雷的帕瑞雅托医院工作。

世卫组织这次亲善大使任命引起西方国家批评，但中国目前未见有任何表态。

图片版权 AFP Image caption 津巴布韦医疗体系长期被批评为无法满足病人所需。

世卫对穆加贝的委任是怎样曝光的？

穆加贝是在乌拉圭首都蒙得维的亚出席世界卫生组织一场非传染性疾病（NCD）会议时，得知世卫的亲善大使任命。

谭德塞博士表扬津巴布韦“把全民保健保障与推广健康生活放在其政策核心，从而为全体国民提供医疗保障”。

世卫警告说，非传染性疾病——包括癌症、呼吸道疾病与糖尿病——每年导致全球4000万人死亡。穆加贝在会议上说，津巴布韦已采取多项措施来应对非传染性疾病，

津巴布韦国营《先驱报》引述穆加贝说：“津巴布韦发展了一套全国NCD政策，一套舒缓照料政策，并与联合国在国内运作的各单位合作，扶助开发子宫颈癌的防治策略。”

穆加贝承认津巴布韦跟其他发展中国家一样，“被缺乏足够资源来执行政策”所瘫痪。

随着批评声音迅速涌现，谭德塞宣布将重新考虑这项任命。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @DrTedros I’m listening. I hear your concerns. Rethinking the approach in light of WHO values. I will issue a statement as soon as possible — Tedros Adhanom (@DrTedros) 2017年10月21日

本国与国际社会如何评论“穆加贝当亲善大使”这想法？

津巴布韦人权律师科尔塔特走上Twitter，质问世卫组织“邀请一位破坏国家医疗体系的人担任亲善大使”有何感想。

也有网民指控迄今93高龄，比津巴布韦预计平均寿命超出30多年的穆加贝，经常出国获取他本人所需的医疗服务。

英国政府形容，在津巴布韦的人权记录下，委任穆加贝出任亲善大使是让人“意外和失望”的决定。

伦敦政府一名发言人说，英方已联络世卫总干事“表达了关切”。

“尽管穆加贝不会有任何行政角色，他的任命可能让WHO于世界各地为非传染性疾病所做的工作会蒙上阴影。”

加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）说，他最初以为这是一个“非常差劲的愚人节笑话”；美国国务院称这任命“明显与联合国所提倡的人权与人类尊严理念相违背”。

美国人权观察组织执行长肯尼思・罗斯（Kenneth Roth）也说，这项任命足以让人担忧。他说：“当你到津巴布韦的医院里去看，它们都缺乏最基本的设备”。

其他批评世卫组织决定的还有英国惠康基金会（Wellcome Trust）、非传染性疾病联盟（NCD Alliance）、联合国观察（UN Watch）、世界心脏联盟与反吸烟组织。